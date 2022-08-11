Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП

Оформление ДТП по Европротоколу освобождает его участников от необходимости ждать сотрудников ГИБДД на месте аварии, чем значительно экономит их время, снижает количество пробок на дорогах, да и в целом облегчает непростую процедуру, что особенно важно в стрессовой ситуации. А в перспективе водителей ожидает полный отказ от бумаги и переход к дистанционному урегулированию по ОСАГО. Обеспечение порядка на дорогах остаётся в фокусе внимания страхового сообщества, Центрального банка РФ, законодателей, правоохранителей и самих водителей. Одним из важных инструментов для этого является механизм оформления ДТП по Европротоколу. Страховщики напоминают, что все преимущества Европротокола доступны, если в ДТП повреждены только не более двух транспортных средств, жизни и здоровью пострадавших не был нанесен ущерб, а оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО.

Европротокол действует на всей территории России и не привязан к месту постановки на учёт транспортного средства. Кроме того, если водители воспользовались фотофиксацией обстоятельств с помощью мобильного приложения «ДТП.Европротокол» или приложения «Помощник ОСАГО» от Российского Союза Автостраховщиков (РСА), лимит страхового возмещения составляет до 400 тыс. рублей при условии отсутствия разногласий между участниками ДТП относительно обстоятельств происшествия. Эта сумма равна той, на которую пострадавшие могут рассчитывать в случае оформления аварии с участием ГИБДД.