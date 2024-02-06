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Fortnite
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.02.2024
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В Fortnite игрокам стал доступен остров «Яндекс Еды»
В Fortnite пользователи теперь могут поиграть на новой карте — острове «Яндекс Еды». На нем можно попробовать игровую механику пряток на фудкорте — превратиться в еду, например, пиццу или бургер,
|04.09.2020
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Eset: киберпреступники использовали бренд популярной игры Fortnite для кражи денег с банковских счетов
Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщила о фишинговой кампании, нацеленной на сбор данных кредитных карт с использованием бренда Fortnite. На домашней странице фишингового сайта пользователи видят список из 150 ссылок, связанных с игрой. Каждая из них подогревает интерес жертвы и предлагает получить преимущество в For
|14.08.2020
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Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов
Суть конфликта Apple, а за ней и Google удалили популярную видеоигру Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение правил оплаты. В ответ компания- разработчик Epic Games подала на обе компании в суд, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательств
|14.01.2020
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Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike
одписать контракты с киберспортивными командами по одним из наиболее популярных в настоящее время дисциплин. В первую очередь речь идет о компьютерных играх Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Fortnite и Dota 2, другие проекты пока не упоминаются. Запуск всех основных направлений организация намерена осуществить до конца 2020 г. В дополнение к этому Freedom International Group собира
|16.01.2019
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Исследователи Check Point обнаружили уязвимости в Fortnite
Исследователи компании Check Point Software Technologies., поставщика решений для обеспечения кибербезопасности, сообщили об уязвимостях, которые могли затронуть любого игрока популярной онлайн-игры Fortnite. Fortnite насчитывает около 80 млн игроков по всему миру: игра популярна на всех игровых платформах, включая Android, iOS, ПК через Microsoft Windows и консоли, такие как Xbox O
|30.07.2018
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Eset предупредила поклонников Fortnite об опасности
Eset предупреждает о новой кибератаке на геймеров. Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом Android-версии компьютерной игры Fortnite. Специалисты Eset обнаружили множество сайтов, распространяющих вредоносное ПО под видом Fortnite для Android. Продвижение подделок осуществляется через Youtube. Мошенники разме
Fortnite и организации, системы, технологии, персоны:
|Тумусов Федот 9 5
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Кушнарев Андрей 21 3
|Стародубов Виталий 10 3
|Дуров Павел 329 2
|Бырдин Алексей 32 2
|Ларкина Анна 13 2
|Spencer Phil - Спенсер Фил 9 2
|Vanunu Oded - Вануну Одед 15 2
|Travis Scott - Скотт Трэвис 2 2
|Мезин Сергей 38 2
|Суровов Александр 10 2
|Сираканян Нарек 2 2
|Шадаев Максут 1210 1
|Зайцев Михаил 345 1
|Чугунов Никита 81 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
|Иванов Антон 98 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Горелкин Антон 118 1
|Яровая Ирина 72 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Казарян Карен 84 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Инютин Артем 89 1
|Быков Сергей 34 1
|Агапитов Александр 8 1
|Белянкин Алексей 3 1
|Зыков Владимир 13 1
|Бочкова Ольга 5 1
|Рошаль Евгений 4 1
|Живица Иван 3 1
|Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 1
|Stone Adrian - Стоун Адриан 2 1
|Магурян Василий 16 1
|Сметнев Денис 3 1
|Мирошниченко Даниил 2 1
|Чуваков Кирилл 1 1
|Blumenthal Richard - Блументал Ричард 11 1
|Superdata 12 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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