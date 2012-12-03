Logitech G600 MMO Mouse для русских геймеров ых кнопок под ним, системы мультипликации (удвоения функциональности) G-Shift и блока из 12 перепрограммируемых кнопок на левом боку. В памяти мыши есть три предустановленных игровых профиля (два для MMO-игр и один для несетевых) разработаны специально для того, чтобы пользователи могли использовать мышь сразу, без установки дополнительного ПО. Как и в других продуктах из линейки G-Series,

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Titan - новая MMO от Blizzard кта запланирован аж на 4-й квартал 2014 года, одновременно с очередным дополнением к игре World of Warcraft.Впрочем, распространяться на тему новой игры Фрэнк не стал, сказав только то, что это будет MMO нового поколения. В настоящее время Blizzard собирает команду для работы над этим проектом.

7million — новая социальная MMO шую часть времени нужно общаться и обмениваться забавными эмоциями, скоро получат новое развлечение. Имя ему 7million. Как говорится на недавно запущенном официальном сайте, 7million - это бесплатная MMO в увлекательном мире, полном хищений, ловких воришек и гламурных шпионок. Город Paradise City никогда не спит и его жители полны желания экшена. В игре найдутся занятия для всех типов игрок

Дружба MMO гигантов зличным играм, получения новостей и хостинга игрового контента.Bigpoint - один из крупнейших международных сайтов, распространяющих онлайновые игры. К настоящему времени он поддерживает 26 браузерных MMO, переведенных на 14 языков. Сайт также является одним из самых посещаемых — каждый месяц получить свою порцию развлечений сюда заходят миллионы человек. А количество регистраций уже давно п

MindArk лицензирует CryENGINE 2 для MMO Разработчик Crytek объявил о лицензировании своего игрового движка CryENGINE 2 шведской студией MindArk для разработки новой версии MMO Entropia Universe, которая, по словам обеих компаний, станет самой реалистичной MMO.Версия игры на CryENGINE 2 (оригинальная версия вышла в 2003 году) планируется к выходу в середине

S.T.A.L.K.E.R.: Первый патч идоровича вместо имени отображается одно из имен игроковсетевой игры.44. Игра вылетала, когда игрок сражался с двумя псевдособаками на уровне Радар.45. Игра зависала при попытке дважды создать сервер сетевой игры с неверным ключом.46. На компьютерах с ОС Win 2000 при минимизации окна игры (Alt+Tab) курсор мыши на рабочемстоле не функционирует.47. Проблема с кнопками в меню покупки Сетево

Зависимость от MMO игр на самом деле ниже Психолог Джон Чаритон в своем новом исследовании сделал интересный вывод: все исследования в области зависимости людей от MMO игр не верны. Результаты завышены, а неточность составляет порядка 10%.В эти 10% включены «сильно увлеченные» игроки, которые, как считает доктор, не являются зависимыми: «Подобные оценки з