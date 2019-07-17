Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росфинком РОССВИФТ Российская Национальная Ассоциация SWIFT
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 32
Росфинком и организации, системы, технологии, персоны:
|Моисеев Алексей 33 3
|Чернов Роман 6 3
|Новиков Александр 36 2
|Евдокимов Максим 27 2
|Рудковский Михаил 7 2
|Пиляр Елена 24 2
|Скурятина Елена 20 2
|Шестаков Александр 40 2
|Кацоев Алексей 17 2
|Ломоносов Алексей 4 2
|Шилов Станислав 10 2
|Никушин Илья 8 2
|Чирков Георгий 3 2
|Путин Владимир 3454 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Греф Герман 485 1
|Кирюшин Сергей 91 1
|Глазков Александр 151 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Шилов Сергей 99 1
|Лаврентьев Александр 2 1
|Козлов Андрей 31 1
|Набиуллина Эльвира 123 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Чубарь Алексей 15 1
|Maduro Nicolas - Мадуро Николас 2 1
|Чаусов Валерий 14 1
|Дмитриев Дмитрий 12 1
|Швецов Сергей 7 1
|Диркс Наталья 6 1
|Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 5 1
|Леушев Андрей 75 1
|Дубровский Юрий 9 1
|Гнездилов Дмитрий 7 1
|Кондратьев Владислав 9 1
|Раков Александр 3 1
|Кирпичев Станислав 2 1
|Канович Ольга 4 1
|Шипилов Владимир 1 1
|Костына Константин 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Bloomberg 1627 2
|Аналитический банковский журнал 14 2
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.