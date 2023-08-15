«Мариллион» расширяет направление по внедрению и сопровождению решений «1С»

Аудиторско-консалтинговая группа компаний «Мариллион» объявила о расширении направления услуг по внедрению и сопровождению решений «1С».

В 2023 г. актуальность программного обеспечения «1С» в России значительно возросла по нескольким причинам. Во-первых, многие компании взяли курс на импортозамещение и активно переключаются на отечественные системы. К таким системам относятся программные продукты «1С», разработанные с учетом особенностей российского бизнеса и требований законодательства РФ, которые широко используются для решения различных бизнес-задач.

Во-вторых, в условиях быстро меняющейся экономической и правовой среды, компаниям важно иметь надежную и гибкую систему учета и автоматизации бизнес-процессов. Системы «1С» предоставляют функции и возможности, позволяющих компаниям управлять финансами, складскими запасами, производством, кадровым учетом и другими бизнес-процессами.

Группа компаний «Мариллион» является официальным партнером «1С» и обеспечивает стабильную работу систем и непрерывность бизнес-процессов.

Команда «Мариллион» оказывает поддержку в оптимизации процессов и адаптации систем «1С» под индивидуальные потребности компании. «Мариллион» предоставляет профессиональное обслуживание ключевых продуктов «1С» по следующим направлениям: организация перехода на новую учетную систему; внедрение и доработка продуктов «1С»; автоматизация бизнес-процессов на базе «1С»; интеграция с корпоративными системами; сопровождение систем, включая обновление и консультирование; предоставление удаленного доступа к системе на базе технологии «1С:Фреш»; визуализация данных на базе Yandex Data Lens; готовые решения по отслеживанию кадровых процессов и др.

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«Мариллион» обладает такими статусами как «1С:Франчайзинг», «1С:Аренда программ», «1С:ИТС» и «1С:Консалтинг».

Специалисты компании имеют прямой доступ к актуальным версиям программного обеспечения и регулярным обновлениям. Более того, «Мариллион» гарантирует конфиденциальность и безопасность данных клиента, осуществляя регулярное резервное копирование, защиту от несанкционированного доступа и мониторинг систем.