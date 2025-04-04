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Куница Константин



04.04.2025 С 9 часов до 6 секунд: HR Messenger сократил время отклика кандидатам 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Куница Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 947 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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