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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сиблион Siblion

Сиблион - Siblion

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 2 403 298 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 2 403 298 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 2 403 298 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Компания Сиблион выступит на форуме CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сиблион и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 34 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 136 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Цифра ГК 2484 1
Техно-Диасофт 8 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 233 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 44 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 40 1
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 6 1
iFellow - АйФэлл 43 1
Smart IT - Смарт АйТи 1 1
INNO Consulting - ИННО Консалтинг 2 1
Цифровые Привычки 36 1
Premium IT solution - Премиум ИТ солюшен 2 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 46 1
Team Force - SmartStaffing - СмартСтаффинг 3 1
Корус Консалтинг ГК 1266 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Diasoft - Диасофт 940 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 179 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 18 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 59 1
101Hotels.com 456 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1342 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5379 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1197 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11620 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1036 1
Oracle Java - язык программирования 3166 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1138 1
JavaScript - JS - язык программирования 1237 1
Богачев Игорь 180 1
Молодцов Александр 19 1
Хачиян Александр 5 1
Самойлов Андрей 8 1
Россия - СФО - Новосибирск 4450 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2574 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3036 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 582 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3229 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14275 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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