Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

«МегаФон Таргет» внедрил ИИ-помощника для рекламодателей

В личном кабинете «МегаФон Таргет» появился чат-бот с искусственным интеллектом, который помогает клиентам создавать и управлять рекламными кампаниями. Новый инструмент делает продвижение доступным даже для тех, у кого нет опыта в таргетированной рекламе, и значительно ускоряет процесс настройки и запуска.

Помощник работает в формате интерактивного чата, по аналогии с популярными системами генеративного ИИ. Рекламодатели могут задавать ему любые вопросы — от модерации и настройки кампаний до выбора целевой аудитории и создания эффективных сообщений.

Например, бот подскажет, что указать в строке «Имя отправителя», как просмотреть статистику звонков, какие параметры выбрать для аудитории или как сформулировать сильный офер, чтобы повысить продажи.

Интеграция ИИ-помощника — логичный шаг в развитии платформы «МегаФон Таргет», которая позволяет бизнесу находить целевую аудиторию на основе Big Data оператора. Сервис уже поддерживает персонализированные рассылки по пяти каналам: SMS и MMS, Telegram, голосовые вызовы и programmatic-размещения.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

Благодаря внедрению ИИ-помощника рекламная платформа становится ещё более технологичной и клиентоориентированной. Автоматизация рутинных задач позволяет пользователям сосредоточиться на стратегии и развитии бизнеса, а персонализированные рекомендации делают рекламу точнее, быстрее и эффективнее.

«Искусственный интеллект — уже больше не экспериментальная технология, а обязательный рабочий инструмент для бизнеса, который хочет оставаться конкурентоспособным. По нашим внутренним оценкам, он поможет сократить время запуска рекламной кампании в три раза, а более продвинутым пользователям позволит сгенерировать новые сценарии для продвижения продуктов и услуг», — сказала Екатерина Гаммель, директор по цифровому маркетингу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации

Мошенники воруют персональные данные россиян, рассылая письма с поддельными призами от маркетплейсов

Обзор: Kubernetes: Легкий старт 2025

«Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще