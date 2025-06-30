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Agima Агима

Agima - Агима

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 984 196 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 984 196 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 984 196 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 С операционной системой «Аврора» работают 8 из 40 лидеров рынка разработки мобильных приложений 1
30.06.2025 ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки 1
04.12.2024 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики за год выросла на 28% 1
18.11.2024 Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50% 1
01.11.2024 Интегратор digital-решений AGIMA разместил инфраструктуру в облаке Timeweb Cloud 1
31.10.2023 Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS 1
События и коллаборации: зачем ИТ-компаниям креативный маркетинг 1
30.09.2022 Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы 1
31.03.2022 Рынок мобильной разработки продолжает расти 1
16.07.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госструктур 1
10.07.2020 Российский рынок мобильной разработки вырос на 40% 1
10.07.2020 Выручка участников рейтинга CNewsMobile 2019 увеличилась более чем на 50% 1
24.03.2020 «Цифровое деловое пространство» переходит в «цифру» 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
28.06.2019 С миру по тренду: как развивается рынок мобильной разработки 1
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1
31.05.2018 Рост потребления 4G ведет к буму мобильной разработки 1
31.05.2017 Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились 1
12.07.2016 Запущен новый сайт «Российской газеты» 1
14.04.2016 Agima.mobile и «Галс Софт» объединились 1
26.12.2014 «Лайф Факторинг» оптимизировала портал profactoring.ru и веб-сервис «Интернет-факторинг» 1
04.10.2013 Впервые в России пройдет конференция jQuery 1
07.11.2012 Agima разработала страховой магазин Intouch на платформе «1С-Битрикс» 1
30.05.2012 Названы лучшие веб-студии России в 2012 г. 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Agima и организации, системы, технологии, персоны:

RedMadRobot - Рэдмэдробот 73 11
KODE 14 8
InfoShell - ИнфоШелл 15 6
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 45 6
Yandex - Яндекс 7851 4
Apple Inc 12308 4
data.ai - App Annie 85 4
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 4
Крок - Croc 1787 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 665 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 186 3
Бакка Софт - Bacca 14 3
Cleverence - Клеверенс 23 3
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 3
Agima.Mobile 8 3
65apps - 65 Гигабайт 9 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 544 2
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 2
Touch Instinct - Тачин 13 2
Magora Systems - Магора 5 2
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 2
MediaSoft - МедиаСофт 6 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 2
Google LLC 11993 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
SimbirSoft - СимбирСофт 84 2
Цифра ГК 2487 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4211 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 305 2
Samsung Electronics 10395 1
Alibaba Group 438 1
Huawei 4042 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13370 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 1
Team Force - Тим Форс 16 1
Upwork 9 1
Clutch 5 1
1С-Битрикс - Bitrix 598 1
ФОРС - Центр разработки 653 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 495 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
X5 Group - Перекрёсток 582 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1059 1
Walt Disney Company 629 1
Naspers 83 1
Uber 333 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 1
Лента - Сеть розничной торговли 2165 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1265 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1184 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ailove - Айлав 3 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Лайф ФГ - Лайф Факторинг 3 1
Tesla Motors 411 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 826 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 304 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 621 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2995 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2214 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 1
Парк Зарядье 41 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 13 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 127 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14143 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11667 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12472 6
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5913 6
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РСА - Помощник ОСАГО 11 1
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Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 378 1
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C/C++ - Язык программирования 798 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3329 4
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data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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