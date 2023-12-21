«Диасофт» разработала платформу для управления задачами Digital Q.Tasks

Компания «Диасофт» разработала платформу для управления задачами команд разработки, руководителей продуктов и менеджеров проектов – Digital Q.Tasks. Она полностью заменяет Jira и, по заявлению разработчика, превосходит ее по функциональности – помимо стандартных возможностей для управления задачами, Digital Q.Tasks помогает контролировать соблюдение бизнес-процессов организации.

В состав платформы Digital Q.Tasks входят два продукта: «Трекер задач» и «Работа в спринтах».

Продукт «Трекер задач» позволяет декомпозировать и отслеживать задачи, связывать их с артефактами (кодом, документами), оценивать и учитывать трудозатраты, которые можно списывать буквально в два клика. Смена типа задач не требует конвертации данных.

«Мы пересмотрели подход к отслеживанию задач. Если раньше мы заводили задачи в Jira, работали с ними и переводили задачи в следующий статус, то на платформе для управления задачами Digital Q.Tasks бизнес-процессы сами меняют статус задач. Это повышает эффективность процессов разработки и качество программных продуктов», – отметил Денис Тимощук, бизнес-архитектор платформы Digital Q.Tasks компании «Диасофт».

Трекер включает дашборд с отображением ошибок, которые требуют внимания команды для оперативного реагирования на проблемные ситуации. Регламенты обработки задач доступны для просмотра, это способствует единому пониманию процессов в команде. Трекер позволяет назначать задачи не только конкретному сотруднику, но и на подразделение или роль, что облегчает поиск ответственных.

Для адаптации новых сотрудников реализованы шаблоны заданий с подробными подсказками, например, как получить нужный результат и правильно выполнить задачу.

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Продукт «Работа в спринтах» поддерживает гибкие методологии и помогает организовать работу в спринтах – от создания и настройки спринта до формирования и анализа его результата. Автоматический запуск и закрытие спринтов дополнительно упрощает работу с задачами в спринтах.

Благодаря Digital Q.Tasks задачи организации из разных ИТ-систем объединены в едином пространстве и связаны с бизнес-процессами. При этом, по умолчанию пользователь видит только задачи в своей зоне ответственности и в той приоритетности, в которой их нужно выполнить. Задачи, срок выполнения которых истек, подсвечиваются – на общем дашборде отображаются ошибки, требующие внимания команды, а также их приоритет исправления.

Платформа для управления задачами Digital Q.Tasks от «Диасофт» импортонезависима и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (№18900 от 5 сентября 2023 г.). Микросервисная архитектура платформы позволяет масштабировать ее под любые нагрузки и интегрироваться с разными внешними системами, например, с платформой для управления проектами Digital Q.PM от компании «Диасофт».

Digital Q.Tasks входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q.