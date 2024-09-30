Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок

Компания-оператор клиентской экосистемы «Газпром» начинает комплексное импортозамещение Jira технологичной разработки всех ее решений. И если раньше для этого использовались такие продукты как Jira, Confluence, Jira Service Management, то с их уходом появилась потребность в поис

Российская компания-разработчик выпустила «убийцу» Jira и Trello Пока другие компании только обсуждают планы по созданию аналогов популярных таск-трекеров Jira и Trello, российский разработчик «БизнесАвтоматика» уже представил свою альтернативу — Visary Tracker. Об этом CNews сообщили представители «БизнесАвтоматики». На разработку платформы Visa

ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne за счет автоматизации операций и повышения эффективности работы ИТ-департамента, службы Service Desk и других бизнес-процессов компании. Ранее в Fplus использовался набор разрозненных систем, включая Jira от Atlassian и корпоративный портал на базе российского сервиса для управления бизнесом. Эти инструменты не позволяли в полной мере автоматизировать управление ИТ-услугами и эффективно под

В России пишут «убийцу» Jira и Trello за 2,3 миллиарда авления процессами ПО, оптимизации использования ресурсов и снижения затрат, сбора данных для принятия управленческих решений. Т1 «Т1» вложит 2,36 млрд рублей в платформу «Сфера», призванную заменить Jira, Confluence, Trello и Gitlab Разрабатываемый комплекс инструментов управления процессом разработчик ПО будет включать в себя инструменты автоматизации разработки и поставки ПО, инструменты

Как перейти с Jira на ТУРБО Сейчас можно смело говорить, что альтернативы Jira есть Илья Владимирович директор по продукту ТУРБО Трекинг компании «Консист Бизнес Групп

Softline отказалась от британского решения Axios в пользу российского аналога Jira Softline перешла на российское ITSM-решение Группа компаний (ГК) Softline осуществила переход на российскую ITSM-систему SimpleOne (аналог Jira от австралийского вендора Atlassian, который покинул Россию после 24 февраля 2022 г.). Об этом представители компании сообщили CNews. Ранее они использовали аналогичную Jira ITSM-си

EvaTeam подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания EvaTeam, которая разработала российский аналог Jira, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional,

Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы Внедрение отечественного аналога Jira Российский разработчик систем хранения данных (СХД) «Аэродиск» смог отказаться от иностранной ITSM-системы Jira от Atlassian и перейти на отечественный вариант, сообщил разработчик

Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne Компания «Аэродиск» перешла с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne. Переход занял три месяца и позволил компании пр

10 простых шагов: как заменить Jira д задачи компании 10 Расширение: начинаем развивать и использовать все возможности экосистемы 1 шаг Выбираем вендоров-поставщиков отечественных аналогов Среди тех, кто сегодня готов предложить замену Jira — «Ростелеком» («Ростелеком-ИТ»), «Яндекс», «Т1-консалтинг», «Турбо», «Битрикс». У каждой из них своя сильная экспертиза в технологиях, ИТ, связи, а также опыт разработки и запуска собстве

«Сёрчинформ КИБ» позволяет полностью контролировать работу пользователей Jira и Confluence DLP-система «Сёрчинформ КИБ» позволяет полностью контролировать работу пользователей в системах управления проектами Jira и Confluence разработчика Atlassian. Такая возможность появилась с обновлением, которое реализовано по запросам заказчиков «Сёрчинформ». Продукты Atlassian популярны для организации команд

Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence В марте 2022 года австралийская компания Atlassian — производитель популярн

«СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam Российская ИТ-компания «СКБ Контур» начала пилотный проект по тестированию EvaProject и EvaWiki, которые полностью замещают ушедшие с рынка Jira и Confluence. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В связи с уходом австралийской компании Atlassian российскому разработчику «СКБ Контур» потребовалось найти отечественное реше

Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian ектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить процессы командного взаимодейств

Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence Максим Кутузов коммерческий директор платформы «Сфера» Ежегодно число компаний-разработчиков ПО в России растет на 2,5–4%. Несмотря на кратное снижение экспорта, в 2022 году

Directum выпустила полноценную замену Jira и Trello о составления отчетов и сохранения накопленных знаний. Австралийская компания Atlassian, разработчик программного обеспечения для управления проектами, сообщила о скором отключении профилей россиян в Jira и Trello. Новая импортонезависимая система Directum Projects — полномасштабная замена решений иностранного вендора. Об этом CNews сообщили представители Directum. В интерфейсе ИТ-продукта

Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни омления. Это касается профилей во всех сервисах компании, включая всемирно известные облачная программа для управления проектами Trello, работающая по методике «канбан», и система отслеживания ошибок Jira. Atlassian – компания из Австралии, ее разработки Trello и Jira являются одними из самых популярных в своих сегментах, как и система для совместной работы Confluence (вики-система,

«Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello ванию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. За продукт отвечает «дочка» «Ростелекома» - «Ростелеком – ИТ». Он задуман в качестве замены продуктов Trello, Jira и Confluence австралийской компании Atlassian, объявившей о своем уходе из России осенью 2022 г. Jira – это система отслеживания ошибок, предназначенная для организации взаимодейств

Компания iFellow расширила возможности Telegram-бота для Service Desk огласования запросов непосредственно в интерфейсе Telegram, а также конфигурация в виде плагина для Jira. Пул обновлений сформирован на основе обратной связи от пользователей продукта – внутрен

Компания iFellow начала оказывать поддержку в миграции Jira и Confluence из зарубежных облаков 22–23 гг. у многих российских компаний возникла необходимость переноса системы управления проектами Jira и Confluence из облака Atlassian в собственную инфраструктуру On-Premise. Подобные проек

Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello бсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по развитию компании из первой тройки партнеров Atlassian расскажет об основных проблемах на сегодня в работе с Jira и Trello, и даст прогноз на ближайшее время. Специалисты предоставят свои рекомендации о том, что делать в сложившейся ситуации, проговорят почему так важна точность переноса данных и стру

«Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24» мпания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, завершила перевод работы отдела разработки ПО с системы управления проектами JIRA на систему управления бизнесом «Битрикс 24». Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск». Проект стартовал летом 2022 г. в рамках более масштабной инициативы компании по внедр

От ERP до Jira: импортозамещение глазами российских компаний тики от Google и инструментами, которые де-факто стали обязательными в современном процессе разработки. Кто-то столкнулся с проблемами блокировки аккаунтов на GitHub, кому-то приходится искать замену Jira и Confluence. «Заменить продукт или сервис, который стал стандартом отрасли, сложно. До недавнего времени для клиентов таким стандартом была система Google Analytics, которая позволяла оце

Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление емная тема оформления. Новый интерфейс «Трекера» «Трекер» представляет собой полноценный отечественный аналог иностранных сервисов для совместной работы. Это прямой российский конкурент австралийских Jira и Trello и американской платформы Microsoft Project. Jira и Trello принадлежат компании Atlassian, оказавшейся в числе первых, кто поддержал антироссийские санкции. В начале марта 2

Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira ции. Один из таких сервисов это «Кайтен» — визуальная система управления рабочими процессами. Среди клиентов «Кайтена» — QIWI, «Сбер», «Додо Пицца», «Сколково», Reg.ru. Компании уже давно переходят с Jira, Trello и других подобных систем на «Кайтен» и пользуются данным решением. Бесплатный тариф «Кайтена» содержит большинство функций, которые предлагают платные версии популярных аналогов. «

Varonis предупредила о возможных рисках ошибочных конфигураций Jira Varonis сообщила о том, что ошибки в организации доступа к Jira могут привести к компрометации данных сотрудников и проектов сотен компаний, в том числе

Устранена обнаруженная экспертом Positive Technologies уязвимость в Jira Эксперт Positive Technologies Михаил Ключников выявил уязвимость в компонентах Jira — популярной системы для отслеживания ошибок, организации взаимодействия с пользователям

Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН Ошибка конфигурации Из-за неправильной конфигурации серверов Jira в интернете в общем доступе оказались данные о сотрудниках и проектах крупных компаний.

«Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами ения проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации задач

«Системный софт» начал прямые поставки решений Tempo в Россию развитию рынка решений по планированию и учету рабочего времени на базе продуктов Tempo и Atlassian Jira. Международная компания Tempo специализируется на разработке аддонов для планирования, у

«Системный софт» представил стек решений для управления проектами ое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удобная как для руководства компаний

«Системный софт» предложил российским разработчикам продукты Riada позволит «Системному софту» поставлять и внедрять у клиентов функциональные надстройки к Atlassian JIRA – в том числе те, которые недоступны в магазине Atlassian Marketplace. Кроме того, компа

Solar inCode 2.3 получил интеграцию с JIRA и модуль анализа приложений на С/С++ уктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, выпустила новую версию сканера кода Solar inCode. Ее основные особенности — «коробочная» интеграция с JIRA, анализ мультиязычных приложений и модуль бинарного анализа приложений на С/С++, сообщили CNews в Solar Security. Solar inCode способен производить статический анализ на уязвимости и НДВ б