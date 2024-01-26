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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С:Консалтинг

1С:Консалтинг

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.01.2024 АО «НПК Медиана-Фильтр» оптимизировало управление затратами и повысило рентабельность проектов с помощью «1С:ERP» 1
15.08.2023 «Мариллион» расширяет направление по внедрению и сопровождению решений «1С» 1
03.03.2023 BIA Technologies подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015 1
23.03.2020 ИТ-дочка «Газпрома» яростно отстаивает право на бесконтрольные госзакупки 1
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1
29.09.2015 Cloud4Y расширил портфель услуг по направлению «1С» 1
04.06.2015 «Синимекс» развивает экспертизу по направлению разработки и внедрения решений на базе «1С:Предприятия» 1
20.04.2011 11 июня откроется конференция «Решения 1С для корпоративных клиентов» 1
14.04.2011 11 июня откроется конференция «Решения 1С для корпоративных клиентов» 1
29.06.2007 «1С:Предприятие 8» помогает ВИЛСу решать космические задачи 1
21.06.2007 Бухгалтерия Минкультуры России обновила «1С:Предприятие» 1
04.06.2007 «Форус Консалт» вошла в состав «1С-Рарус» 1
14.05.2007 Кубанский университет физкультуры автоматизирован на базе «1С:Предприятия» 1
23.10.2006 "Ками" выходит на уральский рынок с «1С:Предприятием 8.0» 1
30.01.2006 "1С": Россияне не должны стать ИТ-батраками 1
27.01.2006 "1С" дышит в затылок "Майкрософт Рус" 1
15.09.2003 Сентябрьский семинар "1С": вывод на рынок первого тиража версии 8.0 1
21.06.2003 1С: курс на средний рынок 1
21.06.2003 1С: курс на средний рынок 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

1С:Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

9534 20
1С:Франчайзинг 27 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 3
Google LLC 12631 3
Microsoft Corporation 25723 2
IBM - International Business Machines Corp 9685 2
Red Hat 1378 2
1С-Рарус 973 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ИЦБТ - Инновационный Центр Банковских Технологий 3 1
Портал-Юг 10 1
Black Duck Software - SpikeSource 23 1
1С-Архитектор бизнеса - 1АБ Мастер 13 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3326 1
МегаФон 10661 1
SAP SE 5587 1
Amazon Inc - Amazon.com 3260 1
Alibaba Group 471 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15623 1
Apple Inc 13098 1
Meta Platforms - Facebook 4611 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
Oracle Corporation 7063 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9487 1
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Cloud4Y 311 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 737 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
Штрих-М НТЦ 65 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 1
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 32 1
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 1
Инсис - Энтум-СМ - Энтум-Контент менеджмент - Инсист-Софт 5 1
КАМИ 29 1
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 35 1
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 2
ВТБ - Почта Банк 513 2
ГПБ - Газпромбанк 1264 2
Альфа-Банк 1967 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 592 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Enron - Enrongate 122 2
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 1
Медиана-Фильтр НПК 1 1
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 1
Газпром ПАО 1486 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
НСПК - Национальная система платежных карт 942 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
ПСБ - Промсвязьбанк 956 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 620 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5940 2
Судебная власть - Judicial power 2483 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5616 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1928 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2330 1
Федеральное казначейство России 1941 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
Клуб ИТ-Директоров Ижевска 2 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1513 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35911 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64538 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33276 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7771 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12764 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25377 6
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 938 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4782 5
Управляемость - Manageability 2242 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13021 4
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 362 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8592 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27252 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4851 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12142 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28112 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10148 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4365 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1483 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2659 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2014 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18257 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2024 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1101 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2347 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 830 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2877 2
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 491 2
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9854 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1022 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1681 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2701 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13879 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4590 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9214 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1801 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 944 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8187 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2539 16
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 256 9
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1006 8
1С:ERP Управление предприятием 829 7
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 484 5
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 506 5
1С:Мультимедиа 12 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 693 3
1С:Консолидация 54 3
1С:Дистрибьюция 37 2
1С:Бухгалтерия КОРП 58 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1783 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 357 2
1С:Торговля и Склад 91 2
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 2
Штрих-М Кассир 3 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 1
Capstone CC - Capstone Credit Card 6 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 1
1С:Свод отчетов 19 1
Cinimex - Синимекс:Нost-To-Нost 2 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
1С:Камин Зарплата 3 1
1С:Аспект 3 1
1С:АХДБ - 1С:АХД Банка - 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка - 1С:УУХДБ - 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка 10 1
1С:БНФО - 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации 4 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 12 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 1
Linux OS 11464 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 104 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1347 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 196 1
Yandex DataLens 65 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Calypso 24 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Альфа-Мобайл 87 1
Нуралиев Борис 298 7
Рейман Леонид 1065 2
Сыкулев Андрей 85 2
Полковникова Светлана 3 1
Чекалова Людмила 1 1
Пушкарев Алексей 1 1
Мельситов Максим 11 1
Сотин Денис 216 1
Реймер Денис 54 1
Фридман Илья 42 1
Патешман Виталий 42 1
Савельев Илья 3 1
Шестаков Александр 40 1
Леушев Андрей 75 1
Галеев Роман 2 1
Атанесов Саргис 13 1
Николаев Евгений 19 1
Благирев Вячеслав 15 1
Бецков Григорий 23 1
Кравченко Рано 10 1
Романенко Николай 10 1
Агеева Анна 8 1
Пакина Юлия 6 1
Бондарев Вадим 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 165128 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47385 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19012 3
Казахстан - Республика 6014 3
Европа 24913 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54557 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19434 2
Европа Восточная 3138 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14784 2
Турция - Турецкая республика 2600 2
Кипр - Республика 635 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 760 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Земля - планета Солнечной системы 10840 1
Индия - Bharat 5849 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3324 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1699 1
Германия - Федеративная Республика 13174 1
Украина 7911 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2250 1
Европа Западная 1496 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1018 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Монако Княжество 107 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6550 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8458 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57338 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53160 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12240 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4580 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27114 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33513 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8783 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3555 4
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 231 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15937 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18052 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2556 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1710 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7038 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1760 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3953 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2461 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5436 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5085 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3293 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3448 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1543 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2311 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3138 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11521 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6562 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7737 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2407 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21487 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5542 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1073 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6477 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4787 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7488 2
Ergonomics - Эргономика 1744 2
Bloomberg 1615 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6079 1
IDC - International Data Corporation 4970 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8575 2
Gartner - Гартнер 3653 1
Moody's Investors Service 136 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1275 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

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Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
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