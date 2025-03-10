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iFellow АйФэлл
iFellow Group работает на ИТ-рынке с 2015 года. Основная специализация компании — консалтинг в сфере информационных технологий, комплексная разработка, тестирование и сопровождение ПО, поставки лицензий и оборудования. Резидент Сколково.
iFellow и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
|Молодцов Александр 19 13
|Бурдина Елизавета 10 10
|Зубарев Сергей 11 4
|Богачев Игорь 180 3
|Киселёв Андрей 12 3
|Титов Олег 6 2
|Козлов Денис 9 2
|Хачиян Александр 5 1
|Фролкова Мария 1 1
|Самойлов Андрей 8 1
|Исаков Илья 1 1
|Лобачев Владимир 4 1
|Андреев Владимир 98 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Потоцкий Игорь 11 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Растопшин Павел 46 1
|Мацук Игорь 5 1
|Арефьев Дмитрий 7 1
|Тен Антон 34 1
|Одинцов Дмитрий 114 1
|Артемьев Тимур 34 1
|Иодковский Станислав 85 1
|Титов Борис 55 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Боровиков Игорь 131 1
|Полев Владислав 8 1
|Вайнштейн Виктор 34 1
|Лачугина Олеся 4 1
|Лобас Аркадий 33 1
|Черепенников Антон 83 1
|Усманов Алишер 301 1
|Семенов Александр 149 1
|Прозоров Денис 10 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Косецкий Сергей 2 1
|Зотов Игорь 5 1
|Тараторин Александр 58 1
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