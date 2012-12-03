Cloud Games MMO, MMOG Massively Multiplayer Online Game Массовая многопользовательская онлайн-игра
|03.12.2012
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Logitech G600 MMO Mouse для русских геймеров
ых кнопок под ним, системы мультипликации (удвоения функциональности) G-Shift и блока из 12 перепрограммируемых кнопок на левом боку. В памяти мыши есть три предустановленных игровых профиля (два для MMO-игр и один для несетевых) разработаны специально для того, чтобы пользователи могли использовать мышь сразу, без установки дополнительного ПО. Как и в других продуктах из линейки G-Series,
|01.12.2011
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"Assassin's Creed: Откровения" в продаже
риалами Книга с игровыми иллюстрациями и руководством пользователя. Кожаный браслет с металлической бляхой Дополнительный контент- Турецкие ассассинские доспехи Эцио- Оттоманский доктор (персонаж для сетевой игры)- Крестоносец (персонаж для сетевой игры) за предзаказ в интернет-магазинах также предоставляются дополнительные коды:- Одеяния Альтаира- Увеличение боекомплектаКоллекционно
|09.11.2011
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Варианты издания Assassin's Creed: Revelations
риалами Книга с игровыми иллюстрациями и руководством пользователя. Кожаный браслет с металлической бляхой Дополнительный контент- Турецкие ассассинские доспехи Эцио- Оттоманский доктор (персонаж для сетевой игры)- Крестоносец (персонаж для сетевой игры) за предзаказ в интернет-магазинах также предоставляются дополнительные коды:- Одеяния Альтаира- Увеличение боекомплектаКоллекционно
|17.12.2010
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Titan - новая MMO от Blizzard
кта запланирован аж на 4-й квартал 2014 года, одновременно с очередным дополнением к игре World of Warcraft.Впрочем, распространяться на тему новой игры Фрэнк не стал, сказав только то, что это будет MMO нового поколения. В настоящее время Blizzard собирает команду для работы над этим проектом.
|21.08.2008
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7million — новая социальная MMO
шую часть времени нужно общаться и обмениваться забавными эмоциями, скоро получат новое развлечение. Имя ему 7million. Как говорится на недавно запущенном официальном сайте, 7million - это бесплатная MMO в увлекательном мире, полном хищений, ловких воришек и гламурных шпионок. Город Paradise City никогда не спит и его жители полны желания экшена. В игре найдутся занятия для всех типов игрок
|28.05.2008
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Дружба MMO гигантов
зличным играм, получения новостей и хостинга игрового контента.Bigpoint - один из крупнейших международных сайтов, распространяющих онлайновые игры. К настоящему времени он поддерживает 26 браузерных MMO, переведенных на 14 языков. Сайт также является одним из самых посещаемых — каждый месяц получить свою порцию развлечений сюда заходят миллионы человек. А количество регистраций уже давно п
|27.07.2007
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MindArk лицензирует CryENGINE 2 для MMO
Разработчик Crytek объявил о лицензировании своего игрового движка CryENGINE 2 шведской студией MindArk для разработки новой версии MMO Entropia Universe, которая, по словам обеих компаний, станет самой реалистичной MMO.Версия игры на CryENGINE 2 (оригинальная версия вышла в 2003 году) планируется к выходу в середине
|27.03.2007
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S.T.A.L.K.E.R.: Первый патч
идоровича вместо имени отображается одно из имен игроковсетевой игры.44. Игра вылетала, когда игрок сражался с двумя псевдособаками на уровне Радар.45. Игра зависала при попытке дважды создать сервер сетевой игры с неверным ключом.46. На компьютерах с ОС Win 2000 при минимизации окна игры (Alt+Tab) курсор мыши на рабочемстоле не функционирует.47. Проблема с кнопками в меню покупки Сетево
|26.03.2007
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Зависимость от MMO игр на самом деле ниже
Психолог Джон Чаритон в своем новом исследовании сделал интересный вывод: все исследования в области зависимости людей от MMO игр не верны. Результаты завышены, а неточность составляет порядка 10%.В эти 10% включены «сильно увлеченные» игроки, которые, как считает доктор, не являются зависимыми: «Подобные оценки з
|22.03.2007
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Западный рынок MMO игр перевалил за $1 млрд.
Согласно новому отчету Screen Digest, западный рынок MMO игр впервые перевалил за отметку в $1 млрд. в 2006 году. Рекорд стал возможен благодаря стабильному успеху World of WarCraft, а так же благодаря появлению новых казуальных MMO игр. В
Cloud Games и организации, системы, технологии, персоны:
|Гришин Дмитрий 208 17
|Добродеев Борис 95 11
|Кислый Виктор 13 4
|Орловский Сергей 33 4
|Jacobs Mark - Якобс Марк 17 3
|Барышников Николай 16 2
|Фрейзер Анита 6 2
|Лысковский Александр 12 2
|Крылова Елена 27 2
|Кузьмин Андрей 11 2
|Morhaime Mike - Морхайм Майк 11 2
|Яранцев Андрей 3 2
|Петров Кирилл 34 1
|Демидов Михаил 133 1
|Карпинский Илья 6 1
|Бородин Владимир 20 1
|Шалина Мария 14 1
|Заморев Павел 1 1
|Read Mike - Рид Майк 5 1
|Кибе Виталий 2 1
|Белоглазов Георгий 3 1
|Шелехов Руслан 4 1
|Ситников Антон 1 1
|Никольский Владимир 11 1
|Леонов Всеволод 14 1
|Исагулова Элина 31 1
|Путин Владимир 3104 1
|Кузнецов Александр 118 1
|Мылицын Роман 109 1
|Семенов Александр 144 1
|Таврин Иван 117 1
|Дуров Павел 280 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Филиппов Василий 18 1
|Иванов Даниил 8 1
|Шалыто Инна 7 1
|Чумаченко Алиса 8 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Магурян Василий 16 1
|Ситников Николай 12 1
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