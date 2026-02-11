Разделы

FM Logistic ФМ Ложистик

FM Logistic - ФМ Ложистик

FM Logistic — французская логистическая компания, действует в том числе в России и Казахстане. Компания предоставляет комплекс услуг по управлению цепочкой поставок: складирование, перевозки всеми видами транспорта, упаковка и расфасовка, таможенное оформление. 

СОБЫТИЯ

11.02.2026 «Корус Консалтинг» разработал систему управления подбором и переводом персонала на базе K-Team HRM для FM Logistic 3
28.11.2025 Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics 2
18.06.2025 FM Logistic оптимизировала управление ИТ-процессами с помощью SimpleOne 1
22.05.2025 «Авито Работа» и «Яндекс Практикум» запускают новый поток бесплатного курса по массовому подбору персонала 1
21.05.2025 «Авито Работа» и «Яндекс Практикум» запускают новый поток бесплатного курса по массовому подбору персонала 1
17.10.2024 «Авито Работа» и «Яндекс Практикум» запускают бесплатный онлайн-курс для HR-специалистов 1
30.09.2024 У российских ИТ-решений для транспорта высокий экспортный потенциал 1
11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? 1
11.12.2023 KT.Team создала полностью автоматизированную систему маркировки товаров для FM Logistic на базе «Облака Крок» 1
23.11.2023 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал процесс управления целями сотрудников FM Logistic на базе корпоративного портала K-Team 1
31.10.2023 «К2тех» перевела звонки водителей грузовиков в онлайн 1
20.06.2023 «Корус консалтинг» запустила корпоративный портал K-Team для FM Logistic 1
08.06.2021 Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ 1
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной 2
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
03.07.2018 FM Logistic протестировала обмен электронной транспортной накладной в сервисе Synerdocs 1
02.10.2012 ИТ-директор «Северстали» ушел в «Росатом» 1
30.09.2004 29 сентября в Москве прошла конференция "Эффективная эксплуатация объектов недвижимости" 1
30.09.2004 29 сентября в Москве прошла конференция "Эффективная эксплуатация объектов недвижимости" 1
24.08.2004 В Москве обсудили состояние и перспективы развития логистических центров 1

