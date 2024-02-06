В Fortnite игрокам стал доступен остров «Яндекс Еды» В Fortnite пользователи теперь могут поиграть на новой карте — острове «Яндекс Еды». На нем можно попробовать игровую механику пряток на фудкорте — превратиться в еду, например, пиццу или бургер,

Eset: киберпреступники использовали бренд популярной игры Fortnite для кражи денег с банковских счетов Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщила о фишинговой кампании, нацеленной на сбор данных кредитных карт с использованием бренда Fortnite. На домашней странице фишингового сайта пользователи видят список из 150 ссылок, связанных с игрой. Каждая из них подогревает интерес жертвы и предлагает получить преимущество в For

Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов Суть конфликта Apple, а за ней и Google удалили популярную видеоигру Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение правил оплаты. В ответ компания- разработчик Epic Games подала на обе компании в суд, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательств

Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike одписать контракты с киберспортивными командами по одним из наиболее популярных в настоящее время дисциплин. В первую очередь речь идет о компьютерных играх Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Fortnite и Dota 2, другие проекты пока не упоминаются. Запуск всех основных направлений организация намерена осуществить до конца 2020 г. В дополнение к этому Freedom International Group собира

Исследователи Check Point обнаружили уязвимости в Fortnite Исследователи компании Check Point Software Technologies., поставщика решений для обеспечения кибербезопасности, сообщили об уязвимостях, которые могли затронуть любого игрока популярной онлайн-игры Fortnite. Fortnite насчитывает около 80 млн игроков по всему миру: игра популярна на всех игровых платформах, включая Android, iOS, ПК через Microsoft Windows и консоли, такие как Xbox O