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«Авито Работа» и «Яндекс Практикум» запускают новый поток бесплатного курса по массовому подбору персонала

Стартовал бесплатный онлайн-курс «Массовый подбор: современные практики и инструменты» от «Авито Работы» и «Яндекс Практикума». Программа ориентирована на опытных HR-специалистов, рекрутеров, руководителей подбора, HRBP и HRD, которые работают с задачами масштабного найма. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Курс особенно актуален сегодня — в условиях высокой конкуренции за соискателей. По данным Росстата, в феврале 2025 г. уровень безработицы в России составил 2,4%. При дефиците кадров и высокой загрузке HR-команды работодателям нужны новые решения для быстрого и системного найма.

Осенью 2024 г. курс уже прошли более 1000 участников. В 2025 г. организаторы делают акцент на командное обучение — учиться можно всем HR-отделом, чтобы внедрить единые стандарты подбора и сократить время на адаптацию новых сотрудников.

«Массовый подбор требует особого подхода — это не просто масштабирование обычного рекрутинга. Наш курс помогает HR-специалистам освоить системное мышление: от анализа региональных особенностей рынка труда до выстраивания эффективной воронки подбора. Особое внимание мы уделяем практическим инструментам, которые позволяют сократить время закрытия вакансий и повысить качество найма», — сказала Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы».

Программа курса состоит из четырех недель теоретических модулей и дополнительных двух недель на самостоятельное прохождение. Первая неделя посвящена специфике подбора на массовые позиции: рассматриваются воронка подбора, анализ рынка труда, KPI команды, а также особенности подбора в разных регионах и отраслях.

На второй неделе участники переходят к стратегическим задачам: планированию, взаимодействию со стейкхолдерами, проектному подходу в найме и аргументации плана подбора. Разбираются методы согласования условий вакансий и повышения роли HR-блока внутри компании.

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Цифровизация

Третий модуль сфокусирован на инструментах подбора и HR-маркетинге. Участники научатся определять целевую аудиторию, формировать привлекательные вакансии, работать с отзывами и каналами привлечения, выстраивать бренд работодателя.

Финальная неделя курса направлен на цифровые инструменты и аналитику. Участники научатся работать с ключевыми метриками, анализировать воронку откликов и выстраивать на ее основе стратегию подбора. В этой части также разбираются возможности ATS и CRM-систем, а отдельное внимание уделено оценке эффективности работы команды рекрутмента и выбору подходящих решений для автоматизации процессов найма.

Обучение проходит онлайн. Участники получают доступ к интерактивным материалам, заданиям с автоматической проверкой и еженедельным вебинарам с приглашенными экспертами. Среди спикеров курса — HR-руководители из «Авито», «Яндекс Доставки», «Ашан», FM Logistic и других компаний. Также в каждом блоке программы даются полезные материалы для работы с платформами HRMOST и «Авито Работа». Участники, освоившие более 80% программы и успешно сдавшие тестирование, получат сертификат.

Регистрация на курс открыта до 2 июня 2025 г., однако откладывать не стоит: программа строится по неделям, и каждый новый теоретический блок открывается по пятницам. Материалы будут доступны до 30 июня 2025 г.

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