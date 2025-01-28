МегаФон Таргет
МегаФон Таргет – это автоматизированная платформа МегаФона для продвижения при помощи рассылок по SMS/MMS/мессенджерам, email, а также для рекламы в интернете (Programmatic). Платформа позволяет сегментировать аудиторию по более чем 100 параметрам: пол, возраст, местоположение, интересы пользователей и другим. Сервис был запущен в 2017 году.
МегаФон Таргет и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8835 8
|HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 2
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
|МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
|МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
|КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
|Талдыкина Наталья 40 2
|Стрелкина Любовь 9 2
|Захаров Павел 60 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Кухальский Ян 16 1
|Крылов Андрей 26 1
|Ситников Николай 14 1
|Серебрянникова Анна 7 1
|Помбухчан Хачатур 22 1
|Кузьмин Игорь 5 1
|Гаммель Екатерина 2 1
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