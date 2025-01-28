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МегаФон Таргет


МегаФон Таргет – это автоматизированная платформа МегаФона для продвижения при помощи рассылок по SMS/MMS/мессенджерам, email, а также для рекламы в интернете (Programmatic). Платформа позволяет сегментировать аудиторию по более чем 100 параметрам: пол, возраст, местоположение, интересы пользователей и другим. Сервис был запущен в 2017 году.


28.01.2025 «МегаФон» и «Мария Мама» обучили родителей основам первой помощи детям 1
26.06.2024 «МегаФон»: MMS-рассылки выросли в четыре раза 1
15.06.2022 «Мегафон» и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике 1
29.03.2019 «Мегафон» обновил свой сервис управления рекламными кампаниями 1
03.12.2018 «Мегафон» начал продавать электронного кадровика 1
13.11.2018 «Мегафон» построил в реале специальный офис, чтобы лучше продавать услуги в онлайне 1
02.07.2018 «Мегафон» запустил услугу по поиску персонала массовых позиций 1
29.06.2018 «Мегафон» упростил подключение услуги «Мегафон.Таргет» для абонентов всех операторов 1
30.05.2018 «Мегафон» предложил клиентам Кавказа и Юга тариф-конструктор «Управляй!» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

МегаФон Таргет и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8835 8
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 1
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ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24153 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6961 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10512 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27874 2
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12754 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20629 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24481 2
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2792 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 98 1
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МегаФон - Цифровой подбор линейного персонала 9 2
МегаФон Рекрутики 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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