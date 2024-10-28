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Ситников Николай



Большие данные и аналитика 2024 1
28.10.2024 Николай Ситников -

Николай Ситников, Ramax Group: Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20%

 1
23.09.2022 Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA 2
25.12.2019 Николай Ситников, «Рамакс» -

Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний

 1
27.09.2019 Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса 1
30.05.2018 «Мегафон» предложил клиентам Кавказа и Юга тариф-конструктор «Управляй!» 1
20.04.2018 ГК «Рамакс» внедряет у заказчиков решение на основе Process Mining 1
28.08.2017 Николай Ситников -

Построение сквозных процессов в строительстве дорог остается непаханым полем для автоматизации

 1
06.06.2014 Консенсус бизнеса и CIO: на что способна ИТ-стратегия 1
14.04.2014 Зачем торговле Supply Chain Management? 1
13.03.2014 Как не разориться, внедряя инновации. Опыт российских ритейлеров 1
10.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в Ритейле 2014» 1
13.02.2008 Российские online-игры: киберпанк на смену фэнтези? 1
21.12.2007 «1C» купила «Кодекс Войны» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Ситников Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Ramax - Рамакс 115 10
SAP SE 5279 5
8213 5
Celonis 26 4
Microsoft Corporation 24625 3
Oracle Corporation 6688 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 70 2
Software AG 198 1
МегаФон 8805 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Крок - Croc 1777 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Webmoney 542 1
Infor - infor business AG 240 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 19 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
Manhattan Associates 59 1
Blizzard Entertainment 328 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Google LLC 11775 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Infomaximum - Инфомаксимум 31 1
Esri 165 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Donuts Inc 17 1
ВТБ - ВТБ24 665 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
KupiVip - Приват Трэйд 82 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 2
Новард УК - Novard 72 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
eBay Inc 1619 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Лента - Утконос 177 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Starbucks 88 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Свеза - Sveza 29 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 2 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Carrefour 23 1
Dunkin’ Donuts - Данкин Донатс 3 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром нефть 618 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 8
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2365 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 776 1
SAP Process Mining by Celonis 15 3
Software AG - ARIS Platform 177 3
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 5 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 2
Infomaximum - Proceset Process mining 29 2
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Linux OS 9937 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
МегаФон Таргет 8 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 35 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 17 1
SAP Ariba 296 1
Blizzard - World of Warcraft 353 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 109 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Microsoft Office 3734 1
1С Кодекс войны - компьютерная игра 40 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Neoflex Reporting 24 1
Microsoft Windows 15657 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Быстров Константин 24 2
Качанов Олег 114 2
Якушев Сергей 19 2
Караева Ольга 12 2
Киреев Иван 33 2
Левиков Антон 69 2
Зайцев Николай 32 2
Лосев Сергей 46 2
Чернявский Леонид 11 1
Попов Сергей 135 1
Родионов Дмитрий 26 1
Савватин Максим 64 1
Гурова Наталья 13 1
Козлов Михаил 174 1
Серова Елена 319 1
Майоров Дмитрий 10 1
Иванов Даниил 8 1
Колобов Сергей 8 1
Чумаченко Алиса 8 1
Андреев Максим 37 1
Козырев Алексей 321 1
Рахманов Александр 23 1
Шалина Мария 14 1
Заморев Павел 1 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Шелехов Руслан 4 1
Харьков Станислав 2 1
Комраков Николай 6 1
Бочкин Александр 29 1
Пчелин Юрий 38 1
Буланов Николай 13 1
Труненков Сергей 35 1
Долотина Елена 1 1
Гришин Виталий 2 1
Соловьев Владимир 106 1
Фомичев Андрей 71 1
Рыстенко Михаил 62 1
Асратян Петр 36 1
Кузьмин Василий 11 1
Широких Алексей 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 13
Германия - Федеративная Республика 12682 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Европа 21768 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Франция - Французская Республика 7846 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Азия - Азиатский регион 5529 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Украина 7608 1
Испания - Королевство 3706 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Америка - Американский регион 2160 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Канада 4881 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Экономический эффект 1067 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Английский язык 6634 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Аренда 2416 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
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IDC - International Data Corporation 4910 1
Fortune Global 500 286 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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