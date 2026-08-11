Индексная книга (каталог) CNews*
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Sanders Bernie Сандерс Берни
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 12
Sanders Bernie и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25778 3
|Google LLC 12693 3
|Amazon Inc - Amazon.com 3279 2
|X Corp - Twitter 2939 2
|Meta Platforms - Facebook 4622 2
|OpenAI 546 2
|Microsoft - Activision Blizzard 511 1
|AT&T Communications 6 1
|ИИ-Технологии 310 1
|Бизнес ИТ 47 1
|Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 1
|L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 16 1
|Apple Inc 13161 1
|AT&T Inc 1726 1
|Google DeepMind 83 1
|Snap Inc 110 1
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 154 2
|Демократическая политическая партия США 122 2
|NYT - The New York Times 1101 2
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.