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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199373
ИКТ 15390
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Sanders Bernie Сандерс Берни

СОБЫТИЯ


11.08.2026 Сенатор США ИТ-компаниям: Если вы сами не остановите разработку ИИ, это сделаю я и мои коллеги 2
24.11.2025 «Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия 3
17.03.2022 ИТ-гигантам запретят дорогие покупки. Блокировать сделки будут без суда 2
10.04.2020 Любимый мессенджер Сноудена пригрозил уйти из США из-за «шпионского» закона 2
14.09.2018 Глава Amazon дал $2 млрд на бездомных и детей, потому что «они тоже будут потребителями» 2
12.01.2017 Началась ликвидация самого провального ИТ-проекта США 1

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Sanders Bernie и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25778 3
Google LLC 12693 3
Amazon Inc - Amazon.com 3279 2
X Corp - Twitter 2939 2
Meta Platforms - Facebook 4622 2
OpenAI 546 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
AT&T Communications 6 1
ИИ-Технологии 310 1
Бизнес ИТ 47 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 1
L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 16 1
Apple Inc 13161 1
AT&T Inc 1726 1
Google DeepMind 83 1
Snap Inc 110 1
Lockheed Martin 777 1
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 3 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 648 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 196 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 154 2
Демократическая политическая партия США 122 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9363 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11813 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18336 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22947 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10258 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 275 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1174 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12253 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36220 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5198 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10013 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4873 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7079 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2788 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14274 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2709 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 1
Open Whisper Systems - Signal Messenger - мессенджер 19 1
Giphy 13 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
OpenAI - ChatGPT 723 1
U.S. HHS - Medicaid - федеральная и поштатная программа американского здравоохранения 7 1
Google Chrome - браузер 1703 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 926 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Microsoft Outlook 1506 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 1
Wyden Ron - Уайден Рон 21 1
DelBene Kurt - Делбен Курт 8 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 14 1
Pence Mike - Пенс Майк 3 1
Hinton Geoffrey - Хинтон Джеффри 9 1
Fry Stephen - Фрай Стивен 6 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 7 1
Bezos MacKenzie - Безос Маккензи 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 5
Россия - РФ - Российская федерация 166281 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 2
США - Вермонт 35 2
Земля - планета Солнечной системы 10867 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3181 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
США - Аризона 549 1
США - Огайо 291 1
США - Пенсильвания 372 1
США - Массачусетс 518 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57713 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8848 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10883 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8251 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11327 2
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 9 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6588 1
U.S. EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3093 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16074 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8845 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7426 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3357 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1893 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 241 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 489 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Философия - Philosophy 530 1
Капитализм - капиталистическая социально-экономическая система 29 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10353 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6532 1
Stop BEZOS 1 1
NYT - The New York Times 1101 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 390 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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