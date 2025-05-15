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Marillion Мариллион аудит Mazars Мазар Аудит

Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 1С:УПП уходит в историю: почему стоит перейти на 1С:ERP уже сейчас? 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
15.08.2023 «Мариллион» расширяет направление по внедрению и сопровождению решений «1С» 1
08.06.2021 Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ 1
09.04.2007 ИгроMoney № 42. Размер имеет значение 1
27.08.2003 Scala и "Мариллион" подписали соглашение о сотрудничестве 5

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Marillion и организации, системы, технологии, персоны:

8441 3
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 6 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 87 2
Microsoft Corporation 24823 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 384 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
VerifyMyAge 6 1
Blockpass IDN 6 1
iDenfy 5 1
Sony 6568 1
1С:Франчайзинг 25 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 51 1
Nginx - Энджайникс 172 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
Oracle Corporation 6756 1
SAP SE 5327 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 54 1
IBM - International Business Machines Corp 9468 1
Dell EMC 5049 1
UIPath 105 1
Flant - Флант 113 1
Travizory - Travizory Border Security SA 5 1
TeamViewer 125 1
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 9 1
Technip 7 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 2
МКБ - Московский кредитный банк 574 2
Русагро Группа Компаний 291 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 292 1
Air France–KLM - Air France - KLM 79 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 101 1
Tessi 9 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Caribbean Airlines 5 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
Oman Arab Bank 7 1
Emirates NBD 7 1
TotalEnergies 2 1
Air Liquide - Эр Ликид 2 1
ИПАР - Институт Профессиональных Аудиторов СРО 1 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1065 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 200 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 2
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3808 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7972 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 488 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14001 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2291 1
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 1
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CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 419 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5473 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4070 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2590 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12801 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 342 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2598 1
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 970 1
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Передовые технологии - RuDesktop 28 2
РнД Софт - Агредатор 2 2
Epicor iScala 87 1
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Smart Engines - GreenOCR 38 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 54 1
Smart Engines - Smart Document Engine 35 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4050 1
Nintendo Wii - игровая консоль 759 1
EPFL - Scala - Язык программирования 145 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 40 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 1
1С:Аренда 14 1
1С:Консалтинг 20 1
Red Hat OpenShift 133 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1037 1
Google Android 14230 1
Неолант - Неосинтез СУИД 3 1
Microsoft Windows 15878 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 886 1
Apple macOS 2105 1
Linux - Debian GNU 488 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 495 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 1
ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 22 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 109 1
1С:ERP Управление предприятием 592 1
Yandex DataLens 42 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 685 1
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 140 1
Microsoft Teams - MS Teams 572 1
Толстых Антон 3 2
Трошкин Семён 2 2
Фурсов Петр 6 2
Журавлев Илья 4 2
Шабанов Андрей 10 1
Путин Владимир 3237 1
Арлазаров Владимир 238 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 14 1
Юрьев Константин 2 1
Костюченко Александр 1 1
Моисеенко Никита 1 1
Легостаева Светлана 92 1
Осипов Александр 89 1
Комиссаров Дмитрий 228 1
Юдин Дмитрий 23 1
Кривоносов Евгений 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13398 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7906 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5969 1
Аудит - аудиторский услуги 2798 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6088 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2379 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 851 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4229 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 1
ООН Global Digital Compact - Глобальный цифровой договор 6 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1635 1
ИгроMoney 58 1
Gartner - Гартнер 3570 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 244 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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