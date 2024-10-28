Ситников Николай
Ситников Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Быстров Константин 24 2
|Качанов Олег 114 2
|Якушев Сергей 19 2
|Караева Ольга 12 2
|Киреев Иван 33 2
|Левиков Антон 69 2
|Зайцев Николай 32 2
|Лосев Сергей 46 2
|Чернявский Леонид 11 1
|Попов Сергей 135 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Савватин Максим 64 1
|Гурова Наталья 13 1
|Козлов Михаил 174 1
|Серова Елена 319 1
|Майоров Дмитрий 10 1
|Иванов Даниил 8 1
|Колобов Сергей 8 1
|Чумаченко Алиса 8 1
|Андреев Максим 37 1
|Козырев Алексей 321 1
|Рахманов Александр 23 1
|Шалина Мария 14 1
|Заморев Павел 1 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Шелехов Руслан 4 1
|Харьков Станислав 2 1
|Комраков Николай 6 1
|Бочкин Александр 29 1
|Пчелин Юрий 38 1
|Буланов Николай 13 1
|Труненков Сергей 35 1
|Долотина Елена 1 1
|Гришин Виталий 2 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Асратян Петр 36 1
|Кузьмин Василий 11 1
|Широких Алексей 72 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Fortune 206 1
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