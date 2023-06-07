Компания iFellow расширила возможности Telegram-бота для Service Desk

Российская ИТ-компания iFellow, специализирующаяся на разработке, тестировании и сопровождении ПО, обновила Telegram-бот MyFellow Bot, предназначенный для организации оперативной технической поддержки бизнеса и его сотрудников. В новой версии решения его возможности значительно расширились. Пользователям стали доступны двухфакторная авторизация, поддержка специальных типов полей в заявках, возможность согласования запросов непосредственно в интерфейсе Telegram, а также конфигурация в виде плагина для Jira. Пул обновлений сформирован на основе обратной связи от пользователей продукта – внутренних и внешних заказчиков. Об этом CNews сообщили представители iFellow.

MyFellow Bot объединяет корпоративные сервисы и устраняет сложности в коммуникации удаленных сотрудников с Service Desk, организованным на Jira Service Management. Бот помогает удаленно решать различные технические и бизнес-запросы в формате единого окна. Через него можно отправлять заявки на получение доступа в системы и к базам знаний, ремонт, настройку и предоставление техники, устранение ошибок в работе внутренних программных продуктов, оформление пропусков, кадровых и бухгалтерских справок.

Готовая конфигурация в виде плагина для Jira теперь включает администрирование бота из системы Jira Service Desk. Для использования приложения требуется только установить уже активированный jar-файл. Далее администратор Jira сможет в системе настроить сам бот – активировать, а также определить набор запросов, которые будут доступны для использования из интерфейса Telegram.

Наиболее ценная фича в новой версии – возможность согласовать запросы непосредственно из интерфейса чат-бота. Ответственный сотрудник получает через бот уведомление и детали запроса, и может по нажатию кнопки отклонить его или утвердить, а также оставить комментарий, если это необходимо. В корпоративной системе Jira в этот момент меняется статус заявки.

Функция будет полезна для работы удаленных офисов с заявками через мобильные устройства или для сотрудников вне корпоративной системы. Кроме того, выполнение задач технической поддержки через Telegram положительно сказывается и на качестве сервиса поддержки в целом.

Поддержка специальных типов полей в обновленном продукте позволяет отправлять в бот заявки с объемным, сложным описанием. Например, через интерфейс Telegram теперь можно не просто описать запрос на покупку оборудования текстом, но и заполнить дополнительные поля-атрибуты – даты, пользователей (соучастников), поддержку списка из справочников. Это повышает внимание бизнес-пользователей к заявкам и ускоряет их согласование и обработку.

Возможность двухфакторной авторизации снимает ограничение на использование MyFellow Bot только через корпоративный мобильный номер телефона, а также облегчает техническую конфигурацию – больше не требуется верификация мобильного номера пользователя через корпоративную систему учетных записей. Теперь она происходит за счет инструмента Jira.

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«Оценивая обратную связь аудитории бота мы отметили, что возможности просто отправить заявку с названием и строчкой текста недостаточно, также не хватает согласование запросов по некоторым бизнес-процессам. Кроме того, поступали сообщения, что не всем удобно использовать корпоративный номер телефона для входа в Telegram и сам бот. Так в дорожной карте по развитию продукта появились новые важные фичи и функциональные возможности. Уверены, что их оценят как рядовые пользователи MyFellow Bot, так и технические специалисты», – сказала Елизавета Бурдина, руководитель продуктового офиса компании iFellow.

Дальнейшее развитие продукта будет сосредоточено на повышении отказоустойчивости и безопасности данных, а также возможности управлять очередями заявок в случаях пиковых загрузок бота.

Сейчас у компаний есть возможность оценить работу чат-бота в течение бесплатного трехмесячного тестового периода. Доступ предоставляется без ограничений по количеству пользователей. Разработчик дает рекомендации по установке плагина, полную инструкцию и описание функциональности продукта.

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Группа компаний iFellow работает на международном рынке информационных технологий с 2015 г. Основная специализация группы — развитие собственных продуктов, заказная разработка, ИТ-консалтинг, тестирование и сопровождение программного обеспечения.