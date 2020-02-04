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Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста»

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Специалисты компании «1С-КПД» автоматизировали учет использования рабочего времени специалистов компании «Металлоинвест корпоративный сервис» (МКС) – многофункционального общего центра обслуживания (ОЦО) группы компаний «Металлоинвест». Созданная на основе решения «1С:Документооборот» система учета рабочего времени на момент внедрения охватила около 800 рабочих мест.

Внедрение позволило организовать оперативный учет рабочего времени, затрачиваемого сотрудниками на выполнение многопрофильных задач. Руководство получает детальную информацию о выработке и эффективности работников кадровой службы, бухгалтерии, секретарей обслуживающего центра и других. Это помогает оперативно контролировать занятость и оптимальным образом использовать рабочее время сотрудников для решения других задач. Сократился период простоев рабочего времени специалистов ОЦО, повысились исполнительская дисциплина и качество их работы.

Сотрудники ОЦО ведут бухгалтерский и налоговый учет, решают задачи казначейства, управления персоналом, сопровождения закупочной деятельности, занимаются вопросами правовой поддержки и экономической безопасности компаний холдинга. Оперативное решение этих задач напрямую влияет на эффективность работы всей группы компаний, поэтому руководству важно получать информацию, необходимую для грамотного распределения задач, управления рабочим временем и занятостью персонала центра.

Ранее для учета занятости, рабочего времени и трудозатрат специалистов МКС использовались электронные таблицы. При этом нередко в учете рабочего времени возникали ошибки, связанные с человеческим фактором: не всегда сотрудники корректно предоставляли необходимую информацию, не все данные верифицировались руководством. Кроме того, больших трудозатрат требовали актуализация данных и формирование консолидированных показателей за различные периоды времени.

Назрела необходимость в эффективной системе учета рабочего времени сотрудников ОЦО, которая позволяла бы контролировать время и трудозатраты специалистов центра, ускорить сбор и консолидацию данных о занятости и выработке персонала. Для решения этих задач было решено задействовать функциональность системы «1С:Документооборот», внедренной ранее в компаниях группы специалистами «1С-КПД». В результате внедрения появилась возможность: ежедневно заполнять отчеты о затраченном на выполнение поставленных задач времени (таймшиты). В случае отсутствия данных, система автоматически уведомляет об этом специалиста и его непосредственного руководителя. В итоге обеспечен корректный учет рабочего времени сотен различных сотрудников центра. Затрачиваемое на контроль правильности заполнения таймшитов и получение консолидированной информации время сократилось на 65%; формировать отчеты о выработке персонала в режиме реального времени. Руководству доступна актуальная информация о времени, затраченном на участие в тех или иных проектах, что позволяет распределять задачи, контролировать занятость и эффективность работы сотрудников и, в случае необходимости, оптимизировать процессы; пвысить исполнительскую дисциплину и качество работы сотрудников ОЦО.

Директор по операционной эффективности и развитию МКС Максим Чумак отметил: «Система учета рабочего времени сотрудников, созданная на базе "1С: Документооборот 8 КОРП", помогает нам рационально планировать работу персонала, в том числе – распределять человеческие ресурсы на задачи. Мы получили возможность оперативно контролировать занятость сотрудников, оценивать производительность работы структурных подразделений и каждого работника, выявлять и оптимизировать наиболее трудоемкие процессы. В целом, эффективность управления персоналом ОЦО повысилась».

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