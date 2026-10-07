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Стариков Николай
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Стариков Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Фадеев Валерий 12 1
|Короткий Павел 10 1
|Ашманов Игорь 43 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Школьников Борис 2 1
|Мазин Вадим 1 1
|Фомин Василий 2 1
|Гудзь Всеволод 1 1
|Гореславский Алексей 13 1
|Фролов Виктор 11 1
|Дубинин Виталий 2 1
|Родионова Ирина 1 1
|Путин Владимир 3475 1
|Касперская Наталья 321 1
|Песков Дмитрий 131 1
|Семчук Иван 12 1
|Кузнецов Александр 164 1
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Предыбайло Вячеслав 28 1
|Лившиц Дмитрий 23 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Симоненко Максим 1 1
|Вайсман Михаил 3 1
|Forbes - Форбс 1019 1
|Wikipedia - Википедия 659 1
|Ведомости 1525 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.