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Российский изобретатель проиграл в российском суде патентный спор с Apple

Российский изобретатель требовал отменить аннулирование его патента, из-за которого он судится с американской компанией Apple. Сам инженер имел патент на полезную модель - мобильный телефон с экстренной связью. Суд по интеллектуальным правам отказался признать недействительным аннулирование патента.

Отказ в защите патента

Суд отказался удовлетворить иск российского изобретателя, который требовал отменить аннулирование его патента, пишет РБК.

Российский изобретатель Арташес Икономов требовал отменить аннулирование его патента, из-за которого он судится с американской компанией. Суд по интеллектуальным правам отказался признать недействительным аннулирование патента Икономова.

По информации РБК, изобретатель имел патент на полезную модель - мобильный телефон с экстренной связью. Он требовал запретить Apple продавать линийку смартфонов iPhones с функцией «Экстренный вызов - SOS», утверждая, что это нарушает его исключительные права, а также заставить американскую компанию выплатить ему 295 млрд руб.

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Unsplash - Alexander Schimmeck
Суд отказал российскому изобретателю в иске к Apple

Функция «Экстренный вызов - SOS по спутниковой связи» позволяет связаться с экстренными службами в обстоятельствах, когда нет других способов обратиться за помощью.

По мнению истца, в ввозившихся в Россию смартфонах iPhone 5S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone SE, iPhone 11 и iPhone 12 с соответствующей функцией используются все признаки полезной модели без его согласия.

В июне 2024 г. патент Арташеса Икономова был аннулирован палатой по патентным спорам по требованию ООО «Эппл Рус». Такое решение было принято, в том числе, с учетом истечения срока действия патента с 2013 г. до конца 2023 г.

В то же время при рассмотрении представители Apple настаивали на отсутствии в полезной модели Икономова признака новизны и соответствия условию промышленной применимости. Кроме того, они указывали на недобросовестное поведение изобретателя, характеризуя его как «патентного тролля».

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Apple
Функция «Экстренный вызов - SOS»

За инженером числится около 35 патентов, включая устройство идентификации личности, устройство для поиска информации, устройство для просмотра контента с комментариями, устройство коммутации водителей и заказчиков такси и др. Защита изобретателя называла подобные доводы (т.е. «патентный тролль») необоснованными и оскорбительными.

В середине 2022 г. суд отказался удовлетворить требование Икономова на 295 млрд руб., но тот подал апелляцию. Аннулирование патента в 2025 г. может стать основанием для окончательного отказа в удовлетворении иска.

Рост регистраций патентов в России

В России количество зарегистрированных патентов в 2023 г. достигло 9,1 тыс., увеличившись на 6,8% по сравнению с 2022 г. и на 15,1% относительно показателей 2020 г. Рост обеспечен преимущественно за счет увеличения числа регистраций полезных моделей и промышленных образцов.

По данным Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ), в Роспатенте в 2023 г. зарегистрировано около 3 тыс. распоряжений исключительным правом на изобретения, из которых 2,5 тыс. (84,1%) приходится на договоры о предоставлении права использования или отчуждении права.

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Лидирующие позиции по числу патентных договоров занимают химия и нефтехимия, медицина, энергетика и электротехника, электроника, вычислительная техника и приборостроение. В 2023 г. их совокупная доля составила 50,8% от общего числа регистраций.

Наибольший прирост регистраций на 2023 г. зафиксирован в металлургии (37,5%), медицине (11,1%), химии и нефтехимии (9,8%). Снижение показателей отмечено в электронике, вычислительной технике и приборостроении (16,7%), нефтегазодобывающей промышленности (16,3%).

Частные коммерческие организации демонстрируют наивысшую активность в сфере патентования: на их долю приходится 54% распоряжений от лицензиаров и 85% от лицензиатов. Физические лица обеспечивают от 22% до 34% и от 6% до 11% распоряжений соответственно.

В ИТ-сфере в 2023 г. зарегистрировано 666 распоряжений по договорам на программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ), базы данных (БД) и топологии микросхем, что на 17,7% больше показателя 2022 г. и на 25,2% превышает уровень 2021 г.

Развивается практика залога исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. В 2023 г. зарегистрировано 59 распоряжений для патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также восемь распоряжений для программ ЭВМ и БД.

Сохранение анонимности для владельцев

В 2024 г. вступило в силу подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным правительственное постановление, которое позволяет заявителям и правообладателям объектов интеллектуальной собственности, в том числе в сфере электроники, не раскрывать информацию о себе в реестрах Роспатента. Данная мера будет действовать до конца 2025 г.

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Новое постановление было подготовлено Министерством экономического развития (Минэкономики) России, распространяется на широкий спектр объектов интеллектуальной собственности, включая изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, БД, топологии интегральных микросхем и товарные знаки. Правообладатели получили возможность обратиться в Роспатент с просьбой не публиковать сведения о них в официальном бюллетене.

Эксперты полагают, что основной целью нововведения является защита потенциально подсанкционных компаний. Со слов генерального директора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, это позволит спрятать данные подсанкционных фирм в реестре, подобно тому, как это было ранее организовано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Советник Birch Legal Владислав Елтовский отмечает, что новый порядок несколько противоречит сути регистрируемой интеллектуальной собственности, поскольку ее охрана основана на публичном раскрытии всей информации. Он предполагает, что после вступления постановления в силу данные об объектах все еще будут доступны, но без указания сведений о заявителе, правообладателе или стороне договора.

Антон Денисенко

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