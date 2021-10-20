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ОЦО
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Shared services center


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
19.10.2021 «Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию 2
12.02.2021 CorpSoft24 внедрила в Sodexo Россия информационную систему на базе «1С:Корпорация» 1
15.12.2020 «Ростелеком» и «1С» подписали партнерский договор 2
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA 1
26.08.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации 1
25.02.2020 Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину 1
17.02.2020 Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать 1
04.02.2020 Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста» 1
27.01.2020 Робот RobBee сэкономил «Билайну» более 50 млн рублей 3
21.11.2019 «Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
22.08.2019 FESCO автоматизировала обработку документации с помощью технологий Abbyy 2
01.07.2019 «Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов 2
21.05.2019 Tele2 централизует и упорядочивает HR-процессы вместе с решениями «Логики Бизнеса» 2
14.05.2019 «Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk 2
29.04.2019 «Мегафон» помогает подбирать персонал для магазинов Calzedonia 1
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс» 1
02.04.2019 Юрий Шеховцов, ИТ-директор «Норникеля» – о роботах и цифровых двойниках 1
05.12.2018 «Норникель» модернизировал собственные дата-центры 1
03.12.2018 «Мегафон» начал продавать электронного кадровика 1
12.11.2018 «Росводоканал» трансформировал сервисные процессы при помощи Naumen ITSM 365 1
31.10.2018 Как создать общий центр обслуживания на базе ECM 12
29.10.2018 «Билайн» принял на работу первого робота 4
01.10.2018 «Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk 1
22.06.2018 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» заменили часть бухгалтерии роботами 1
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 3
16.03.2018 В «Ростелекоме» назначен новый финансовый директор 2
31.01.2018 «Корус Консалтинг» создал ECM-систему для ОЦО «Мегафона» 1
18.10.2017 Почему в цифровую эпоху не обойтись без ЕСМ 1
05.04.2017 Бесплатный вебинар «Ланит» и CNews: Как снизить затраты на электронный документооборот 6
10.03.2017 Бесплатный вебинар «Ланит» и CNews: Как снизить затраты на электронный документооборот 4
12.04.2016 Участок сканирования: от одного рабочего места до распределенного ввода документов 2
28.03.2016 Группа «Черкизово» повысила скорость обработки документов с внедрением решения SAP 1
27.10.2015 В ОМК завершен процесс централизации электронного архива 1
01.10.2015 Оцифровка данных: как проститься с бумажными документами 1
29.09.2015 «ФосАгро» повысила скорость обработки документов с внедрением «ЭЛАР Саперион» 1
26.05.2015 МТТ трансформирует модель управления компании 2
22.08.2014 Дмитрий Пересветов назначен главным бухгалтером «Ростелекома» 1
04.08.2014 AT Consulting автоматизировал документооборот в ОЦО «ВымпелКома» 2

Публикаций - 67, упоминаний - 127

ОЦО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
SAP SE 3216 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
Naumen - Наумен 342 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 5
3761 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
АйТи 752 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Логика Бизнеса 141 2
OpenText 160 2
UIPath 27 2
Blue Prism 11 2
Deloitte - Делойт 187 2
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 1
SAS Institute 596 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Delta Electronics 75 1
Сабрис - Sabris 3 1
BearingPoint - БерингПоинт 26 1
1С-КПД 14 1
Ricoh DocuWare 2 1
ЛантаСервис - LantaService 1 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
IBM 3551 1
Ланит ГК 1159 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
Robin - Робин 15 1
Docsvision - ДоксВижн 778 1
KPMG - КПМГ 131 1
АФК Система ПАО 996 1
Инфосистемы Джет 675 1
Directum - Директум 646 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
Корус Консалтинг ГК 807 1
HP Inc. 2926 1
Abbyy 796 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Норникель - Норильский никель 178 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 2
Росводоканал 44 2
Северсталь ПАО 204 2
Уралхим ОХК АО 43 2
Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Норильский Никель 5 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 10 2
X5 Group 599 2
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания 3 2
Вятский фанерный комбинат 2 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания 2 1
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 1 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
Calzedonia Group 3 1
ФосАгро - Апатит 15 1
Градиент 6 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 3 1
Сбербанк страхование 47 1
МФЦ Полюс 3 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Транснефть 159 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Протек - Фармацевтическая компания 28 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство РФ 2207 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 5
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 40 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 2
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
BPaaS - Business Process as a Service - Бизнес-процессы как сервис 22 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 4 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Naumen Service Desk 103 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
ВымпелКом RobBee 4 2
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 2
МегаФон Цифровой подбор линейного персонала 4 2
ЭЛАР Саперион 22 2
UiPath Orchestrator 2 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
HP Managed 1 1
МегаФон.Таргет 5 1
МегаФон Рекрутики 3 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
ЭЛАР Контекст 6 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
БОСС-Кадровик 74 1
Accenture Liquid Studio 11 1
OpenText Documentum 191 1
Abbyy FlexiCapture 127 1
КриптоПро myDSS 17 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Microsoft Excel 436 1
Abbyy FineReader 98 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
1С:Документооборот 78 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Рубин Дмитрий 39 5
Липич Григорий 49 2
Путин Сергей 36 2
Руденко Владимир 4 2
Стрелкина Любовь 8 2
Косинов Владимир 1 1
Клопотовский Андрей 2 1
Розин Дмитрий 1 1
Калмыков Дмитрий 1 1
Егин Иван 1 1
Бутяйкин Павел 1 1
Зайчиков Илья 12 1
Кухаренко Марина 1 1
Белоглазова Людмила 1 1
Ефимова Ольга 2 1
Марчук Вячеслав 1 1
Чумак Максим 1 1
Baù Roberto - Бау Роберто 1 1
Грущенко Станислав 2 1
Попов Геннадий 5 1
Истомина Елена 6 1
Серебрянникова Анна 5 1
Мельхорн Кай-Уве 23 1
Pichur Marcin - Пичур Марчин 1 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Баландюк Сергей 3 1
Вайнштейн Виктор 18 1
Демидов Михаил 130 1
Чимиричкина Мария 30 1
Фокин Валерий 5 1
Дёмкин Владимир 6 1
Шеховцов Юрий 33 1
Осеевский Михаил 221 1
Соловьев Владимир 98 1
Андреев Владимир 66 1
Анохин Сергей 40 1
Талдыкина Наталья 24 1
Борченко Павел 9 1
Вахнин Павел 51 1
Бондарь Юрий 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 8
Россия - СФО - Новосибирск 1975 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Европа 3774 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Россия - Тюмень 497 3
Россия - Воронеж 693 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - Оренбург 259 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - Вологодская область - Череповец 116 2
Россия - Ярославль 406 2
Россия - Пермь 741 2
Украина 3378 2
Россия - Барнаул 361 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - Омск 630 2
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Иркутская область 547 1
Россия - Ульяновск 296 1
Россия - Минеральные Воды 40 1
Россия - Кемерово 311 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Астрахань 241 1
Россия - Улан-Удэ 140 1
Россия - Мончегорск 15 1
Россия - Мурманск 258 1
Россия - Заполярье 38 1
Россия - Киров 248 1
Россия - Чита 200 1
Россия - Заполярный 5 1
Россия - Томск 450 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Восточная Европа 1682 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Gartner 2194 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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