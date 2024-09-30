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Atlassian Jira Service Management Система отслеживания ошибок

Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок


30.09.2024 Компания-оператор клиентской экосистемы «Газпром» начинает комплексное импортозамещение Jira

технологичной разработки всех ее решений. И если раньше для этого использовались такие продукты как Jira, Confluence, Jira Service Management, то с их уходом появилась потребность в поис
01.08.2024 Российская компания-разработчик выпустила «убийцу» Jira и Trello

Пока другие компании только обсуждают планы по созданию аналогов популярных таск-трекеров Jira и Trello, российский разработчик «БизнесАвтоматика» уже представил свою альтернативу — Visary Tracker. Об этом CNews сообщили представители «БизнесАвтоматики». На разработку платформы Visa
01.08.2024 ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne

за счет автоматизации операций и повышения эффективности работы ИТ-департамента, службы Service Desk и других бизнес-процессов компании. Ранее в Fplus использовался набор разрозненных систем, включая Jira от Atlassian и корпоративный портал на базе российского сервиса для управления бизнесом. Эти инструменты не позволяли в полной мере автоматизировать управление ИТ-услугами и эффективно под
12.07.2024 В России пишут «убийцу» Jira и Trello за 2,3 миллиарда

авления процессами ПО, оптимизации использования ресурсов и снижения затрат, сбора данных для принятия управленческих решений. Т1 «Т1» вложит 2,36 млрд рублей в платформу «Сфера», призванную заменить Jira, Confluence, Trello и Gitlab Разрабатываемый комплекс инструментов управления процессом разработчик ПО будет включать в себя инструменты автоматизации разработки и поставки ПО, инструменты
Как перейти с Jira на ТУРБО

Сейчас можно смело говорить, что альтернативы Jira есть Илья Владимирович директор по продукту ТУРБО Трекинг компании «Консист Бизнес Групп
17.01.2024 Softline отказалась от британского решения Axios в пользу российского аналога Jira

Softline перешла на российское ITSM-решение Группа компаний (ГК) Softline осуществила переход на российскую ITSM-систему SimpleOne (аналог Jira от австралийского вендора Atlassian, который покинул Россию после 24 февраля 2022 г.). Об этом представители компании сообщили CNews. Ранее они использовали аналогичную Jira ITSM-си
16.01.2024 EvaTeam подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания EvaTeam, которая разработала российский аналог Jira, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional,

12.01.2024 Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы

Внедрение отечественного аналога Jira Российский разработчик систем хранения данных (СХД) «Аэродиск» смог отказаться от иностранной ITSM-системы Jira от Atlassian и перейти на отечественный вариант, сообщил разработчик

11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne

Компания «Аэродиск» перешла с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne. Переход занял три месяца и позволил компании пр
27.11.2023 10 простых шагов: как заменить Jira

д задачи компании 10 Расширение: начинаем развивать и использовать все возможности экосистемы 1 шаг Выбираем вендоров-поставщиков отечественных аналогов Среди тех, кто сегодня готов предложить замену Jira — «Ростелеком» («Ростелеком-ИТ»), «Яндекс», «Т1-консалтинг», «Турбо», «Битрикс». У каждой из них своя сильная экспертиза в технологиях, ИТ, связи, а также опыт разработки и запуска собстве
23.11.2023 «Сёрчинформ КИБ» позволяет полностью контролировать работу пользователей Jira и Confluence

DLP-система «Сёрчинформ КИБ» позволяет полностью контролировать работу пользователей в системах управления проектами Jira и Confluence разработчика Atlassian. Такая возможность появилась с обновлением, которое реализовано по запросам заказчиков «Сёрчинформ». Продукты Atlassian популярны для организации команд
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence

Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence В марте 2022 года австралийская компания Atlassian — производитель популярн
28.09.2023 «СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam

Российская ИТ-компания «СКБ Контур» начала пилотный проект по тестированию EvaProject и EvaWiki, которые полностью замещают ушедшие с рынка Jira и Confluence. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В связи с уходом австралийской компании Atlassian российскому разработчику «СКБ Контур» потребовалось найти отечественное реше
07.09.2023 Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian

ектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить процессы командного взаимодейств
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence

Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence Максим Кутузов коммерческий директор платформы «Сфера» Ежегодно число компаний-разработчиков ПО в России растет на 2,5–4%. Несмотря на кратное снижение экспорта, в 2022 году
09.08.2023 Directum выпустила полноценную замену Jira и Trello

о составления отчетов и сохранения накопленных знаний. Австралийская компания Atlassian, разработчик программного обеспечения для управления проектами, сообщила о скором отключении профилей россиян в Jira и Trello. Новая импортонезависимая система Directum Projects — полномасштабная замена решений иностранного вендора. Об этом CNews сообщили представители Directum. В интерфейсе ИТ-продукта

08.08.2023 Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни

омления. Это касается профилей во всех сервисах компании, включая всемирно известные облачная программа для управления проектами Trello, работающая по методике «канбан», и система отслеживания ошибок Jira. Atlassian – компания из Австралии, ее разработки Trello и Jira являются одними из самых популярных в своих сегментах, как и система для совместной работы Confluence (вики-система,

09.06.2023 «Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello

ванию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. За продукт отвечает «дочка» «Ростелекома» - «Ростелеком – ИТ». Он задуман в качестве замены продуктов Trello, Jira и Confluence австралийской компании Atlassian, объявившей о своем уходе из России осенью 2022 г. Jira – это система отслеживания ошибок, предназначенная для организации взаимодейств
07.06.2023 Компания iFellow расширила возможности Telegram-бота для Service Desk

огласования запросов непосредственно в интерфейсе Telegram, а также конфигурация в виде плагина для Jira. Пул обновлений сформирован на основе обратной связи от пользователей продукта – внутрен
24.04.2023 Компания iFellow начала оказывать поддержку в миграции Jira и Confluence из зарубежных облаков

22–23 гг. у многих российских компаний возникла необходимость переноса системы управления проектами Jira и Confluence из облака Atlassian в собственную инфраструктуру On-Premise. Подобные проек
13.03.2023 Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello

бсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по развитию компании из первой тройки партнеров Atlassian расскажет об основных проблемах на сегодня в работе с Jira и Trello, и даст прогноз на ближайшее время. Специалисты предоставят свои рекомендации о том, что делать в сложившейся ситуации, проговорят почему так важна точность переноса данных и стру
03.11.2022 «Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24»

мпания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, завершила перевод работы отдела разработки ПО с системы управления проектами JIRA на систему управления бизнесом «Битрикс 24». Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск». Проект стартовал летом 2022 г. в рамках более масштабной инициативы компании по внедр
19.07.2022 От ERP до Jira: импортозамещение глазами российских компаний

тики от Google и инструментами, которые де-факто стали обязательными в современном процессе разработки. Кто-то столкнулся с проблемами блокировки аккаунтов на GitHub, кому-то приходится искать замену Jira и Confluence. «Заменить продукт или сервис, который стал стандартом отрасли, сложно. До недавнего времени для клиентов таким стандартом была система Google Analytics, которая позволяла оце
21.04.2022 Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление

емная тема оформления. Новый интерфейс «Трекера» «Трекер» представляет собой полноценный отечественный аналог иностранных сервисов для совместной работы. Это прямой российский конкурент австралийских Jira и Trello и американской платформы Microsoft Project. Jira и Trello принадлежат компании Atlassian, оказавшейся в числе первых, кто поддержал антироссийские санкции. В начале марта 2
10.03.2022 Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira

ции. Один из таких сервисов это «Кайтен» — визуальная система управления рабочими процессами. Среди клиентов «Кайтена» — QIWI, «Сбер», «Додо Пицца», «Сколково», Reg.ru. Компании уже давно переходят с Jira, Trello и других подобных систем на «Кайтен» и пользуются данным решением. Бесплатный тариф «Кайтена» содержит большинство функций, которые предлагают платные версии популярных аналогов. «
03.12.2021 Varonis предупредила о возможных рисках ошибочных конфигураций Jira

Varonis сообщила о том, что ошибки в организации доступа к Jira могут привести к компрометации данных сотрудников и проектов сотен компаний, в том числе
16.10.2020 Устранена обнаруженная экспертом Positive Technologies уязвимость в Jira

Эксперт Positive Technologies Михаил Ключников выявил уязвимость в компонентах Jira — популярной системы для отслеживания ошибок, организации взаимодействия с пользователям
05.08.2019 Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН

Ошибка конфигурации Из-за неправильной конфигурации серверов Jira в интернете в общем доступе оказались данные о сотрудниках и проектах крупных компаний.

01.07.2019 «Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами

ения проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации задач
01.03.2018 «Системный софт» начал прямые поставки решений Tempo в Россию

развитию рынка решений по планированию и учету рабочего времени на базе продуктов Tempo и Atlassian Jira. Международная компания Tempo специализируется на разработке аддонов для планирования, у
18.09.2017 «Системный софт» представил стек решений для управления проектами

ое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удобная как для руководства компаний
22.08.2017 «Системный софт» предложил российским разработчикам продукты Riada

позволит «Системному софту» поставлять и внедрять у клиентов функциональные надстройки к Atlassian JIRA – в том числе те, которые недоступны в магазине Atlassian Marketplace. Кроме того, компа
19.04.2017 Solar inCode 2.3 получил интеграцию с JIRA и модуль анализа приложений на С/С++

уктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, выпустила новую версию сканера кода Solar inCode. Ее основные особенности — «коробочная» интеграция с JIRA, анализ мультиязычных приложений и модуль бинарного анализа приложений на С/С++, сообщили CNews в Solar Security. Solar inCode способен производить статический анализ на уязвимости и НДВ б
19.12.2014 Функции удаленной поддержки TeamViewer интегрированы с системой Atlassian JIRA

еренций, объявила об интеграции ПО TeamViewer с системой отслеживания ошибок и управления проектами JIRA. Благодаря такой интеграции в системе JIRA стали доступны функции совместной рабо

Публикаций - 219, упоминаний - 258

Atlassian и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 113 66
Microsoft Corporation 24447 33
8020 26
SAP SE 5221 25
Oracle Corporation 6630 20
OpenText - Micro Focus 107 20
Ростелеком 9510 19
ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 79 19
ServiceNow 83 18
GitHub 766 16
Salesforce.com 421 13
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 215 12
Telegram Group 1771 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1689 11
Softline - Софтлайн 2652 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3679 9
Google LLC 11644 9
Directum - Директум 1067 9
Naumen - Наумен 611 9
iFellow - АйФэлл 37 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12017 8
Yandex - Яндекс 7039 8
IBM - International Business Machines Corp 9407 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 839 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4759 7
Diasoft - Диасофт 808 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 456 6
Terrasoft - Террасофт 200 6
Т1 Холдинг - Т1 Группа 203 6
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 51 6
1С-Битрикс - Bitrix 566 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1059 5
TeamStorm - Тимшторм 7 5
Zendesk 36 5
Comindware - Колловэар 144 5
OpenText 206 5
Ланит - Консист Бизнес Групп 147 5
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 12 5
Amazon Inc - Amazon.com 2955 4
Газинформсервис - ГИС 224 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7045 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2754 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 839 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 444 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1600 6
Лента - Сеть розничной торговли 2029 6
РЖД - Российские железные дороги 1868 6
Газпром ПАО 1319 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 637 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 430 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 434 5
Газпром нефть 602 5
Почта России ПАО 2086 4
Почта Банк 456 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1090 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 915 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 994 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 274 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 255 3
NanduQ - Qiwi 994 3
Русагро Группа Компаний 267 3
ГПБ - Газпромбанк 1061 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 228 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 501 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 428 3
МКБ - Московский кредитный банк 550 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 209 3
Ренессанс Страхование 155 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 427 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 487 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 423 2
Экспобанк - Expobank 41 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1062 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2229 2
Альфа-Банк 1729 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 45 2
Сургутнефтегаз - СНГ 259 2
Superjob - Суперджоб 450 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 642 2
Роснефть НК - нефтяная компания 511 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11253 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3853 17
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4580 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2982 8
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Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 824 20
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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