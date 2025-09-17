«Авито Услуги» и «Авито Работа»: спрос на подбор персонала вырос летом на 7%

Эксперты «Авито Работы» и «Авито Услуг» проанализировали, как изменились средние предлагаемые зарплаты менеджеров по персоналу по России, а также спрос на услуги частных рекрутеров. Согласно данным «Авито Услуг», летом 2025 г. одной из самых востребованных кадровых услуг оказался подбор персонала: его доля в спросе составила 15%. За год интерес к нему вырос на 7%, а предложение — на 28%. При этом некоторые эксперты предлагают не только найти подходящего сотрудника, но и помочь с его адаптацией в компании. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Услуга «Помощь в составлении резюме» набрала 5% от общей доли спроса, при этом в июне-августе 2025 г. такую задачу искали на 3% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

На услуги по кадровому делопроизводству приходилось около 2% спроса. Обычно специалисты из этой сферы занимаются оформлением трудовых договоров с сотрудниками, ведут их личные дела, отчетность для контролирующих органов и учет рабочего времени.

Такая же доля спроса (2%) оказалась у работ, связанных с кадровым учетом. В эти задачи входят анализ и систематизация данных о персонале, формирование статистической отчетности, ведение базы сотрудников, а также подготовка сведений о численности и структуре персонала для руководства компании.

«Мы видим, что летом 2025 г. бизнес все активнее обращался к профессионалам для решения кадровых задач. Подбор персонала оставался ключевым направлением и занимал 15% спроса, а интерес к нему продолжал расти. При этом предприниматели искали и более специализированные услуги — составление документов, кадровый учет и аудит. Это говорит о том, что компании стремились оптимизировать процессы и снизить риски, доверяя экспертизе специалистов», — сказал Александр Семочкин, руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах».

«За последние годы роль HR-специалистов в бизнесе сильно изменилась — от них все чаще требуют стратегического подхода к решению задач. На ведущих позициях специалистам необходимо анализировать показатели эффективности команд, помогать руководителям в формировании сильной команды, участвовать в построении систем мотивации и развития, поддерживать внутренние коммуникации и укреплять бренд работодателя. Чтобы уделять время этим задачам, HR-отделам необходимо делегировать операционную рутину — здесь на помощь приходит автоматизация. По нашим данным, компании, внедрившие цифровые решения, смогли на 80% сократить объем рутинных операций, наполовину уменьшить число ошибок и время найма, а также снизить связанные с этим затраты на 30%. Благодаря автоматизации рекрутер экономит около 3,5 часов каждый день и успевает закрывать в три раза больше вакансий. Это полезно и крупным компаниям с массовым наймом, так и рекрутинговым агентствам», — сказал Константин Куница, директор сервиса HRMOST.

По данным «Авито Работы», летом 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. у менеджеров по персоналу сильнее всего выросли зарплатные предложения в Саратовской области — почти на треть (+33%), достигнув в среднем 64 412 руб. в месяц при фиксированном графике.

При расчете средних зарплатных предложений учитывались вакансии для специалистов с опытом работы от года до трех лет. На более старших и руководящих позициях — например, HR-бизнес-партнера или HR-директора — зарплатные предложения могут быть в несколько раз выше приведенных значений.

На втором месте в рейтинге регионов оказалась Удмуртия — зарплатные предложения для HR-специалистов здесь увеличились на четверть (+25%), до 74 421 руб. в месяц. Владимирская и Мурманская области показали одинаковую динамику роста на 24%, при этом средние предлагаемые зарплаты составили 67 011 и 81 538 руб. в месяц соответственно.

В пятерку лидеров также вошла Ивановская область, где летом 2025 г. менеджерам по персоналу предлагали в среднем 66 691 руб. в месяц — на 22% больше, чем в аналогичный период 2024 г.

Регионы России с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат для менеджеров по персоналу, лето 2024/2025

Рост зарплатных предложений для HR-специалистов — это признание их растущей стратегической ценности. Роль менеджеров по персоналу давно вышла за рамки просто подбора кадров. Сегодня в их обязанности зачастую входит управление всем циклом работы в компании: от приема на работу и ведения документации до обучения, мотивации и развития команды. HR-специалисты следят за эффективностью процессов, вовлеченностью и удержанием сотрудников, а также создают условия для здоровой командной атмосферы и сильной корпоративной культуры.

