Власти США расследуют, как ЦОД влияют на рост цен на электроэнергию

Американские сенаторы решили выяснить, как влияет активное строительство ЦОД, потрбеляющих огромное количество электроэнергии, на рост счетов рядовых граждан. Они полагают, что технологические компании недостаточно платят за модернизацию электросетей, вынужденных удовлетворять растущие потребности ИИ.



Расследование сенаторов

Американские сенаторы-демократы заявили, что расследуют, приводят ли действия технологических компаний, активно строящих и эксплуатирующих Центры обработки данных (ЦОД) к росту счетов за электроэнергию в США, пишет New York Times.

Сенаторы Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) из Массачусетса, Крис Ван Холлен (Chris Van Hollen) из Мэриленда и Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal) из Коннектикута направили запросы на информацию о потреблении ЦОДами энергии в Google, Microsoft, Amazon, Meta* и еще в три компании, специализирующиеся на предоставлении вычислительных мощностей, — CoreWeave, Digital Realty и Equinix.

Они полагают, что значительное повышение цен на электроэнергию в 2025 г. в Среднеатлантическом регионе связано с центрами обработки данных.

© scanrail / Фотобанк Фотодженика ЦОД потребляют огромное количество электроэнергии, за что технологические компании, как полагают сенаторы, платят не достаточно

По данным Федерального управления энергетической информации, средняя стоимость электроэнергии для типичного домохозяйства, потребляющего 1 тыс. киловатт-часов электроэнергии, в сентябре выросла на 7% год к году и составила около $181.

Кто платит за модернизацию сетей

В своих письмах представители Демократической партии заявили, что огромные энергетические потребности ЦОД, используемых для ИИ, вынуждают коммунальные предприятия тратить миллиарды долларов на модернизацию электросети, а окупаются такие инвестиции обычно за счет повышения тарифов. Таким образом, расплачиваться приходится жителям близлежащих населенных пунктов.

И хотя крупные компании заявляют о своем желании платить свою справедливую долю за энергоснабжение, единого мнения о том, сколько должна составлять эта «справедливая доля», нет. Контракты же между ЦОД и коммунальными компаниями почти всегда носят конфиденциальный характер.

«Энергетические компании потратили миллиарды долларов на модернизацию электросетей, чтобы удовлетворить беспрецедентные потребности в энергии центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, и, похоже, компенсируют эти затраты за счет повышения счетов за коммунальные услуги для жилых домов», — говорится в письмах сенаторов.

Секреты индустрии

В 2023 г. ЦОД в США потребляли более 4% электроэнергии страны. Крупные технологические компании, включая Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta* и CoreWeave, по оценкам Morgan Stanley, только в 2025 г. намерены потратить $400 млрд на новую инфраструктуру ИИ.

Темпы строительства ЦОД опережают способность региональных энергосетей поставлять достаточное количество электроэнергии, в результате чего к 2030 г. американцы могут столкнуться с ростом счетов за электроэнергию на 70%.

Информация о налоговых льготах и бюджетных субсидиях, выделяемых властями США на поддержку индустрии ЦОД, тоже держится в секрете, как писал CNews в ноябре 2025 г. Из 36 штатов только 11 раскрывают такие сведения, но и они приводят не все данные.

ЦОДы тратят также в огромных количествах другой ценный ресурс — воду. Данные о ее расходовании операторы тоже не хотят обсуждать публично. В октябре 2025 г. достоянием общественности стал внутренний документ мирового лидера на рынке облачных сервисов, управляющего сотнями действующих ЦОД, американской Amazon, инструктирующий сотрудников, как скрывать правду об огромных объемах расхода воды.

*Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.