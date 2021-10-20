Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОЦО
Общий центр обслуживания
ЕЦО
Единый центр обслуживания
Shared services center
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 127
ОЦО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рубин Дмитрий 39 5
|Липич Григорий 49 2
|Путин Сергей 36 2
|Руденко Владимир 4 2
|Стрелкина Любовь 8 2
|Косинов Владимир 1 1
|Клопотовский Андрей 2 1
|Розин Дмитрий 1 1
|Калмыков Дмитрий 1 1
|Егин Иван 1 1
|Бутяйкин Павел 1 1
|Зайчиков Илья 12 1
|Кухаренко Марина 1 1
|Белоглазова Людмила 1 1
|Ефимова Ольга 2 1
|Марчук Вячеслав 1 1
|Чумак Максим 1 1
|Baù Roberto - Бау Роберто 1 1
|Грущенко Станислав 2 1
|Попов Геннадий 5 1
|Истомина Елена 6 1
|Серебрянникова Анна 5 1
|Мельхорн Кай-Уве 23 1
|Pichur Marcin - Пичур Марчин 1 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Баландюк Сергей 3 1
|Вайнштейн Виктор 18 1
|Демидов Михаил 130 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Фокин Валерий 5 1
|Дёмкин Владимир 6 1
|Шеховцов Юрий 33 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Андреев Владимир 66 1
|Анохин Сергей 40 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Борченко Павел 9 1
|Вахнин Павел 51 1
|Бондарь Юрий 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766091, в очереди разбора - 669777.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766091, в очереди разбора - 669777.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru