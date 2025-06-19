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Сиблион Siblion
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 2 403 298 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Компания Сиблион выступит на форуме CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 1
|28.08.2020
|Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
Сиблион и организации, системы, технологии, персоны:
|101Hotels.com 456 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 1
|Oracle Java - язык программирования 3166 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1138 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1237 1
|Богачев Игорь 180 1
|Молодцов Александр 19 1
|Хачиян Александр 5 1
|Самойлов Андрей 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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