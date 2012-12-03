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Cloud Games MMO, MMOG Massively Multiplayer Online Game Массовая многопользовательская онлайн-игра



03.12.2012 Logitech G600 MMO Mouse для русских геймеров

ых кнопок под ним, системы мультипликации (удвоения функциональности) G-Shift и блока из 12 перепрограммируемых кнопок на левом боку. В памяти мыши есть три предустановленных игровых профиля (два для MMO-игр и один для несетевых) разработаны специально для того, чтобы пользователи могли использовать мышь сразу, без установки дополнительного ПО. Как и в других продуктах из линейки G-Series,

01.12.2011 "Assassin's Creed: Откровения" в продаже

риалами Книга с игровыми иллюстрациями и руководством пользователя. Кожаный браслет с металлической бляхой Дополнительный контент- Турецкие ассассинские доспехи Эцио- Оттоманский доктор (персонаж для сетевой игры)- Крестоносец (персонаж для сетевой игры) за предзаказ в интернет-магазинах также предоставляются дополнительные коды:- Одеяния Альтаира- Увеличение боекомплектаКоллекционно
09.11.2011 Варианты издания Assassin's Creed: Revelations

риалами Книга с игровыми иллюстрациями и руководством пользователя. Кожаный браслет с металлической бляхой Дополнительный контент- Турецкие ассассинские доспехи Эцио- Оттоманский доктор (персонаж для сетевой игры)- Крестоносец (персонаж для сетевой игры) за предзаказ в интернет-магазинах также предоставляются дополнительные коды:- Одеяния Альтаира- Увеличение боекомплектаКоллекционно
17.12.2010 Titan - новая MMO от Blizzard

кта запланирован аж на 4-й квартал 2014 года, одновременно с очередным дополнением к игре World of Warcraft.Впрочем, распространяться на тему новой игры Фрэнк не стал, сказав только то, что это будет MMO нового поколения. В настоящее время Blizzard собирает команду для работы над этим проектом.
21.08.2008 7million — новая социальная MMO

шую часть времени нужно общаться и обмениваться забавными эмоциями, скоро получат новое развлечение. Имя ему 7million. Как говорится на недавно запущенном официальном сайте, 7million - это бесплатная MMO в увлекательном мире, полном хищений, ловких воришек и гламурных шпионок. Город Paradise City никогда не спит и его жители полны желания экшена. В игре найдутся занятия для всех типов игрок
28.05.2008 Дружба MMO гигантов

зличным играм, получения новостей и хостинга игрового контента.Bigpoint - один из крупнейших международных сайтов, распространяющих онлайновые игры. К настоящему времени он поддерживает 26 браузерных MMO, переведенных на 14 языков. Сайт также является одним из самых посещаемых — каждый месяц получить свою порцию развлечений сюда заходят миллионы человек. А количество регистраций уже давно п
27.07.2007 MindArk лицензирует CryENGINE 2 для MMO

Разработчик Crytek объявил о лицензировании своего игрового движка CryENGINE 2 шведской студией MindArk для разработки новой версии MMO Entropia Universe, которая, по словам обеих компаний, станет самой реалистичной MMO.Версия игры на CryENGINE 2 (оригинальная версия вышла в 2003 году) планируется к выходу в середине
27.03.2007 S.T.A.L.K.E.R.: Первый патч

идоровича вместо имени отображается одно из имен игроковсетевой игры.44. Игра вылетала, когда игрок сражался с двумя псевдособаками на уровне Радар.45. Игра зависала при попытке дважды создать сервер сетевой игры с неверным ключом.46. На компьютерах с ОС Win 2000 при минимизации окна игры (Alt+Tab) курсор мыши на рабочемстоле не функционирует.47. Проблема с кнопками в меню покупки Сетево
26.03.2007 Зависимость от MMO игр на самом деле ниже

Психолог Джон Чаритон в своем новом исследовании сделал интересный вывод: все исследования в области зависимости людей от MMO игр не верны. Результаты завышены, а неточность составляет порядка 10%.В эти 10% включены «сильно увлеченные» игроки, которые, как считает доктор, не являются зависимыми: «Подобные оценки з
22.03.2007 Западный рынок MMO игр перевалил за $1 млрд.

Согласно новому отчету Screen Digest, западный рынок MMO игр впервые перевалил за отметку в $1 млрд. в 2006 году. Рекорд стал возможен благодаря стабильному успеху World of WarCraft, а так же благодаря появлению новых казуальных MMO игр. В

Публикаций - 316, упоминаний - 337

Cloud Games и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3431 34
Новый диск 956 28
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EA - Electronic Arts 1284 16
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Microsoft - Activision Blizzard 477 14
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NCsoft 101 12
Wargaming 150 11
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 10
Crytek 143 10
GSC Game World 101 9
Sony 6527 8
Nvidia Corp 3415 7
EA - BioWare 196 7
Funcom 105 6
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 75 6
Adhesive Games 6 6
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 5
data.ai - App Annie 85 5
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EA DICE 160 5
AMD Graphics Product Group - ATI 940 5
Microsoft Corporation 24449 5
МегаФон 8472 4
Google LLC 11645 4
Alawar - Алавар 57 4
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Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 171 4
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ESforce - Исфорс Рус 30 5
Pandao 24 4
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 438 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1260 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
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Block - Square 197 2
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