Warren Elizabeth Уоррен Элизабет


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Власти США расследуют, как ЦОД влияют на рост цен на электроэнергию 2
07.08.2024 США приравняют кибервымогательство к терроризму 2
28.07.2023 В Америке создается министерство для контроля над ИТ-компаниями с правом запрещать работу в США 2
17.03.2022 ИТ-гигантам запретят дорогие покупки. Блокировать сделки будут без суда 2
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 2
26.09.2019 Власти США разрешили Oracle «настучать» на Google в отместку за старые обиды 2
25.06.2019 Google меняет поисковую выдачу, «чтобы опять не вышло как в прошлый раз с Трампом» 2

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Warren Elizabeth и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12270 5
Amazon Inc - Amazon.com 3137 3
Apple Inc 12639 3
Meta Platforms - Facebook 4534 3
Microsoft - Activision Blizzard 489 2
AT&T Inc 1697 2
Microsoft Corporation 25246 2
AT&T Communications 6 1
Бизнес ИТ 46 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 39 1
L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 16 1
Thoma Bravo - Proofpoint 38 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Oracle Corporation 6873 1
X Corp - Twitter 2907 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1508 1
Lockheed Martin 767 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 46 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 20 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 751 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
Project Veritas 2 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
Демократическая политическая партия США 120 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18245 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73377 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31804 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Application store - магазин приложений 1373 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5932 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4273 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 471 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3101 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 948 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 482 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 2
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 68 1
Giphy 13 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 68 1
Google YouTube - Видеохостинг 2891 1
Google Android 14703 1
Oracle Java - язык программирования 3331 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 2
Warner Mark - Уорнер Марк 7 1
Sanders Bernie - Сандерс Берни 5 1
Rubin Dave - Рубин Дейв 1 1
Gennai Jen - Дженнаи Джен 1 1
Wyden Ron - Уайден Рон 20 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 1
Pool Tim - Пул Тим 1 1
Glueck Ken - Глюк Кен 5 1
Paxton Ken - Пакстон Кен 5 1
Graham Lindsey - Грэм Линдси 4 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 6
США - Массачусетс 511 2
Россия - РФ - Российская федерация 157089 2
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 125 1
США - Калифорния 4775 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 1
США - Колумбия - Вашингтон 1451 1
США - Техас 1014 1
Колумбия - Республика 538 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18240 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
США - Нью-Йорк 3153 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 575 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 269 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1814 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 230 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Капитализм - капиталистическая социально-экономическая система 29 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3139 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
The Register - The Register Hardware 1699 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408028, в очереди разбора - 732387.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

