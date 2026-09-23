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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201672
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Швецов Сергей

СОБЫТИЯ


23.09.2026 Мосбиржа готовится запустить торги биткоинами 3
17.12.2021 Центробанк готовит тотальный запрет на криптовалюты в России 1
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции 1
22.11.2018 Банк России, «Ростелеком» и «Почта Банк» улучшат доступность финансовых услуг 1
17.04.2015 Представитель Сбербанка вновь возглавил «Российскую Национальную Ассоциацию SWIFT» 1
06.06.2012 ФСФР оштрафовала ММВБ-РТС за 4-часовой сбой на бирже на 300 тыс. руб. 1
18.05.2012 Сбой на ММВБ-РТС привел к усилению ИТ-блока вместо репрессий 1
25.04.2012 Из-за очередного сбоя ИТ-блок ММВБ-РТС ждут репрессии 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Швецов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11025 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1121 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1906 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 3
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8997 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 365 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5745 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6007 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13841 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14116 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6800 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33846 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12321 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26754 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6895 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1878 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2541 1
Оповещение и уведомление - Notification 6090 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9843 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26259 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 483 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 653 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1683 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13102 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 285 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 73 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Утрата близкого человека 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Переезд в другой регион 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Подача заявлений в правоохранительные органы 5 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
Intel x86 - архитектура процессора 2183 1
Microsoft Windows 16989 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6366 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 711 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 431 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 128 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 1
Red Hat Linux 205 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Уведомление и обжалование штрафов онлайн 7 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47969 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3497 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19718 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8663 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1475 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2890 1
Испания - Королевство 3847 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58293 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53952 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18336 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1432 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6598 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 92 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7575 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6616 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1903 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 285 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3174 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5892 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 964 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 454 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 313 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21944 1
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 61 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 897 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1149 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6124 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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