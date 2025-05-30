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МСОИ Многофункционального сервиса обмена информацией госмессенджер
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|В России создается суверенный мессенджер, который может заменить паспорт 2
МСОИ и организации, системы, технологии, персоны:
|АМИ 75 1
|VK - Mail.ru Group 3488 1
|Telegram Group 2261 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4195 1
|Боярский Сергей 30 1
|Горелкин Антон 101 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150117 1
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