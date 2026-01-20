Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189073
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Икономов Арташес


СОБЫТИЯ


20.01.2026 Apple спасена. Российскому изобретателю отказали в иске на 300 миллиардов за функцию экстренного вызова на iPhone 4
15.10.2025 Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple 3
24.01.2025 Российский изобретатель проиграл в российском суде патентный спор с Apple 2
11.06.2024 В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину 2
19.12.2023 Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте 2
10.06.2020 Плодовитый российский изобретатель растерзал Apple в патентном суде 3

Публикаций - 6, упоминаний - 16

Икономов Арташес и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12677 5
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 71 4
Yandex - Яндекс 8541 2
Meta Platforms - Facebook 4543 2
Онлайн патент - Online Patent 21 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 2
RusProfile - Руспрофайл 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1508 1
Birch Legal - Бёрч Лигал 1 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 529 5
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 65 5
Судебная власть - Judicial power 2410 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 755 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8960 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5176 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3316 2
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 128 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1748 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1090 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 242 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 398 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7391 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1228 3
Apple iPhone 8 186 2
Apple iPhone 12 238 2
Apple iPhone 11 278 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 2
Apple iPhone 7 287 2
Apple iPhone 5 777 2
FreePik 1467 1
Чувствинов Игорь 5 2
Акиншина Алина 10 1
Попов Владимир 25 1
Зуйков Сергей 2 1
Мишустин Михаил 748 1
Елтовский Владислав 2 1
Хулхачиев Спартак 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 5
Россия - РФ - Российская федерация 157776 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 4
Россия - ДФО - Амурская область 858 3
Армения - Республика 2376 3
Армения - Ереван 211 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 4
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 91 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 65 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2184 1
РИА Новости 995 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 3
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще