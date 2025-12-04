В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac

Роскомнадзор заблокировал в России мессенджер FaceTime, используемый на устройствах Apple. Причиной стало его использование для проведения террористических действий и вербовки их исполнителей.

Блокировка FaceTime в России

Роскомнадзор начал блокировку в России сервиса FaceTime. Об этом CNews сообщили в ведомстве. По заявлению ведомства, «FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

Сервис FaceTime был создан корпорацией Apple в 2010 г. Он обеспечивает возможность аудио- и видеозвонков на устройствах корпорации: iPhone, iPad и устройствах на базе MacOS.

Как в России регулируется работа сервисов по обмену информации

Регулирование сервисов для обмена информацией началось в России в 2014 г., когда в Законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» появилось понятия организаторов обмена информацией (ОРИ). Под него подпадают социальные сети, мессенджеры и пр. Первоначально ОРИ должны были в течение полугода хранить метаданные о действиях их российских пользователях и сотрудничать с правоохранительными органами.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Роскомнадзор заблокировал в России мессенджер FaceTime

В 2017 г. был принят отдельный закон о мессенджерах, который обзывает их идентифицировать пользователей. Впоследствии в этом законе появилась норма, позволяющая пользователю ограничить прием сообщений от неидентифицруемых пользователей.

В 2016 г. были введены новые требования к ОРИ - так называемый «Закон Яровой». Он обязал ОРИ хранить на территорию России содержимое перепиской пользователей в течение полугода и обеспечить расшифровку сообщений (в случае использования сквозного шифрования). Срок хранения метаданных о действиях пользователей увеличен до одного года. В 2025 г. этот срок был увеличен до трех лет.

Как в России блокируют мессенджеры

Первые блокировки мессенджеров в России начались в 2017 г. В том числе был заблокирован китайский WeChat (однако вскоре его блокировку отменили). В 2018 г., началась блокировка Telegram. Но она не была эффективной, и привела к сбоям в работе многих сторонних сервисов. В 2020 г. ее отменили.

В 2019 г. в России был принят закон «О суверенном интернете». Он обязал интернет-провайдеров устанавливать специальное оборудование от Роскомнадзора - ТСПУ (Технические средства противодействия угрозам). Они позволяют Роскомнадзора самостоятельно блокировать и ограничивать скорость доступа к определенным ресурсам и управлять маршрутами травинками.

В 2022 г. в России были заблокированы социальные сети X (бывшая Twitter), Facebook и Instagram, а владелец Facebook и Instagram - корпорация Meta - была признана экстремистской. В то же время мессенджер WhatsApp, также принадлежащий Meta, на тот момент заблокирован не был.

В 2024 г. были заблокированы мессенджеры Viber, Discord и Signal. Летом 2025 г. Роскомнадзор заблокировал возможность осуществления звонков в WhatsApp и Telegram. В ноябре 2025 г. Роскомнадзор сообщил о начале поэтапной блокировки WhatsApp в связи с нарушением его владельцами российского законодательства.

По мнению депутата Госдумы Антона Горелкина, одной из причин блокировки WhatsApp стала утечка совершаемых с его помощью дипломатических переговоров.

Агентство Bloomberg опубликовало переговоры помощника Президента России Юрия Ушакова и главы РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Стивом Уиткоффом (Steve Witkoff). Горелкин сделал вывод, что владельцы WhatsApp не только допускают его использование в противоправной деятельности, но и сами в этом участвуют.

Национальный мессенджер

Также в 2025 г. в России был принят закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией (МСОИ), которые соединит в себе функционал мессенджера, электронного правительства и государственных информационных систем. В том числе МСОИ можно будет использовать для идентификации личности в оффлайне при оказании гостиничных и образовательных услуг, а также подписывать с его помощью сделки.

Оператором МСОИ Правительство назначило компанию «Коммуникационная платформа», которая является «дочкой» холдинга VK и разрабатывает мессенджер Max. Этот мессенджер был включен в «белый список» сайтов, которые должны продолжать работать в случае отключения мобильного интернета в отдельных регионах.