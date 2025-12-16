Разделы

Blumenthal Richard Блументал Ричард


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Власти США расследуют, как ЦОД влияют на рост цен на электроэнергию 1
12.08.2021 Прорыв в законотворчестве. Монополии Apple и Google на рынке мобильного ПО грозит крах 1
23.10.2019 Пользователи смогут забирать с собой все посты и фото при переходе из одной соцсети в другую 2
03.08.2010 Электронные книги могут подешеветь: Apple и Amazon подозреваются в монопольном сговоре 2
02.12.2009 Из Health Net пропал жесткий диск с приватными данными клиентов 2
03.06.2008 Банк США потерял личные данные 4,5 млн. клиентов 1
15.08.2007 В Pfizer снова утечка: похищены два ноутбука с приватными данными 1
01.08.2007 Facebook: профили сексуальных преступников удалены 1
31.07.2007 США: у Facebook требуют удалить профили сексуальных преступников 1
07.03.2002 Microsoft: штаты хотят убить Windows 1
02.10.2000 Генеральный прокурор Коннектикута начал расследование в связи с жалобами, поступившими от клиентов Priceline.com 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Blumenthal Richard и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4534 3
Apple Inc 12639 2
Tile 16 1
X Corp - Twitter 2907 1
Snapchat 140 1
Amazon Inc - Amazon.com 3137 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Microsoft Corporation 25246 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
Google LLC 12270 1
Epic Games 160 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
Fortnite 89 1
Match Group 11 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 20 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 1
HarperCollins Publishers 20 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 272 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 2
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 369 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 526 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 1
Application store - магазин приложений 1373 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 609 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4385 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1545 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1097 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7671 1
Myspace - социальная сеть 640 2
Google Blogger - Google BlogSpot 112 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 1
Pinterest 73 1
Tumblr 43 1
Oracle Java - язык программирования 3331 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 1
Google Android 14703 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3433 1
Apple - App Store 3009 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Microsoft Windows 16342 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple AirTag 28 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 1
Blumenthal Richard - Ричард Блюменталь 8 7
Hawley Josh - Хоули Джош 4 1
Sullivan Thomas - Салливан Томас 1 1
Allchin Jim - Олчин Джим 23 1
Kovacevich Adam - Ковацевич Адам 3 1
Warner Mark - Уорнер Марк 7 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Ульянов Владимир 162 1
США - Коннектикут 172 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 4
США - Миссури 126 1
США - Миннесота 196 1
США - Теннесси 121 1
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
США - Массачусетс - Бостон 381 1
Россия - РФ - Российская федерация 157089 1
Казахстан - Республика 5800 1
Армения - Республика 2371 1
Беларусь - Белоруссия 6034 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 1
Украина 7796 1
Узбекистан - Республика 1873 1
Грузия 1285 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1073 1
Таджикистан - Республика 913 1
Туркмения - Туркменистан 446 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1814 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 228 1
U.S. ACCESS Act - Закон США "О повышении совместимости и конкуренции за счет обеспечения переключения между сервисами" 1 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 269 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Образование в России 2562 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 2
Mercury Center 309 1
ZDnet 662 1
NYT - The New York Times 1087 1
The Register - The Register Hardware 1699 1
The Verge - Издание 592 1
