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Open Whisper Systems Signal Messenger мессенджер

Open Whisper Systems - Signal Messenger - мессенджер

Signal внесён в перечень запрещённых сервисов, доступ заблокирован.

СОБЫТИЯ

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17.09.2026 Полиция в ЕС «клонирует аккаунты», чтобы читать чужие Telegram, WhatsApp* и Signal без взлома шифрования 1
18.07.2025 Путин поручил ограничить работу иностранных мессенджеров в России 1
15.05.2025 Signal и WhatsApp* оштрафованы за неисполнение российского законодательства 1
23.04.2025 В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны 2
09.10.2024 В России заблокировали мессенджер, применяемый для управления беспилотниками на СВО 1
09.08.2024 Signal всё. Россиянам запретили пользоваться «самым защищенным мессенджером в мире» 1
22.03.2024 Apple старается сделать свой мессенджер iMessage защищенным от квантовых компьютеров 1
10.01.2024 Найден способ взлома постквантового шифрования 1
08.09.2022 Разработчика сверхзащищенного мессенджера Signal возглавила организатор массовых забастовок в Google, уволившаяся со скандалом 1
11.01.2022 Создатель сверхзащищенного мессенджера Signal ушел с поста гендиректора. Его заменил сооснователь Whatsapp 1
09.02.2021 Самый защищенный месcенджер в мире обзавелся опцией, которая указывает на его пользователей властям Ирана? 1
19.01.2021 Самый защищенный мессенджер в мире, похоже, не взламывали. Дезинформация исходила от подрядчика силовиков 1
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам 1
17.09.2020 WhatsApp, Signal и Telegram с треском провалили банальнейший тест на безопасность 1
10.04.2020 Любимый мессенджер Сноудена пригрозил уйти из США из-за «шпионского» закона 2
26.08.2019 Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов 1
27.11.2018 Россияне вычислили 8 самых безопасных мессенджеров в мире. Telegram не лучше всех 1
24.10.2018 Любимый сверхзащищенный мессенджер Сноудена сохраняет всю переписку в незашифрованном виде 2
26.02.2016 Apple взяла на работу создателя любимого мессенджера Эдварда Сноудена 1
05.08.2014 Пользователям iPhone стали доступны бесплатные зашифрованные звонки 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Open Whisper Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2979 10
X Corp - Twitter 2942 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1703 5
Meta Platforms - Facebook 4631 5
Google LLC 12764 5
Open Whisper Systems - OWS - Signal Technology Foundation 11 4
Microsoft Corporation 25842 3
Apple Inc 13253 3
Yandex - Яндекс 9324 2
Microsoft Corporation - GitHub 1092 2
VK - Mail.ru Group 3613 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5030 2
Cellebrite 24 2
ЛАН-проект 12 1
Axios Systems - Аксиос Системс 57 1
Red Hat CoreOS 11 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 1
Amazon Inc - Amazon.com 3298 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 957 1
Nginx - Энджайникс 211 1
Snapchat 151 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 368 1
Cloudflare 174 1
Ланит - Artezio - Артезио 98 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5996 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 3
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Судебная власть - Judicial power 2521 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 38 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3991 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 311 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 556 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 635 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 652 1
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