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Индексная книга (каталог) CNews*
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iFellow АйФэлл

iFellow - АйФэлл

iFellow Group работает на ИТ-рынке с 2015 года. Основная специализация компании — консалтинг в сфере информационных технологий, комплексная разработка, тестирование и сопровождение ПО, поставки лицензий и оборудования. Резидент Сколково


10.03.2025 Прибыль российских ИКТ-компаний за год выросла на 22,6% и достигла 1,17 триллионов 1
10.12.2024 Александр Молодцов, iFellow: В 2025 году планируем вырасти на 50% 2
05.12.2024 iFellow переходит на кадровый электронный документооборот с помощью HRlink 1
04.12.2024 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики за год выросла на 28% 1
21.11.2024 iFellow обновила ИИ-сервис для рекрутинга «Наймус» 2
30.10.2024 Компания iFellow запустила аналитическое агентство Smart Heads 1
24.09.2024 iFellow представила «умный» сервис для подбора персонала 2
30.07.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024 1
08.07.2024 ИТ-компания iFellow вышла на рынок Белоруссии 1
Цифровизация финансового сектора 2
14.11.2023 Как ERP-платформа помогает бизнесу управлять проектами и трудовыми ресурсами 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
14.11.2023 Лидер российского рынка ИТ в финсекторе забрал себе треть выручки 1
26.10.2023 Елизавета Бурдина -

Елизавета Бурдина, iFellow: Автоматизация процессов усложняется с масштабированием бизнеса

 1
09.10.2023 iFellow выпускает аналитический продукт для управления качеством проектов 3
31.08.2023 Компания iFellow обновила систему авторизации Telegram-бота для Service Desk 3
Александр Молодцов, iFellow: Должен возникнуть паритет между российским и международным программным обеспечением 5
05.07.2023 Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline 1
07.06.2023 Компания iFellow расширила возможности Telegram-бота для Service Desk 3
25.05.2023 Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами 1
24.04.2023 Компания iFellow начала оказывать поддержку в миграции Jira и Confluence из зарубежных облаков 2
02.02.2023 Бизнес iFellow вырос в два раза в 2022 году 2
30.01.2023 «Первая Портовая Компания» поделилась опытом внедрения российской ERP 1
24.01.2023 iFellow внедрила ERP-платформу «Орион» в АО «ТК «Конвей плюс» 2
16.01.2023 iFellow разработала Telegram-бот для Service Desk 2
21.12.2022 iFellow выпускает на рынок модульную ERP-платформу для ИТ-компаний и ИТ-подразделений 2
22.11.2022 У Zoom рухнула выручка из-за СВО на Украине 2
10.11.2022 iFellow разработала Dokkee – продукт для генерации типовых документов 1
03.11.2022 Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний 1
30.09.2022 iFellow представила бесплатное решение для автоматизации подготовки документов об отсрочке от армии в «1С» 4
28.07.2022 Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка» 2
28.04.2022 Компания iFellow объявила о переходе на российскую платформу Communigate Pro 2
20.04.2022 ELMA и iFellow заключили партнерское соглашение 1
10.03.2022 IFellow открывает 600 новых вакансий для ИТ-специалистов 2
03.03.2022 iFellow Group открывает центр поддержки продуктов Atlassian 2
30.11.2021 Выручка разработчиков BPMS растет почти в 4 раза быстрее рынка 1
16.06.2021 iFellow – победитель премии «Лидер конкурентных продаж» 2021 2
12.10.2020 Сингапурская компания Bank-Genie вместе с iFellow выходит на российский рынок 2
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 2
17.06.2020 Сбербанк готов заплатить Java-разработчикам 3 миллиарда рублей 1

Публикаций - 43, упоминаний - 77

iFellow и организации, системы, технологии, персоны:

Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 208 6
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 6
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 5
Telegram Group 2052 5
Корус Консалтинг ГК 1229 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1016 4
Цифра ГК 2444 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1139 4
Atlassian 120 4
Softline - Софтлайн 2866 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2166 3
Diasoft - Диасофт 889 3
SAP CIS - САП СНГ 854 3
Техно-Диасофт 8 3
SimbirSoft - СимбирСофт 76 3
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 161 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 46 3
Т1 Иннотех 178 3
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 136 2
iFellow - Цифра лаб 2 2
Intervale - Интервейл 46 2
INNO Consulting - ИННО Консалтинг 2 2
Premium IT solution - Премиум ИТ солюшен 2 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 2
Comindware - Колловэар 159 2
Microsoft Corporation 24701 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 2
SAP SE 5293 2
8295 2
Oracle Corporation 6721 2
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
1С-Битрикс - Bitrix 584 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 93 2
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 38 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
Рексофт - Reksoft 419 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 8
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 6 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1007 3
Газпром ПАО 1347 2
Альфа-Групп 699 2
Microsoft - LinkedIn 652 1
Газпром нефть 625 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
101Hotels.com 456 1
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 57 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 6 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 592 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 1
Visa International 1952 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 459 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 27 1
МКБ - Московский кредитный банк 562 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2914 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2910 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4810 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 13
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 810 12
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 203 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6874 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2540 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12637 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5340 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3588 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5363 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1993 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5456 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11178 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 5
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1220 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1222 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11260 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4789 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5120 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4242 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11154 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4772 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8647 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12848 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3205 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1962 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1861 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 245 9
Oracle Java - язык программирования 3098 5
iFellow Орион ERP-платформа 5 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 242 4
iFellow Dokkee 4 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 3
Atlassian - Confluence 116 3
Microsoft Exchange 1745 3
iFellow - Цифра лаб - Наймус 3 3
JavaScript - JS - язык программирования 1204 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3252 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 263 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 72 1
Oz Liveness 41 1
ZSoft - ZPlatform Cloud 5 1
ВТБ Бизнес 48 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 991 1
Новые облачные технологии - МойОфис 793 1
Microsoft Teams - MS Teams 553 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5277 1
Microsoft Office 3764 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 491 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 577 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 66 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
FIS Platform - no-code платформа 17 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 27 1
ELMA 365 Low-code BPM 115 1
Apple iPhone 6 4862 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 78 1
Google Meet 45 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 209 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 1
ХайТэк - ВКурсе 21 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Молодцов Александр 19 13
Бурдина Елизавета 10 10
Зубарев Сергей 11 4
Богачев Игорь 180 3
Киселёв Андрей 12 3
Титов Олег 6 2
Козлов Денис 9 2
Хачиян Александр 5 1
Фролкова Мария 1 1
Самойлов Андрей 8 1
Исаков Илья 1 1
Лобачев Владимир 4 1
Андреев Владимир 98 1
Белайчук Анатолий 31 1
Потоцкий Игорь 11 1
Вексельберг Виктор 153 1
Растопшин Павел 46 1
Мацук Игорь 5 1
Арефьев Дмитрий 7 1
Тен Антон 34 1
Одинцов Дмитрий 114 1
Артемьев Тимур 34 1
Иодковский Станислав 85 1
Титов Борис 55 1
Яппаров Тагир 103 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Боровиков Игорь 131 1
Полев Владислав 8 1
Вайнштейн Виктор 34 1
Лачугина Олеся 4 1
Лобас Аркадий 33 1
Черепенников Антон 83 1
Усманов Алишер 301 1
Семенов Александр 149 1
Прозоров Денис 10 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Тихомиров Сергей 18 1
Косецкий Сергей 2 1
Зотов Игорь 5 1
Тараторин Александр 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 7
Россия - СФО - Новосибирск 4343 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3987 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1282 4
Беларусь - Белоруссия 5737 3
Сингапур - Республика 1858 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 3
Азия - Азиатский регион 5567 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 853 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 938 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3136 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2516 2
Казахстан - Республика 5580 2
Европа 21828 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 240 2
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 104 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1049 2
Узбекистан - Республика 1752 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2937 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1122 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 278 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 360 1
Африка Западная 61 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1582 1
Украина 7639 1
Ближний Восток 2957 1
Африка - Африканский регион 3495 1
Белиз 72 1
Африка Восточная - Восточно-Африканское плоскогорье - Восточно-африканская рифтовая долина 37 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Америка Южная 854 1
Турция - Турецкая республика 2383 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2951 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4703 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6201 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2358 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3234 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5010 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5808 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7071 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1383 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6013 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6454 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5134 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7895 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5887 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7553 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3182 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2509 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7018 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3451 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 734 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10026 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 145 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 569 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
TAdviser - Центр выбора технологий 396 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 6
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 130 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 66 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 141 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2455 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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