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IFellow открывает 600 новых вакансий для ИТ-специалистов

Возросшая нагрузка на информационные системы клиентов и необходимость оперативного реагирования на нештатные ситуации требует масштабирования компетенций. В связи с этим в iFellow открываются порядка 600 новых вакансий. Компания нацелена на усиление и приглашает специалистов различных уровней подготовки от стажёров до экспертов.

Среди актуальных вакансий не только специалисты поддержки, но и аналитики, разработчики, тестировщики, DevOps-инженеры и другие. Всего в настоящий момент компания готова нанять порядка 600 человек для работы над проектами с крупнейшими экосистемами компаний: Сбербанк, ВТБ, «Альфа-групп», «Газпром», ФСК и др. Центральный офис находится в Москве, филиалы работают в Воронеже, Саратове, Новосибирске, Екатеринбурге и Томске, приём сотрудников ведётся во всех регионах.

Для начинающих специалистов есть возможность пройти обучение в ИТ-школах iFellow, получить сертификат государственного образца и продолжить сотрудничество в проектах компании. В настоящий момент ведётся набор в школу тестирования программного обеспечения по трём направлениям: функциональное, автоматизированное и нагрузочное. В ближайшее время будет открыт набор в школу аналитиков.

«С момента основания команда и объёмы бизнеса показывают кратный рост. Сегодня у нас работает более 600 специалистов. И в планах на 2022 год было увеличение штата до 1500 сотрудников. Рыночная ситуация способствует более быстрому росту. Мы будем делать всё необходимое, чтобы клиенты могли опираться на нас как экспертов в решении цифровых задач, а сотрудники как на надёжного работодателя. Развитие команды — один из ключевых приоритетов iFellow», — сказал генеральный директор iFellow Александр Молодцов.

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Безопасность

С профилем открытых позиций можно ознакомиться на сайте компании.

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