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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168596
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Михеев Иван



13.02.2025 После хорошей характеристики Минцифры из-под стражи освобожден Юрий Усков, основатель ИТ-компании iSpring 1
10.07.2020 Российский рынок мобильной разработки вырос на 40% 1
10.07.2020 Выручка участников рейтинга CNewsMobile 2019 увеличилась более чем на 50% 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Михеев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Agima 22 2
KODE 12 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 2
data.ai - App Annie 85 2
Huawei 3946 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
Google LLC 11817 1
Yandex - Яндекс 7400 1
Apple Inc 12132 1
Alibaba Group 423 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 846 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
X5 Group - Перекрёсток 549 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
Naspers 83 1
Walt Disney Company 622 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Uber 331 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12074 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1051 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10556 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5080 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3890 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7036 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2193 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4732 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1738 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7619 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6058 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5053 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 1
Application store - магазин приложений 1202 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17109 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 957 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 650 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 126 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4160 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1968 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2962 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1141 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1488 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 859 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 675 2
Google Play - Google Store - Android Market 3300 1
Apple - App Store 2897 1
WhatsApp Messenger 1089 1
Google Android 14044 1
Apple iOS 7834 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 630 1
Huawei AppGallery 281 1
ByteDance - TikTok 259 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 664 1
Apple Siri - Голосовой помощник 398 1
Google YouTube Music 42 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 63 1
Короткий Павел 4 2
Панкрушев Дмитрий 7 2
Козак Алексей 3 2
Михайлов Артем 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1296 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5673 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1195 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1959 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3122 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5788 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5028 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6270 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 693 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
CNews Mobile - рейтинг 20 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340658, в очереди разбора - 768593.
Создано именных указателей - 168596.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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