«Корус Консалтинг» разработал систему управления подбором и переводом персонала на базе K-Team HRM для FM Logistic

Международная логистическая компания FM Logistic продолжает развитие корпоративного портала на базе решения K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг». Недавно команда завершила проект по цифровизации найма и внутренних переводов сотрудников. Новый модуль «Подбор и перевод персонала», построенный на основе технологии смарт-процессов «Битрикс24», обеспечил полную автоматизацию и прозрачность кадровых операций (от инициации заявки до выхода сотрудника на новую позицию), а также позволил сократить время согласования заявок на 40%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

FM Logistic — французская логистическая компания, один из участников российского рынка. Компания предоставляет комплекс услуг по управлению цепочкой поставок: складирование, перевозки всеми видами транспорта, упаковка и расфасовка, таможенное оформление. Количество сотрудников – около 5000 специалистов в России и Казахстане.

До внедрения нового решения в FM Logistic уже был инструмент для автоматизации найма, однако он устарел и требовалось разработать более современный аналог старой системы. При этом компания сталкивалась с вызовами, типичными для крупного распределенного бизнеса: длительными циклами согласования заявок на подбор или перевод сотрудников, отсутствием единого инструмента для коммуникации между руководителями, HR и рекрутерами, а также сложностями, связанными с контролем статусов заявок и аудитом HR-процессов. Задача «Корус Консалтинг» состояла не просто в автоматизации, а в создании гибкой, но регламентированной цифровой среды, способной адаптироваться под специфику различных бизнес-юнитов и должностных уровней.

Ключевым технологическим принципом проекта стал отказ от сложных кастомизаций в пользу максимального использования стандартной функциональности «Битрикс24». Такой подход позволил реализовать уникальную логику маршрутизации, при которой система автоматически определяет путь согласования на основе определенных параметров. Вся коммуникация ведется внутри карточки заявки, формируя полный и прозрачный аудит-трейл для каждого кейса. В результате время согласования заявок сократилось на 40%.

«Наш проект – это пример того, как можно решить сложные бизнес-задачи, не прибегая к дорогостоящей кастомизации. Мы сознательно выбрали путь максимального использования стандартных возможностей «Битрикс24», доказав, что платформа способна гибко поддерживать даже такие регламентированные процессы, как многоуровневое согласование заявок на подбор кадров. Результат – не просто экономия ресурсов сегодня, но и стратегическая уверенность в стабильности и развитии системы в будущем», — отметила Мария Шиповалова, директор по персоналу и коммуникациям FM Logistic.

Поэтапное внедрение решения позволило обеспечить плавную интеграцию и высокий уровень вовлеченности в использование решения сотрудниками FM Logistic. Модуль органично встроен в существующую HRM-платформу K-Team, предоставляя работникам, HR и руководителям доступ ко всем HR-сервисам в формате единого окна. В планах компании – развитие нового модуля, его интеграция с карьерными сайтами для более глубокой и контролируемой работы с откликами соискателей.

«Проект с FM Logistic подтверждает тренд – современные компании стремятся не к накоплению разрозненных ИТ-инструментов, а к построению целостной и умной цифровой экосистемы для сотрудников. Наша философия заключается в том, чтобы с помощью K-Team HRM предоставить бизнесу мощный, но гибкий “конструктор” системы. Он позволяет быстро адаптировать HR-процессы под изменения рынка и внутренние регламенты, сохраняя комфорт и удобство для каждого пользователя», — сказал Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM ГК «Корус Консалтинг».