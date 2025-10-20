Max стал новым каналом коммуникации, доступным в HRMOST

В наборе коммуникаций сервиса для автоматизации найма HRMOST теперь доступен российский мессенджер Max. Он стал альтернативным инструментом в дополнение к существующим мессенджерам. Об этом CNews сообщили представители HRMOST.

Отечественный мессенджер Max стал доступен для пользователей платформы для автоматизации найма HRMOST. На рынке HR-tech сервис HRMOST первым интегрировался с российским мессенджером Max.

«Интеграция с мессенджером подразумевает его использование в качестве альтернативного канала для коммуникации. Мы наблюдаем растущий интерес к Max: его аудитория превысила 45 млн пользователей, а средний суточный охват в октябре вырос до 18,2 млн пользователей. Для работодателей, автоматизирующих HR-процессы, мессенджер расширит возможности связи с соискателями и позволит быстрее закрывать вакансии, а кандидатам даст более широкий выбор каналов для общения», — отметил Константин Куница, директор сервиса HRMOST.

На старте настройки чат-ботов в сервисе HRMOST работодатель выбирает каналы коммуникации, через которые он будет взаимодействовать с аудиторией. Такая возможность есть и у кандидата, которого заинтересовало предложение компании.

Кандидат оставляет отклик на вакансию через любую точку входа (карьерные сайты, джоб-платформы и т.п.). Ответное автоматическое сообщение он получит в чате на той же площадке. В сообщении соискатель через ссылку переходит в хаб, где ему предлагают выбрать наиболее удобный мессенджер для получения детальной информации и продолжения диалога.