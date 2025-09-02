Разделы

Team Force SmartStaffing СмартСтаффинг


«СмартСтаффинг» — компания по формированию проектных команд для крупных корпораций и оператор собственной цифровой платформы B2BCloud по оптимизации использования рабочего времени сотрудников.

 

УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 «Тим Форс» привлекает 100 млн рублей в платформу повышения производительности труда с помощью искусственного интеллекта 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
28.12.2012 «Корус Консалтинг» находит таланты в «облаке» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

