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Тимощук Денис


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «Диасофт» добавила умного планировщика в решение Digital Q.Tasks&Teams 1
01.08.2024 «Диасофт» автоматизирует управление командами с помощью Digital Q.Teams 1
21.12.2023 «Диасофт» разработала платформу для управления задачами Digital Q.Tasks 1
13.07.2023 Как сократить стоимость разработки, создать эффективную команду и обезопасить себя от рисков 1
29.06.2023 Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Тимощук Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 965 4
Бизнес-Азимут 8 2
Notamedia - Нотамедиа 15 2
Ростех - Азимут 76 2
ЛогЛаб 7 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 178 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 268 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5634 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 758 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3262 3
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 212 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 952 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21561 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13106 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 621 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10939 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 656 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1320 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13091 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1063 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4239 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25271 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1222 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 890 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 177 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1412 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4270 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6458 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 132 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2182 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 953 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10770 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1173 1
ASCII - American standard code for information interchange 51 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7830 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5022 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7872 1
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 52 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5133 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2543 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1137 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16489 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11944 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5672 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13012 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 328 2
Microsoft Teams - MS Teams 590 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 54 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 586 1
Поддерживаю.РФ 10 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 281 1
Оржевская Наталия 10 2
Власов Алексей 19 2
Болотюк Дмитрий 16 2
Михайлов Вадим 4 2
Сердюк Алексей 9 2
Сгибнева Ольга 8 2
Дегтярев Николай 4 2
Черномазова Марина 3 2
Елтовский Владислав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9523 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8080 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5118 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6036 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2314 1
Цифровое право - Цифровые права 119 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3481 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6616 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 888 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 533 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2937 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 132 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2437 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3580 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2082 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
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