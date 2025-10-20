Разделы

Avito Tech HRMOST HRMKA

Avito Tech - HRMOST - HRMKA

20.10.2025 Max стал новым каналом коммуникации, доступным в HRMOST 1
25.09.2025 Чат-боты самостоятельно проводят первичное интервью и приглашают на собеседование до 30% кандидатов 1
24.09.2025 Сила цифровизации: новые инструменты помогают закрывать вакансии почти в пять раз быстрее 1
17.09.2025 «Авито Услуги» и «Авито Работа»: спрос на подбор персонала вырос летом на 7% 1
10.09.2025 60% кандидатов, которые общаются с HR-ботом, проходят сценарий до конца 1
22.08.2025 «Авито Работа»: каждый пятый россиянин когда-либо использовал платную подписку на ИИ-сервисы 1
25.06.2025 «Ашан» автоматизирует рекрутинг: как чат-боты освобождают HR от рутинной работы 1
22.05.2025 «Авито Работа» и «Яндекс Практикум» запускают новый поток бесплатного курса по массовому подбору персонала 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 61 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1213 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 314 3
FM Logistic - ФМ Ложистик 18 2
Яндекс.Доставка 93 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3560 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56121 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33445 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5291 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17115 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1992 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7447 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5555 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1936 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3274 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2330 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1407 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 373 7
Яндекс.Практикум 68 2
Куница Константин 5 4
Осьмак Анна 3 2
Недельчо Екатерина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 154699 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14846 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3160 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1508 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2721 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5836 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25612 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2703 1
