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Молодцов Александр

СОБЫТИЯ


Александр Молодцов, iFellow: Должен возникнуть паритет между российским и международным программным обеспечением 2
10.12.2024 Александр Молодцов, iFellow: В 2025 году планируем вырасти на 50% 1
08.07.2024 ИТ-компания iFellow вышла на рынок Белоруссии 1
02.02.2023 Бизнес iFellow вырос в два раза в 2022 году 1
10.11.2022 iFellow разработала Dokkee – продукт для генерации типовых документов 1
03.11.2022 Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний 1
28.07.2022 Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка» 1
20.04.2022 ELMA и iFellow заключили партнерское соглашение 1
10.03.2022 IFellow открывает 600 новых вакансий для ИТ-специалистов 1
03.03.2022 iFellow Group открывает центр поддержки продуктов Atlassian 1
12.10.2020 Сингапурская компания Bank-Genie вместе с iFellow выходит на российский рынок 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
20.08.2019 Компания известного ИТ-шника с поразительными гендиректорами получила 90 миллионов от Сбербанка 3
05.03.2018 Bell Integrator предоставила услугу мобильного тестирования приложений 1
16.03.2017 Bell Integrator расширяет сотрудничество с TmaxSoft 1
13.01.2017 Михаил Лебединцев возглавит направление по продажам лицензий и оборудования в Bell Integrator 1
26.12.2016 «Почта Банк» с помощью Bell Integrator наладил электронный обмен документами с ПФР 1
04.08.2008 Завершилась пятая конференция разработчиков СПО 1
30.04.2008 ПСПО: в Перми прошел второй установочный семинар 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Молодцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

iFellow - АйФэлл 45 14
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 166 7
Telegram Group 2924 3
SAP CIS - САП СНГ 867 3
Atlassian 155 3
iFellow - Цифра лаб 2 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
iFellow - WERPA 2 2
SAP SE 5594 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 7 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 1
Smart IT - Смарт АйТи 1 1
INNO Consulting - ИННО Консалтинг 2 1
Цифровые Привычки 66 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 109 1
Premium IT solution - Премиум ИТ солюшен 2 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 68 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 240 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 1
Сиблион - Siblion 2 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 11 1
Smartheads - Смартхэдс 1 1
Team Force - SmartStaffing - СмартСтаффинг 4 1
Инфосистемы Джет - Джет софт - JetSoft 4 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 731 1
Yandex - Яндекс 9175 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15690 1
Lenovo Group 2445 1
Intel Corporation 12799 1
9567 1
Oracle Corporation 7070 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1469 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1437 1
Diasoft - Диасофт 1138 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 982 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8810 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3139 2
Газпром ПАО 1490 2
Альфа-Групп 745 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1741 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1121 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Газпром нефть 724 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 460 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 70 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3429 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 287 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64841 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26080 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25520 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12190 5
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 947 4
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Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 369 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 148 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22870 1
iFellow Dokkee 5 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1354 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 364 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 654 2
Oracle Java - язык программирования 3464 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 316 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 2
Atlassian - Confluence 183 1
TmaxSoft JEUS 10 1
ELMA 365 Low-code BPM 182 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1756 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
iFellow Орион ERP-платформа 6 1
Т-Платформы - exCellenT-Platforms 4 1
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 42 1
iFellow - Цифра лаб - Наймус 5 1
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 1
Linux OS 11502 1
Новые облачные технологии - МойОфис 954 1
Microsoft Office 4156 1
JavaScript - JS - язык программирования 1424 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 1
Oz Liveness 46 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 295 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 1
TmaxSoft Tibero DBMS 45 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1030 1
Богачев Игорь 183 3
Зубарев Сергей 12 2
Новодворский Алексей 114 2
Хачиян Александр 7 1
Боковой Александр 3 1
Рева Андрей 9 1
Фролкова Мария 1 1
Самойлов Андрей 9 1
Мацук Игорь 5 1
Хачатуров Вартан 12 1
Исаков Илья 1 1
Чиков Сергей 18 1
Михеев Андрей 9 1
Гребнев Егор 41 1
Мельников Павел 4 1
Иевлев Станислав 1 1
Якшин Михаил 1 1
Пожидаев Михаил 2 1
Ткачев Дмитрий 31 1
Якушин Анатолий 5 1
Лебединцев Михаил 1 1
Петроченко Игорь 1 1
Braniecki Zbigniew - Браниски Збигнев 1 1
Вексельберг Виктор 155 1
Растопшин Павел 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47490 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13804 4
Беларусь - Белоруссия 6278 4
Россия - СФО - Новосибирск 4861 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14799 4
Сингапур - Республика 1951 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4472 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1412 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1716 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 931 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1052 3
Азия - Азиатский регион 5911 2
Африка Западная 66 1
Африка Восточная - Восточно-Африканское плоскогорье - Восточно-африканская рифтовая долина 40 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19064 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54668 1
Казахстан - Республика 6024 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
Европа 24942 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3435 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1248 1
Земля - планета Солнечной системы 10851 1
Южная Корея - Республика 7042 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 678 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3567 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1793 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2823 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1684 1
Узбекистан - Республика 1995 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1217 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1662 1
Беларусь - Минск 705 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 289 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
Белиз 72 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53302 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11611 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3061 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57502 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5096 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1661 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27202 3
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 833 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 164 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2224 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3564 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
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Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 760 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33631 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18094 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8049 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3788 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5452 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 144 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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