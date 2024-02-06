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Fortnite

СОБЫТИЯ

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06.02.2024 В Fortnite игрокам стал доступен остров «Яндекс Еды»

В Fortnite пользователи теперь могут поиграть на новой карте — острове «Яндекс Еды». На нем можно попробовать игровую механику пряток на фудкорте — превратиться в еду, например, пиццу или бургер,
04.09.2020 Eset: киберпреступники использовали бренд популярной игры Fortnite для кражи денег с банковских счетов

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщила о фишинговой кампании, нацеленной на сбор данных кредитных карт с использованием бренда Fortnite. На домашней странице фишингового сайта пользователи видят список из 150 ссылок, связанных с игрой. Каждая из них подогревает интерес жертвы и предлагает получить преимущество в For
14.08.2020 Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов

Суть конфликта Apple, а за ней и Google удалили популярную видеоигру Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение правил оплаты. В ответ компания- разработчик Epic Games подала на обе компании в суд, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательств
14.01.2020 Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike

одписать контракты с киберспортивными командами по одним из наиболее популярных в настоящее время дисциплин. В первую очередь речь идет о компьютерных играх Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Fortnite и Dota 2, другие проекты пока не упоминаются. Запуск всех основных направлений организация намерена осуществить до конца 2020 г. В дополнение к этому Freedom International Group собира
16.01.2019 Исследователи Check Point обнаружили уязвимости в Fortnite

Исследователи компании Check Point Software Technologies., поставщика решений для обеспечения кибербезопасности, сообщили об уязвимостях, которые могли затронуть любого игрока популярной онлайн-игры Fortnite. Fortnite насчитывает около 80 млн игроков по всему миру: игра популярна на всех игровых платформах, включая Android, iOS, ПК через Microsoft Windows и консоли, такие как Xbox O
30.07.2018 Eset предупредила поклонников Fortnite об опасности

Eset предупреждает о новой кибератаке на геймеров. Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом Android-версии компьютерной игры Fortnite. Специалисты Eset обнаружили множество сайтов, распространяющих вредоносное ПО под видом Fortnite для Android. Продвижение подделок осуществляется через Youtube. Мошенники разме

Публикаций - 95, упоминаний - 95

Fortnite и организации, системы, технологии, персоны:

Epic Games 172 37
Apple Inc 13156 33
Google LLC 12690 30
Microsoft Corporation 25775 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Huawei 4677 10
PUBG Corporation 55 9
Roblox Corporation 96 9
Samsung Electronics 11065 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Nvidia Corp 4002 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Telegram Group 2940 7
Intel Corporation 12811 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Check Point Software Technologies 829 5
ESET - ESET Software 1161 5
Loudplay - ЛП стрим 28 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 4
МегаФон 10742 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
LG Electronics 3735 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
MediaTek - Ralink 595 3
Sony 6739 3
Valve Software 254 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
PayPal 671 3
EA - Electronic Arts 1317 3
Tencent 190 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 3
Nintendo 823 3
Doom Eternal 12 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 3
EPIC Telecom Invest 212 21
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 2
Virtus.pro 30 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Nike 195 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 2
eBay Inc 1640 2
Freedom International Group 3 2
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 11 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Coffeecell - Сеть кофеен 1 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
SK Gaming 14 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Tesla Motors 461 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
TMT Investments 115 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Walt Disney Company 647 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Papa John’s - Папа Джонс 19 1
Whirlpool KitchenAid 24 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
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