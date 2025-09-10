Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

60% кандидатов, которые общаются с HR-ботом, проходят сценарий до конца

Внедрение автоматических инструментов для управления персоналом стало необходимостью для бизнеса, особенно, с массовым наймом. Использование цифровых технологий позволяет в три раза повысить эффективность найма и высвободить для рекрутера 3,5 часа в день. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

По данным исследования «Авито Работы», проходившие при трудоустройстве интервью с ИИ, отметили среди его важных преимуществ комфортное прохождение собеседования в удобное время (45% респондентов) и быстроту и объективность такого собеседования (33%).

«Автоматизация найма — это уже не тренд, а необходимость, позволяющая оптимизировать HR-процессы, минимизировать ручной труд и увеличить скорость подбора персонала. По нашим подсчетам, автоматизация высвобождает для рекрутера в среднем 3,5 часа ежедневно и втрое повышает эффективность найма. Она необходима и крупным компаниям, ведущим массовый наем, и кадровым агентствам», — отметил директор сервиса HRMOST Константин Куница.

Константин Куница представил успешный кейс по автоматизации найма в автомобильном бизнесе – совместно с «Рольфом». Перед НR-командой компании «Рольф», где работают свыше 6000 сотрудников и открыто более 350 вакансий в месяц, стояла задача выделиться среди конкурентов по авторынку и повысить интерес кандидатов, которые перестали отвечать на звонки. Решение заключалось в интеграции ботов HRMOST в различные этапы коммуникации с соискателями, существующими сотрудниками и бывшими работниками компании.

Для привлечения кандидатов в мобильном приложении и на сайте «Рольф Карьера» были размещены ссылки и QR-коды, ведущие на ботов. Чтобы оптимизировать скрининг откликов, виртуальные помощники были интегрированы с работными сайтами и АTS-системой. Боты рассказывают кандидатам о вакансии, проводят опрос по требованиям компании, предупреждают о звонке рекрутера, чтобы люди не пропускали их. В цепочке взаимодействия с потенциальными сотрудниками важным звеном стали напоминания о собеседовании: такие сообщения помогают не терять кандидатов на финальном этапе и повышать их «доходимость» до встречи.

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM
Цифровизация

Автоматизация коснулась также реферальной программы компании и возврата ранее уволившихся сотрудников. Так, в дилерских центрах появились баннеры с QR-кодами акции «Приведи друга» с бонусом в размере 30 тыс. руб. QR-код ведет в диалог с ботом, где можно узнать об условиях участия в программе и оставить данные рекомендуемого человека. А для возврата ранее работавших сотрудников виртуальный ассистент предлагает им рассмотреть открытые вакансии. Если кандидату интересно предложение, то ему звонит рекрутер, о чем также предупреждает бот.

Креативные сценарии общения стали одним из способов усиления инструмента и повышения вовлеченности кандидатов. В частности, бот обращается к собеседнику в дружелюбном тоне и на «ты», использует забавные фразы для оживления разговора. Например, отвечает «отлично-электрично» на сообщение с согласием или «от всего электронного сердца» благодарит за отклик на вакансию.

Результаты внедрения автоматических помощников в работу HR-команды «Рольфа» показывают, что 65% кандидатов реагируют на сообщения бота и 60% из них доходят до конца сценария. В компанию уже вернулись 20 бывших сотрудников из базы уволившихся, а количество ответов на звонки рекрутеров выросло благодаря предварительным предупреждениям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Softlne доверил государственную тайну владельцу своих «дочек»

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще