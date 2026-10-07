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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202460
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Стариков Николай

СОБЫТИЯ


07.10.2026 «Клеверенс» и компания «Актив» подтвердили совместимость ««Рутокен ЭЦП»» 3.0 с ПО «Фабрика 15» для ТСД 1
02.12.2024 «Эвотор» и «Клеверенс» заключили договор о стратегическом партнерстве 1
22.11.2021 «Блокировать, зачищать, понижать рейтинг». Готовы новые идеи по развитию интернета в России 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Стариков Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Cleverence - Клеверенс 32 2
Agima - Агима 27 1
Team Force - Тим Форс 17 1
Upwork 11 1
Magora Systems - Магора 6 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Диалог АНО 16 1
Team Force - SmartStaffing - СмартСтаффинг 4 1
Yandex - Яндекс 9383 1
InfoWatch - Инфовотч 1201 1
VK - Mail.ru Group 3618 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5072 1
Эвотор - Evotor 235 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1015 1
МТ-Интеграция - GMCS 379 1
ФОРС - Центр разработки 711 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 206 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 567 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 87 1
Бакка Софт - Bacca 15 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 456 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
InfoShell - ИнфоШелл 16 1
KODE - КОДЭ 18 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 67 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4988 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2904 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5355 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54835 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 450 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4931 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 187 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2634 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1414 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 199 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2981 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 353 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23884 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4940 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13306 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35896 1
Оцифровка - Digitization 5274 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12463 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1285 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36802 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10335 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14124 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2553 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 604 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33946 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3386 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7879 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5912 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8607 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13141 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3703 1
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Microsoft Office 4231 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 1
Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 15 1
Фадеев Валерий 12 1
Короткий Павел 10 1
Ашманов Игорь 43 1
Венедиктова Мария 8 1
Школьников Борис 2 1
Мазин Вадим 1 1
Фомин Василий 2 1
Гудзь Всеволод 1 1
Гореславский Алексей 13 1
Фролов Виктор 11 1
Дубинин Виталий 2 1
Родионова Ирина 1 1
Путин Владимир 3475 1
Касперская Наталья 321 1
Песков Дмитрий 131 1
Семчук Иван 12 1
Кузнецов Александр 164 1
Шашлов Дмитрий 3 1
Предыбайло Вячеслав 28 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Крайнов Владислав 5 1
Симоненко Максим 1 1
Вайсман Михаил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168534 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19376 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3676 1
Эстония - Эстонская Республика 765 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1062 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 758 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58479 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11771 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4823 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 374 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 804 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5177 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54123 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8986 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34324 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18410 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5969 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8916 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1636 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4471 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3819 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5835 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1921 1
Цензура - Свобода слово 514 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 1
Forbes - Форбс 1019 1
Wikipedia - Википедия 659 1
Ведомости 1525 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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