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Тимощук Денис
УПОМИНАНИЯ
Тимощук Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 965 4
|Бизнес-Азимут 8 2
|Notamedia - Нотамедиа 15 2
|Ростех - Азимут 76 2
|ЛогЛаб 7 2
|Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 268 2
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5634 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 758 1
|Оржевская Наталия 10 2
|Власов Алексей 19 2
|Болотюк Дмитрий 16 2
|Михайлов Вадим 4 2
|Сердюк Алексей 9 2
|Сгибнева Ольга 8 2
|Дегтярев Николай 4 2
|Черномазова Марина 3 2
|Елтовский Владислав 2 1
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