«МегаФон Таргет» внедрил ИИ-помощника для рекламодателей

В личном кабинете «МегаФон Таргет» появился чат-бот с искусственным интеллектом, который помогает клиентам создавать и управлять рекламными кампаниями. Новый инструмент делает продвижение доступным даже для тех, у кого нет опыта в таргетированной рекламе, и значительно ускоряет процесс настройки и запуска.

Помощник работает в формате интерактивного чата, по аналогии с популярными системами генеративного ИИ. Рекламодатели могут задавать ему любые вопросы — от модерации и настройки кампаний до выбора целевой аудитории и создания эффективных сообщений.

Например, бот подскажет, что указать в строке «Имя отправителя», как просмотреть статистику звонков, какие параметры выбрать для аудитории или как сформулировать сильный офер, чтобы повысить продажи.

Интеграция ИИ-помощника — логичный шаг в развитии платформы «МегаФон Таргет», которая позволяет бизнесу находить целевую аудиторию на основе Big Data оператора. Сервис уже поддерживает персонализированные рассылки по пяти каналам: SMS и MMS, Telegram, голосовые вызовы и programmatic-размещения.

Благодаря внедрению ИИ-помощника рекламная платформа становится ещё более технологичной и клиентоориентированной. Автоматизация рутинных задач позволяет пользователям сосредоточиться на стратегии и развитии бизнеса, а персонализированные рекомендации делают рекламу точнее, быстрее и эффективнее.

«Искусственный интеллект — уже больше не экспериментальная технология, а обязательный рабочий инструмент для бизнеса, который хочет оставаться конкурентоспособным. По нашим внутренним оценкам, он поможет сократить время запуска рекламной кампании в три раза, а более продвинутым пользователям позволит сгенерировать новые сценарии для продвижения продуктов и услуг», — сказала Екатерина Гаммель, директор по цифровому маркетингу.