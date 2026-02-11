Получите все материалы CNews по ключевому слову
FM Logistic ФМ Ложистик
FM Logistic — французская логистическая компания, действует в том числе в России и Казахстане. Компания предоставляет комплекс услуг по управлению цепочкой поставок: складирование, перевозки всеми видами транспорта, упаковка и расфасовка, таможенное оформление.
