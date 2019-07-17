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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росфинком РОССВИФТ Российская Национальная Ассоциация SWIFT

Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.07.2019 Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT» 1
14.03.2018 Изменения в валютном контроле требуют внедрения новых ИТ-решений в банках 1
23.01.2017 ICL-КПО ВС вошла в состав «Российской Национальной Ассоциации SWIFT» 2
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 3
17.04.2015 Представитель Сбербанка вновь возглавил «Российскую Национальную Ассоциацию SWIFT» 9
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
03.02.2015 «Синимекс» вступила в «Российскую Национальную Ассоциацию SWIFT» 2
18.09.2014 Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT 3
08.09.2014 «Киберплат» создал российский аналог SWIFT 1
21.04.2014 Как обмениваться документами с банком без систем «клиент-банк» 2
21.11.2007 В Москве состоялся форум «Организационные технологии в банках - 2007» 1
14.11.2007 16 ноября пройдет форум «Организационные технологии в банках – 2007» 1
17.02.2004 Партнерству "Стандарты электронного обмена информацией" – два года 1
29.05.2003 "Стандарты электронного обмена информации" обновили совет директоров 1
10.02.2003 Сбербанк вступил в НП «Стандарты электронного обмена информацией» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 32

Росфинком и организации, системы, технологии, персоны:

9594 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Microsoft Corporation 25775 3
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
БИС - Банковские информационные системы 104 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Intel Corporation 12811 2
Oracle Corporation 7074 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
ICL ГК - ICL Group 481 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Бифит - Bifit 91 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 2
Broadcom - VMware 2610 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Fujitsu 2105 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 1
Крок - Croc 1964 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Red Hat 1378 1
Schneider Electric 614 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
АйТи 1519 1
Quorum - Кворум - 134 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 3
Европейский деловой клуб 6 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Visa International 1993 2
Ак Барс Банк 283 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Финансист - Международный клуб 1 1
Гута Страхование 13 1
Мануфактура Си & Си - Мануфактура Сизанюка и Симакова 1 1
ОРБС Фонд НО - Объединенная Розничная Банковская Сеть 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 2
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 2
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 10
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 37 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 3
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 19 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 2
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 113 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Умные платформы 1988 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 1
Microsoft Office 4170 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Calypso 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 1
Microsoft Dynamics 1197 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 1
Альфа-Мобайл 87 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 1
IBM DataPower 11 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Платина КБ - CyberPlat CyberFT 5 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 1
Амрусофт ОСВК-181 - Операционная Система Валютного Контроля банков 1 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Middleware - JBoss Enterprise Middleware Suite 18 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
ICL Crypt 1 1
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 18 1
ICL Финансы 2 1
1С:Консалтинг 21 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 1
Capstone CC - Capstone Credit Card 6 1
Cinimex - Синимекс:Нost-To-Нost 2 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
1С:АХДБ - 1С:АХД Банка - 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка - 1С:УУХДБ - 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка 10 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 13 1
Моисеев Алексей 33 3
Чернов Роман 6 3
Новиков Александр 36 2
Евдокимов Максим 27 2
Рудковский Михаил 7 2
Пиляр Елена 24 2
Скурятина Елена 20 2
Шестаков Александр 40 2
Кацоев Алексей 17 2
Ломоносов Алексей 4 2
Шилов Станислав 10 2
Никушин Илья 8 2
Чирков Георгий 3 2
Путин Владимир 3454 1
Нуралиев Борис 298 1
Греф Герман 485 1
Кирюшин Сергей 91 1
Глазков Александр 151 1
Сыкулев Андрей 85 1
Шилов Сергей 99 1
Лаврентьев Александр 2 1
Козлов Андрей 31 1
Набиуллина Эльвира 123 1
Кирьянова Александра 169 1
Чубарь Алексей 15 1
Maduro Nicolas - Мадуро Николас 2 1
Чаусов Валерий 14 1
Дмитриев Дмитрий 12 1
Швецов Сергей 7 1
Диркс Наталья 6 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 5 1
Леушев Андрей 75 1
Дубровский Юрий 9 1
Гнездилов Дмитрий 7 1
Кондратьев Владислав 9 1
Раков Александр 3 1
Кирпичев Станислав 2 1
Канович Ольга 4 1
Шипилов Владимир 1 1
Костына Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Украина 7928 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Испания - Королевство 3840 1
Нидерланды 3746 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 1
Монако Княжество 107 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Платёжное поручение - Payment order 241 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 2
Философия - Philosophy 530 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 566 1
Экономический эффект 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 225 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Bloomberg 1627 2
Аналитический банковский журнал 14 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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