Елтовский Владислав
|24.01.2025
|Российский изобретатель проиграл в российском суде патентный спор с Apple 1
|13.07.2023
|Как сократить стоимость разработки, создать эффективную команду и обезопасить себя от рисков 1
Елтовский Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛогЛаб 6 1
|Бизнес-Азимут 8 1
|Notamedia - Нотамедиа 15 1
|Diasoft - Диасофт 871 1
|Ростех - Азимут 65 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5440 1
|Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Оржевская Наталия 10 1
|Михайлов Вадим 4 1
|Болотюк Дмитрий 16 1
|Власов Алексей 16 1
|Тимощук Денис 4 1
|Сердюк Алексей 8 1
|Черномазова Марина 3 1
|Дегтярев Николай 4 1
|Сгибнева Ольга 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.