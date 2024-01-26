Индексная книга (каталог) CNews*
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1С:Консалтинг
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 21
1С:Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 298 7
|Рейман Леонид 1065 2
|Сыкулев Андрей 85 2
|Полковникова Светлана 3 1
|Чекалова Людмила 1 1
|Пушкарев Алексей 1 1
|Мельситов Максим 11 1
|Сотин Денис 216 1
|Реймер Денис 54 1
|Фридман Илья 42 1
|Патешман Виталий 42 1
|Савельев Илья 3 1
|Шестаков Александр 40 1
|Леушев Андрей 75 1
|Галеев Роман 2 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Николаев Евгений 19 1
|Благирев Вячеслав 15 1
|Бецков Григорий 23 1
|Кравченко Рано 10 1
|Романенко Николай 10 1
|Агеева Анна 8 1
|Пакина Юлия 6 1
|Бондарев Вадим 7 1
|Bloomberg 1615 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6079 1
|IDC - International Data Corporation 4970 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8575 2
|Gartner - Гартнер 3653 1
|Moody's Investors Service 136 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.