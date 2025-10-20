Получите все материалы CNews по ключевому слову
Avito Tech HRMOST HRMKA
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Avito Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1213 7
|Auchan Holding - Ашан Ритейл 314 3
|FM Logistic - ФМ Ложистик 18 2
|Яндекс.Доставка 93 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393882, в очереди разбора - 732462.
Создано именных указателей - 184586.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.