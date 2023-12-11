KT.Team создала полностью автоматизированную систему маркировки товаров для FM Logistic на базе «Облака Крок»

KT.Team разработала для международной логистической корпорации FM Logistic решение, помогающее максимально упростить процесс взаимодействия производителей и продавцов с Государственной информационной системой мониторинга оборота товаров (ГИС МТ). Решение называется Paradigma и развернуто на базе «Облака Крок», которое обеспечивает надежную платформу для его функционирования. Paradigma позволяет полностью контролировать весь процесс жизненного цикла маркируемого товара от производства до вывода из оборота. За счет этого повышается уровень прозрачности процесса и снижается нагрузка на сотрудников складов, которым не требуется вручную управлять всеми проводками в ГИС системах.

«Когда в 2019 г. вступил в силу закон о маркировке продукции, мы проанализировали рынок, узнали, что некоторые компании готовы передать рутинную работу с кодами на аутсорсинг и увидели в этом бизнес-возможность. Изначально мы пытались доработать уже имеющиеся системы с другими подрядчиками, но первая итерация оказалась неудачной. Тогда мы решили обратиться к проверенным партнерам – KT.Team и Крок Облачные сервисы, с которыми работали по другим проектам. За 5 месяцев нам удалось создать прототип решения, а спустя 8 месяцев полностью запустить его. В итоге Paradigma позволила нам зарабатывать дополнительную прибыль за счет продажи услуги нашим партнерам», — сказал Джонатан Воложчик, директор по информационным технологиям, процессам и инновациям «FM Logistic Россия».

На сегодняшний день FM Logistic только в России имеет 22 складских комплекса общей площадью более 816 тыс. кв.м., а количество клиентов превышает 1 тыс. компаний. В ассортименте большинства партнёров FM Logistic есть товары, подлежащие маркировке. Задачей проекта было создание ИТ-системы, которая будет работать ежедневно в круглосуточном режиме и обрабатывать одновременно десятки миллионов кодов. При этом с каждым кодом осуществляется множество операций, которые фиксируются в системе: он каждый раз сканируется при любой операции внутри склада, оптовой или розничной продаже и т.д. Для работы с таким массивом данных необходим большой объем вычислительных мощностей, поэтому система построена на базе «Облака Крок», которое позволяет быстро масштабировать платформу в период пиковых нагрузок. Кроме того, гарантированный SLA «Облака Крок» — 99,95%, что означает допустимый простой не более 22 мин в месяц. Лишь за первый год работы с помощью Paradigma было промаркировано более 25 млн единиц товара. Продукт постоянно эволюционирует и увеличивает количество товарных групп, с которыми работает: от парфюмерной продукции до шин и покрышек.

«Мы понимали, насколько важно создать стабильно работающую систему, так как каждый сбой мог стоить FM Logistic и её партнёрам как финансовых потерь, так и юридической ответственности. Поэтому мы множество раз выезжали на склады FM Logistic, провели сотни часов за консультациями с сотрудниками, начиная с работников склада, заканчивая руководителями направлений, изучили основной и десятки вложенных бизнес-процессов. В конечном итоге все эти усилия позволили нам создать качественный ИТ-продукт», — отметил Антон Копкин, генеральный директор KT.Team.

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Система построена на базе группы сервисов, каждый из которых отвечает за отдельную операцию. Благодаря этому клиенты FM Logistic могут пользоваться услугой как в полном объеме, так и частично. Например, компания маркирует товары самостоятельно, при этом по желанию она может загрузить коды в Paradigma и доверить FM Logistic дальнейшее отслеживание товаров от перемещений на складе, до выведения товара из оборота.

«В данном проекте команда «Крок облачные сервисы» отвечает за постоянную доступность сервиса, так как логистический бизнес не терпит простоев, поскольку это напрямую сказывается на качестве предоставляемых услуг конечным клиентам. Поэтому мы помогли заказчику построить такую инфраструктуру в облаке, которая отвечает всем требованиям по надежности и отказоустойчивости системы. Кроме того, именно облачная платформа позволяет обеспечить высокую скорость развертывания столь объемных систем, а также наращивать ресурсы при необходимости», — отметил Сергей Зинкевич, директор бизнес-юнита «Крок облачные сервисы».