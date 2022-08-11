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Транспорт ДТП Европротокол Европейский протокол Упрощённое оформление документов ДТП
Оформление ДТП по Европротоколу освобождает его участников от необходимости ждать сотрудников ГИБДД на месте аварии, чем значительно экономит их время, снижает количество пробок на дорогах, да и в целом облегчает непростую процедуру, что особенно важно в стрессовой ситуации. А в перспективе водителей ожидает полный отказ от бумаги и переход к дистанционному урегулированию по ОСАГО. Обеспечение порядка на дорогах остаётся в фокусе внимания страхового сообщества, Центрального банка РФ, законодателей, правоохранителей и самих водителей. Одним из важных инструментов для этого является механизм оформления ДТП по Европротоколу. Страховщики напоминают, что все преимущества Европротокола доступны, если в ДТП повреждены только не более двух транспортных средств, жизни и здоровью пострадавших не был нанесен ущерб, а оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО.
Европротокол действует на всей территории России и не привязан к месту постановки на учёт транспортного средства. Кроме того, если водители воспользовались фотофиксацией обстоятельств с помощью мобильного приложения «ДТП.Европротокол» или приложения «Помощник ОСАГО» от Российского Союза Автостраховщиков (РСА), лимит страхового возмещения составляет до 400 тыс. рублей при условии отсутствия разногласий между участниками ДТП относительно обстоятельств происшествия. Эта сумма равна той, на которую пострадавшие могут рассчитывать в случае оформления аварии с участием ГИБДД.
- Статистика показывает, что Европротокол пользуется большим спросом: в течение нескольких лет подряд его доля при оформлении ДТП составляет более 50% и продолжает расти, превысив в 2021 году показатель в 56,73%. Количество же самих извещений увеличилось с 540,6 тыс. штук в 2017 году до 907,8 тыс. в 2021 году. Промежуточные данные за 2022 год (252,8 тыс. за первые несколько месяцев) подтверждают продолжение данного тренда.
- В Санкт-Петербурге в 2022 году уже 45% ДТП оформлено по Европротоколу, а в Москве и Московской области превышены цифры в 52% и 54%, соответственно. Автолюбители Свердловской области оформляли ДТП по Европротоколу в 64% случаев, а водители Ростовской области – в 66%.
- ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн
- Дорожно-транспортное происшествие
- Правила дорожного движения
- ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях
СОБЫТИЯ
|11.08.2022
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В приложении «Госуслуги авто» появился сервис «Европротокол онлайн»
ущерба от аварии», – отметил замглавы Минцифры России Андрей Черненко. Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». К
|31.01.2022
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Число фотофиксаций ДТП через мобильные приложения выросло почти в три раза
ны фотофиксации при помощи приложений, составило около 7% от всех ДТП, урегулированных в 2021 г. по Европротоколу (893 тыс.). Годом ранее эта доля составляла только 3% (а количество урегулирова
|23.11.2020
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Суперсервис «Европротокол онлайн» стал доступен по всей России
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что суперсервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить дорожно-транспортное происшествие без вызова сотрудников ГИБДД, заработал по всей России. Сервис работает через мобильное приложение «Помощник ОСАГО»,
|01.11.2019
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В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции
роверки действительность страхового полиса через АИС ОСАГО по серии и номеру. Запуск суперсервисов «Оформление европротокола онлайн» входит в число 25 так называемых суперсервисов, которые план
|04.10.2019
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«ГЛОНАСС» сообщила об условиях оформления европротокола по новым правилам
и информирования экстренных оперативных служб о координатах дорожного происшествия. Для оформления европротокола этих данных недостаточно, поэтому использовать кнопку SOS установленного на тра
|02.09.2019
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1 ноября заработает оформление европротокола на сайте госуслуг
запланирован на 1 ноября. Со своей стороны Минкомсвязи подтвердило, что по состоянию на 1 сентября оформление европротокола онлайн технически еще не доступно. Конкретной даты запуска сервиса м
|18.07.2019
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Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП
«Оформление европротокола онлайн» В России до конца года появится первый суперсервис в сфере о
|16.07.2019
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Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов
рсервисы «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», «Пенсия онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Имущество онлайн» и «Образование в РФ для иностранцев», «П
|17.07.2018
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«Альфастрахование»: россияне стали активно заявлять убытки по ОСАГО через интернет
момента запуска приложения компания урегулировала через него 2,6 тыс. убытков по ОСАГО. Из них доля европротокола составила половину, или 1,3 тыс. убытков. Но, если в феврале доля убытков по ОС
|18.07.2016
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Бесплатный SMS-сервис расскажет московским водителям о Европротоколе
этом CNews в Департаменте информационных технологий г. Москвы. Сервис напомнит, что для применения Европротокола в аварии не должно быть пострадавших, оба участника должны обладать действующим
|25.12.2015
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Терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» с расширенным функционалом могут использоваться в системах «умного страхования» и «европротокола»
. Об этом рассказал советник генерального директора компании «ГЛОНАСС» Павел Бунин на прошедшем в Воронеже круглом столе, посвященном вопросам «умного» страхования. Полномасштабное внедрение системы «европротокола» и технологий «умного страхования» требует получения информации о местоположении транспортного средства и обстоятельствах ДТП в некорректируемом виде, а также массового оснащения
|14.08.2015
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«Автокод» поможет водителям оформить европротокол
ного происшествия без привлечения сотрудников ГИББД смогут воспользоваться интерактивной инструкцией. На портале «Автокод» появился специальный справочный раздел, где представлены основные сведения о европротоколе, порядок действий водителя в случае ДТП, правила заполнения документов, нормативные акты и другая полезная информация. Сервис адаптирован для просмотра на мобильных устройствах, п
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
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