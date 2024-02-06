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В Fortnite игрокам стал доступен остров «Яндекс Еды»

В Fortnite пользователи теперь могут поиграть на новой карте — острове «Яндекс Еды». На нем можно попробовать игровую механику пряток на фудкорте — превратиться в еду, например, пиццу или бургер, а также в робота-доставщика, самокат, курьерскую сумку. «Яндекс Еда» стала первой среди российских брендов, который интегрировался в Fortnite. До сих пор это делали только зарубежные компании — Balenciaga, Nike, Ralph Lauren, Moncler и другие.

Сам остров выглядит как спираль в логотипе «Яндекс Еды». Попасть на новую карту можно по коду 0617-7769-8910 в игре или через сайт проекта. «Яндекс Еда» также запустила свой сервер в Discord. На нем геймеры могут узнать новости острова и найти друзей для совместной игры.

«Круто, что «Яндекс» делает такие уникальные проекты. В компании работают молодые ребята, которые знают, что нужно геймерской аудитории, так как они сами — ее часть. Моим подписчикам тоже нравятся проекты «Яндекса», я даже специально проводил опрос, чтобы это проверить. А еще прикольно, что проект переносит реальный мир в виртуальный, где ты можешь и побегать с друзьями, и увидеть знакомую сумку в желто-черных цветах. Буду ждать подобного и дальше», — сказал Владимир Братишкин, стример и автор Twitch-канала bratishkinOFF.

К запуску острова в Fortnite в «Яндекс Еде» скоро появится подборка готовых блюд для геймеров. Например, в ней будут пельмени «Королевская битва», сет роллов «Катка», хот-доги «Лут-дог» и др. Среди заведений, которые готовят эти блюда, — «Бургер Кинг», «Farш», «Папа Джонс», Mybox, Eggsellent и др.

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«Яндекс Еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Сервис развивается не только в России, но и в других странах. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — около 30 минут.

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