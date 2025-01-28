МегаФон Таргет – это автоматизированная платформа МегаФона для продвижения при помощи рассылок по SMS/MMS/мессенджерам, email, а также для рекламы в интернете (Programmatic). Платформа позволяет сегментировать аудиторию по более чем 100 параметрам: пол, возраст, местоположение, интересы пользователей и другим. Сервис был запущен в 2017 году.