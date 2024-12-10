Индексная книга (каталог) CNews*
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Молодцов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 23
Молодцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 287 1
|Богачев Игорь 183 3
|Зубарев Сергей 12 2
|Новодворский Алексей 114 2
|Хачиян Александр 7 1
|Боковой Александр 3 1
|Рева Андрей 9 1
|Фролкова Мария 1 1
|Самойлов Андрей 9 1
|Мацук Игорь 5 1
|Хачатуров Вартан 12 1
|Исаков Илья 1 1
|Чиков Сергей 18 1
|Михеев Андрей 9 1
|Гребнев Егор 41 1
|Мельников Павел 4 1
|Иевлев Станислав 1 1
|Якшин Михаил 1 1
|Пожидаев Михаил 2 1
|Ткачев Дмитрий 31 1
|Якушин Анатолий 5 1
|Лебединцев Михаил 1 1
|Петроченко Игорь 1 1
|Braniecki Zbigniew - Браниски Збигнев 1 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Растопшин Павел 54 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 4
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 144 1
|London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.