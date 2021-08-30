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Fortnite


30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 1
26.08.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила схему распространения зловреда под видом популярных видеоигр 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 1
01.04.2021 Epic Games и AMD повышают производительность разработчиков на удаленке 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
11.02.2021 Apple: iPhone грозит уничтожение по инициативе законодателей 2
26.01.2021 Хакер из Бобруйска украл полмиллиона долларов, но остался ни с чем. Деньги отобрали силовики. Видео 1
11.12.2020 Легендарный пиратский магазин приложений для взломанных iPhone подал в суд на Apple, потому что она мешает работать 1
18.11.2020 Apple радикально снижает комиссию в App Store. Но только для небогатых разработчиков 2
13.11.2020 Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple 2
22.10.2020 «М.Видео-Эльдорадо» проведет виртуальную выставку электроники на платформе многопользовательской онлайн-игры 1
16.10.2020 Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих 1
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
25.09.2020 Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google 3
22.09.2020 Apple завралась. Все ее аргументы против Epic Games оказались ложью 11
17.09.2020 Игровая приставка Sony PlayStation 5 представлена в России. Цены 1
09.09.2020 Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент 4
07.09.2020 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store 1
04.09.2020 Eset: киберпреступники использовали бренд популярной игры Fortnite для кражи денег с банковских счетов 1
03.09.2020 У Intel появилось мощное оружие против AMD 1
01.09.2020 В России готовится людоедский закон против Apple и Google 2
28.08.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia 1
24.08.2020 Microsoft начала войну против Apple 1
14.08.2020 Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.01.2020 Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike 1
10.01.2020 LG Electronics и Gambit Esports объявили о начале партнерства 1
13.11.2019 Apple представила ноутбук MacBook Pro 16 1
23.09.2019 Инвестиции TMT Investments в Legionfarm обеспечат 1 млн рабочих мест 1
10.09.2019 «Лаборатория Касперского»: этим летом дети впервые заинтересовались радиацией 1
15.08.2019 Хакеры взломали форум своих 320 тыс. конкурентов и выложили в открытый доступ их переписку с заказчиками 1
29.07.2019 Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом 1
22.07.2019 Эксперты Eset предупредили об атаке на пользователей Faceapp 1
15.07.2019 Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую 1
08.07.2019 Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор 1
26.06.2019 Check Point Research и Cyberint обнаружили серьезную уязвимость в официальном магазине игр Electronic Arts 1
13.06.2019 Huawei начала российские продажи смартфона Honor 20. Цена 1
30.05.2019 «Лаборатория Касперского»: каждый десятый школьник-геймер уделяет онлайн-играм все свободное время 2

Публикаций - 47, упоминаний - 72

Fortnite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7177 15
Epic Games 87 15
Apple Inc - Эппл Рус 7737 15
Microsoft Corporation 11168 8
Samsung Electronics 5730 6
PUBG Corporation 23 5
Facebook 3768 4
Nvidia Corp 2038 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 4
Amazon Inc - Amazon.com 1473 4
Yandex - Яндекс 4103 4
Huawei 2733 4
ESET 989 4
AMD - Advanced Micro Devices 1686 4
Check Point Software Technologies 447 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
LG Electronics 1875 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Intel Corporation 4204 2
Twitter 2204 2
PayPal 442 2
Valve 126 2
Blizzard Entertainment 214 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Xiaomi 904 2
HP Inc. 2937 2
Capcom 223 1
Haier 44 1
Akamai Technologies 50 1
CyberInt 2 1
InterStep 7 1
Xsolla - Иксолла 6 1
Dynabook - Toshiba Client Solutions 6 1
Sony Interactive Entertainment 3 1
Dell EMC 2419 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
DJI 32 1
EPIC Telecom Invest 72 9
Freedom International Group 2 2
Gambit Esports 6 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Whirlpool KitchenAid 17 1
eBay Inc 534 1
Gucci - Дом моды Гуччи 12 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Zara - Зара 19 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Whirlpool 48 1
Electrolux - Электролюкс Рус 116 1
Warner Bros. International Television Distribution 179 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
TMT Investments 81 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Virtus.pro 14 1
SK Gaming 10 1
Credit Suisse 68 1
ESforce 22 1
Coffeecell - Сеть кофеен 1 1
AliExpress 275 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 109 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Intel Turbo Boost Technology 181 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
VSS - Virtual Surround Sound - Виртуальный объемный звук 3 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Голограмма - Голография - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 4 2
DDR - Double data rate 1077 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
Apache License 24 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 36 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 63 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 1
MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 10 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Google Android 10751 17
Apple iOS 5742 14
Apple - App Store 2198 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 7
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 7
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 6
Apple macOS 934 6
Epic Games Unreal Engine 181 6
Blizzard Entertainment World of Warcraft 171 4
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 4
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 4
Nvidia GeForce GTX 2081 4
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 3
МегаФон Игры - games.megafon.ru 5 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 3
Apple iPad 3263 3
Apple Pay 385 3
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 40 3
Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 7 3
Google YouTube - Видеохостинг 1734 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 359 2
VK - Mail.ru MyGames 25 2
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 58 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 2
Apple Mac 1461 2
Huawei Honor View - серия смартфонов 30 2
Intel Core i - Cерия процессоров 352 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 2
Huawei Histen 11 2
Wargaming World of Tanks 132 2
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 2
Huawei GPU Turbo 23 2
Intel Core - Семейство процессоров 864 2
Тумусов Федот 7 3
Кушнарев Андрей 12 3
Vanunu Oded - Вануну Одед 13 2
Ларкина Анна 9 2
Стародубов Виталий 9 2
Steve Jobs - Стив Джобс 711 2
Travis Scott - Скотт Трэвис 1 1
Freeman Jay - Фриман Джей 4 1
Scott Travis 1 1
Рошаль Евгений 3 1
Spencer Phil - Спенсер Фил 5 1
Чуваков Кирилл 1 1
Мирошниченко Даниил 2 1
Сметнев Денис 1 1
Магурян Василий 8 1
Mullenweg Matt - Мулленвег Мэтт 9 1
Stone Adrian - Стоун Адриан 1 1
Семеник Александр 1 1
Живица Иван 2 1
Сираканян Нарек 1 1
Бочкова Ольга 3 1
Зыков Владимир 2 1
Белянкин Алексей 2 1
Агапитов Александр 3 1
Быков Сергей 10 1
Инютин Артем 73 1
Хинштейн Александр 50 1
Горелкин Антон 34 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Дуров Павел 216 1
Пикинер Константин 3 1
Господынько Андрей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Япония 2811 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Южная Корея - Республика 1466 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Канада 1311 2
Украина - Чернобыль 7 1
Северная Америка 1416 1
Россия - Пермь 743 1
США - Калифорния 975 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Япония - Токио 291 1
Россия - Хабаровск 624 1
Новая Зеландия 293 1
Южная Африка 159 1
Южная Корея - Сеул 130 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Украина - Киев 476 1
США - Флорида 145 1
США - Северная Каролина 60 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Великобритания - Лондон 828 1
Китай - Тайвань 596 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Ближний Восток 1479 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Южная Америка 313 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Пиратство - Авторское право 209 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
F2P - Free-to-play 24 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 4
The Verge - Издание 448 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 3
Thomson Reuters - Рейтер 1760 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Wall Street Journal 710 1
Tom’s Hardware 86 1
WSJ - The Wall Street Journal 162 1
DxOMark - Издание 34 1
The Washington Post 110 1
Ars Technica 227 1
RAIDforums - хакерский форум 5 1
Check Point Research 47 1
Superdata 9 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
McGill University - Университет Макгилла 1 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
Burning Man - фестиваль 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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