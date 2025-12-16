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МКС Международная космическая станция ISS International Space Station

МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station

Международная космическая станция — автономная станция, располагающаяся на низкой околоземной орбите ― около 400 км над уровнем моря. МКС совершает 16 оборотов вокруг Земли за 24 часа. Коммуникации с Землей запустил самый первый экипаж станции, настроив системы модулей «Звезда», «Юнити» и «Заря» и установив связь с центрами управления полетами.

Невероятный пролет МКС на фоне Луны. Невероятный пролет МКС на фоне Луны.
Транзит МКС по диску Солнца в апреле 2022 года. Транзит МКС по диску Солнца в апреле 2022 года.
Сборка Международной космической станции. В создании и обслуживании станции участвовали 15 стран. МКС является самым большим искусственным объектом на земной орбите. Длина станции превышает 100 метров. Масса МКС составляет более 417 тонн. И это самый дорогой в мире объект, который построил человек, — уже в 2010 году суммарные затраты на станцию перевалили за 150 миллиардов долларов. Сборка Международной космической станции. В создании и обслуживании станции участвовали 15 стран. МКС является самым большим искусственным объектом на земной орбите. Длина станции превышает 100 метров. Масса МКС составляет более 417 тонн. И это самый дорогой в мире объект, который построил человек, — уже в 2010 году суммарные затраты на станцию перевалили за 150 миллиардов долларов.
Ноябрь 2025 года - за все 25 лет работы МКС все 8 стыковочных узлов станции заняты космическими кораблями: два российских пилотируемых корабля "Союз МС-27" и "Союз МС-28", два грузовых корабля "Прогресс", американские грузовые корабли Cygnus и Cargo Dragon, американский пилотируемый корабль Crew Dragon и японский грузовой корабль HTV-X. Ноябрь 2025 года - за все 25 лет работы МКС все 8 стыковочных узлов станции заняты космическими кораблями: два российских пилотируемых корабля "Союз МС-27" и "Союз МС-28", два грузовых корабля "Прогресс", американские грузовые корабли Cygnus и Cargo Dragon, американский пилотируемый корабль Crew Dragon и японский грузовой корабль HTV-X.
Обсуждение АПАС-75. 1970-е Художник - Чебаков Александр Никитович (1951-). Космический стыковочный механизм, используемый на Международной космической станции. Использовался для стыковки челноков Шаттл и для соединения функционально-грузового блока («Заря») с герметичным стыковочным переходником. Обсуждение АПАС-75. 1970-е Художник - Чебаков Александр Никитович (1951-). Космический стыковочный механизм, используемый на Международной космической станции. Использовался для стыковки челноков Шаттл и для соединения функционально-грузового блока («Заря») с герметичным стыковочным переходником.
Международная космическая станция: ближе, чем кажется. Представляется, что МКС где-то «там», в бескрайнем космосе. Но на самом деле она всего в 400 км над нами. Это примерно как поездка из Нью-Йорка в Вашингтон, ну или из Парижа в Брюссель. Для сравнения: - Луна — 384400 км - Марс — от 54 до 401 млн км Международная космическая станция: ближе, чем кажется. Представляется, что МКС где-то «там», в бескрайнем космосе. Но на самом деле она всего в 400 км над нами. Это примерно как поездка из Нью-Йорка в Вашингтон, ну или из Парижа в Брюссель. Для сравнения: - Луна — 384400 км - Марс — от 54 до 401 млн км
В.М. Шмохин "Космическая станция" (1988) В.М. Шмохин "Космическая станция" (1988)

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16.12.2025 Ученые СПбГУ сделают дешевле межпланетные полеты и доставку грузов на МКС

х характеристиках. Разработка ученых СПбГУ может использоваться конструкторами аэрокосмических предприятий в расчетах тепловых нагрузок при проектировании многоразовых кораблей для доставки грузов на МКС и в дальнейшем на российскую орбитальную станцию, а также при подготовке полетов к другим небесным объектам. Кроме того, программный комплекс может быть полезен инженерам, которые проектиру
29.10.2025 Россияне первыми в мире вырастили в открытом космосе полупроводниковые кристаллы

Эксперимент на МКС Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) — российские к
29.10.2025 На модуле МКС «Наука» установлен разработанный в МАИ импульсный плазменный инжектор

давления, электрических и магнитных полей, токов и уровней электрического заряда вблизи поверхности МКС. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Как отметил заместитель директора по развитию

21.02.2025 Илон Маск поручил готовиться лететь на Марс, а Международную космическую станцию свести с орбиты

ль компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) призвал свести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и готовить полет на Марс, об этом он написал в социальной сети X. «Пришло время начать п
27.07.2022 Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Роскосмос выйдет из проекта МКС после 2024 г. и начнет формировать станцию РОСС. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий

24.03.2022 IVA MCU связала Международную космическую станцию и Московскую городскую Думу

В заседании столичного парламента с борта Международной космической станции принял участие Герой России, космонавт, депутат МГД Олег Артемьев. Подключение было реализовано на отечественной платформе видеоконференцсвязи IVA MCU, разрабо
02.09.2019 Для чего российский робот отправился на МКС

Робот Skybot F-850 прибыл на МКС 27 августа. По сообщению Роскосмоса, космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов приступают к работе с роботом в рамках эксперимента «Испытатель».    Робот Skybot F-850 на борту МКС<
22.07.2019 «Ростелеком» обеспечил прямое включение с МКС на фестивале «Нашествие»

«Ростелеком» помог провести прямое включение с Международной космической станцией (МКС) на музыкальном фестивале «Нашествие», который в этом году отметил двадцатилетие и прошёл
11.06.2019 NASA разрешит туристам путешествия на МКС

ло месяца.Международная космическая станция. Изображение: «Роскосмос»Робин Гейтс, заместитель главы МКС, подтвердил это и сказал, что ежегодно ожидается 1–2 частных миссии.За состав экипажа с т
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС

тели крупнейшей в мире онлайн-игры в режиме реального времени получали боевые задания прямо с борта МКС. Игры начались с приветствия в прямом эфире от членов экипажа МКС Алексея Овчинина
04.03.2019 «Росэлектроника» разрабатывает систему связи нового поколения для МКС

цифрового телевизионного комплекса нового поколения для связи с Международной космической станцией (МКС). Комплекс «Орион-Ц» является новым поколением телевизионной аппаратуры, при создании кот
31.10.2018 Российский магнитный биопринтер отправится на МКС

Эксперимент под названием «Магнитный 3D-биопринтер», аппаратура для которого будет запущена на МКС осенью нынешнего года, проводится для проверки процесса создания тканей и органов в условиях невесомости. Проект организован совместно российским стартапом «3D Биопринтинг Солюшенс», Роскос
17.12.2017 Ракета SpaceX успешно стартовала повторно, корабль Dragon пристыковался к МКС

ла возможность успешной эксплуатации многоразовой ракетной системы.   Старт «подержанной» ракеты Falcon 9. Фотография НАСА Ракета вывела в космос космический корабль Dragon, который был пристыкован к МКС в воскресенье. Корабль привез на МКС более 2100 кг грузов, необходимых для продолжения десятков экспериментов. В частности, корабль доставил на станцию важные эксперименты по изучени
18.09.2017 Тестирование российской 3D-биопечати на МКС будет ускорено

мые сегодня биопринтеры работают по принципу послойного нанесения, но в условиях микрогравитации на МКС возможно использовать способ формативного производства тканевых конструкторов и органоидо
04.06.2017 SpaceX впервые повторно запустила грузовой корабль Dragon

от корабль уже бывал в космосе. В рамках миссии НАСА SpX-11 грузовой космический корабль доставит к МКС более 2700 кг научного оборудования. Стыковка должна произойти в 17:00 мск в понедельник

19.12.2016 Российские ученые испытают орбитальную систему слежения за птицами

ународную космическую станцию, где начнутся наблюдения.   Расположение оборудования ICARUS на борту МКС Уникальность проекта ICARUS в том, что он позволяет отработать на МКС и перенести

29.11.2016 Первый запуск нового транспортного корабля возможен после 2020 г.

Новый российский транспортный грузовой корабль повышенной грузоподъемности (ТГК ПГ), который будет осуществлять транспортно-техническое обеспечение МКС, впервые сможет стартовать после 2020 г. По словам представителей РКК «Энергия», эскизное проектирование ТГК ПГ планируется закончить до конца нынешнего года. Разработка версии, способной в
10.10.2016 На МКС появится космобот-соцсеть

Госкорпорацией «Роскосмос». В рамках проекта в марте 2017 г. на Международную космическую станцию (МКС) будет отправлен космобот Spotty, благодаря которому пользователи социальной сети будут о
06.10.2016 «Ростелеком» обеспечил сеанс видеосвязи с экипажем МКС

10 октября, «Ростелеком» организовал сеанс видеосвязи с экипажем Международной космической станции (МКС). Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта была организована видеоконференцсвязь
07.09.2016 РКК «Энергия» создает новый грузовой космический корабль

и маршевый двигатель повышенной тяги позволят эффективно использовать корабль для коррекции орбиты МКС и обеспечат возможность сведения орбитальной станции с орбиты после завершения срока ее с
02.08.2016 Российские компании готовятся отправить биопринтер на МКС

ию «РОМКОСМОС») и резидент «Сколково» компания «3Д Биопринтинг Солюшенс» планируют создать уникальный биопринтер для магнитной биофабрикации тканей и конструирования органов в условиях невесомости на МКС. В перспективе печать органов во время пилотируемых полетов в дальний космос приблизит человечество к путешествиям на другие планеты, так как при необходимости позволит оказывать сложную ме
06.06.2016 Экипаж МКС зашел в надувной модуль BEAM

На Международной космической станции приступили к работам в надувном модуле BEAM, который был развернут 28 мая. Астронавт Джеффри Уильямс и космонавт Олег Скрипочка первыми вошли внутрь модуля для
29.05.2016 Надувной модуль на МКС заполнен воздухом и готов к испытаниям

меет диаметр всего 2,4 м. Благодаря компактным размерам BEAM можно запустить в качестве вторичной полезной нагрузки вместе с космическим кораблем Dragon.  Процесс заполнения воздухом надувного модуля МКС BEAM  В субботу 28 мая модуль впервые заполнили воздухом. Заполнение всех восьми резервуаров жилого модуля BEAM воздухом заняло 7 часов. В разложенном виде модуль создает около 16 кубически
17.04.2016 Надувной модуль успешно установлен на МКС

Надувной обитаемый модуль Bigelow Expandable Activity Module (BEAM) успешно пристыковали к МКС и подготовили к наполнению воздухом. Модуль рассчитан на два года работы и станет первым экспериментом по эксплуатации подобных устройств, способных ускорить освоение космоса. Модуль BEAM п
23.07.2015 Роскосмос и НАСА исследуют баланс жидкости у экипажа МКС

В рамках эксперимента Fluid Shift investigation один российский и один американский космонавты проведут на борту МКС один год — гораздо больше, чем обычно. Эксперимент позволит изучить баланс жидкости в организме человека, длительное время пребывающего в невесомости. Это исследование поможет понять, как ч
09.07.2015 Новый российский скафандр отправляется на МКС

Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех сообщил, что скафандры нового поколения "Орлан МКС" отправятся на МКС в течение 2015 г. Скафандры уже прошли все испытания и готовы к работе в открытом космосе. Благодаря использованию новых материалов и электронных систем, российски
26.03.2015 Россия и США готовятся к дальним космическим полетам

иканского астронавта  Скотта Келли. Они вместе будут работать на Международной космической станции (МКС) до 3 марта 2016 г. В настоящее время на МКС особое внимание уделяется исследовани
16.03.2015 МКС получит надувной модуль к концу года

ют отправить в космос первый надувной жилой модуль BEAM (Bigelow Expandable Activity Module). Модуль будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в ходе восьмой поставки грузов на МКС. В сложенном виде надувной модуль занимает очень мало места и может запускаться с помощью легких ракет или в качестве попутного груза Надувной модуль BEAM радикально отличается от обычных о
30.10.2014 Микробы давно летают в космос

й программой работы Международной космической станции на период 2010-2014 г. на российском сегменте МКС провели эксперимент "Тест" по изучению жизнедеятельности микрофлоры на поверхности гермет
22.10.2014 "Матрешка" на борту МКС успокоила по поводу радиации

полиуретана, который поглощает радиацию примерно так же, как и человеческое тело. Манекены пробыли МКС дольше, чем любой человек и с помощью специальных датчиков все это время непрерывно контр
21.09.2014 На МКС нашли следы темной материи

Группа исследователей под руководством ученых из Массачусетского технологического института подвела итоги очередного этапа работы магнитного альфа-спектрометра AMS, установленного на борту МКС в мае 2011 года.  Новые результаты работы AMS помогут ученым сузить зону поиска частиц загадочной темной материи, которая составляет 85% Вселенной, но до сих пор не обнаружена.   Факт сущес
10.04.2014 Абоненты «Билайн» смогут лично поздравить с профессиональным праздником космонавтов МКС

омной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом» объявляют о совместном проведении акции «SMS на МКС», посвященной Всемирному Дню авиации и космонавтики. 12 апреля во всех регионах России вп
17.10.2013 «Частник» Cygnus готов упасть с орбиты

Частный космический корабль Cygnus, который впервые стыковался с МКС,, готов к возврату на Землю. Отстыковка от космической станции запланирована на 22 октября. Экипаж станции задраит люк Cygnus-а 21 октября, после чего через 2 дня корабль отделится от модул
01.10.2013 Новый частный корабль достиг МКС

битальных станций, теоретически включая и планируемые в НАСА дальние поселения, размещенные за орбитой Луны. Космический корабль Cygnus захвачен роботизированным манипулятором Canadarm 2 Член экипажа МКС Люка Пармитано (Luca Parmitano) пристыковал беспилотный грузовой корабль Cygnus к орбитальной лаборатории с помощью роботизированного манипулятора Canadarm 2. Этот способ стыковки уже практ
30.09.2013 НАСА готовится запустить в космос 3D-принтер

Специалисты НАСА планируют осенью 2014 года отправить на Международную космическую станцию (МКС) миниатюрный 3D-принтер размером с тостер. Это устройство существенно расширит возможност
15.07.2013 В конце года с МКС установят новый вид cвязи

т по использованию лазерной связи продлится 90 дней. Система лазерной связи OPALS будет испытана на МКС в конце 2013 года. Если все пройдет успешно, появится технологи сверхскоростной космическ
09.07.2013 На МКС научились слышать утечки воздуха

Лэнгли в городе Хэмптон, обнаружить утечку воздуха на космическом корабле можно с помощью специальных датчиков-микрофонов. Эта идея настолько проста, что кажется странным, что ее начали проверять на МКС только сейчас. Не нужно лишний раз объяснять, чем чревата утечка воздуха в космосе. Разумеется, через маленькое отверстие весь воздух из крупной космической станции не сможет улетучиться за
05.07.2013 С МКС управляли наземным роботом

Специалисты НАСА провели уникальный эксперимент, в ходе которого астронавты с борта МКС управляли роботом, который работал на земной поверхности - на испытательном полигоне в Калифорнии. Астронавт Крис Кэссиди использовали компьютер космической станции, чтобы отдать команду ро
20.06.2013 Странные огни на МКС

сомости все происходит иначе. В ходе эксперимента под названием FLEX, ученые изучали огонь на борту МКС, чтобы разработать технологии тушения пожаров в невесомости. Исследователи поджигали небо
13.05.2013 Международная космическая станция перешла с Windows XP на Linux

ераций Международной космической станции, принял решение перевести десятки ноутбуков, работающих на МКС, с Windows XP на Debian 6. Linux используется в компьютерной инфраструктуре МКС с


Публикаций - 1548, упоминаний - 2359

МКС и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceX - Space Exploration Technologies 287 52
Microsoft Corporation 25775 23
Intel Corporation 12811 22
Галактика - Корпорация 1545 22
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 20
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 15
Ростелеком 10948 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
Google LLC 12688 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
9594 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 8
Metrocom - Метроком 89 8
Samsung Electronics 11064 8
МегаФон 10742 8
X Corp - Twitter 2938 8
Yandex - Яндекс 9215 8
HP Inc. 5883 8
Toshiba Corporation 2980 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 8
Globalstar - Глобалстар 192 7
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 7
Анаком 8 7
Dell EMC 5180 7
Huawei 4675 7
Apple Inc 13154 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Раском - Rascom 51 6
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 11 6
Andrew Corporation - Andrew Telecom - Andrew California Company, ACC - Andrew Antenna Systems, AAS - Andrew Antenna Corporation, AACL - Andrew Antenna Products, AAPL - Andrew Antenas Limitada, AAL 15 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 121
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 110
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 39
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 34
Boeing 1031 29
ЕКА Топливная компания 148 26
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 24
Space Adventures 30 20
Lockheed Martin 777 16
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 14
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 14
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 9
Газпром ПАО 1493 9
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 7
Blue Origin 29 7
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 6
Звезда НПП имени Г.И. Северина 10 6
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 5
Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина 5 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 4
LEGO 260 4
Новатэк - ранее Новафининвест 76 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 4
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 4
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 4
Villa Capri 4 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Газпром нефть 725 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 513
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 18
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 17
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Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 4
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
Интернет-видео - ассоциация 21 3
ФКР - Федерация космонавтики России 7 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
OSRF - Open Source Robotics Foundation 1 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
San Antonio Astronomical Association - Астрономическая ассоциация Сан-Антонио 1 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 1165
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 152
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 103
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 91
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 76
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 46
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 44
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 43
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 40
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 39
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 33
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 32
Астрономия - Космос - Многоразовый космический корабль - космический челнок - космоплан, космолёт, шаттл 56 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 31
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 30
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 28
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 26
Умные платформы 1988 26
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 25
Астрономия - Космос - Космороботы - роботы, приспособленные работать в космическом пространстве 60 25
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 24
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 289
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 234
Космодром Байконур 1072 213
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 92
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 87
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 83
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 71
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 37
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 36
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 34
Microsoft Windows 2000 8678 28
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
МКС РС - Российский сегмент Международной космической станции - ГЗУ ЦУП РС МКС 24 24
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 22
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 21
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 18
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 18
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 17
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 16
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 15
Звезда НПП имени Г.И. Северина - Орлан-МКС - РадиоСкаф - космический скафандр 17 14
Linux OS 11533 14
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 13
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 13
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 12
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 11
Роскосмос - ЦНИИмаш Плазма-Прогресс - серия геофизических экспериментов 12 11
Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 9
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 8
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 8
SNC Dream Chaser 14 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 7
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 7
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ExoMars Trace Gas Orbiter - ЭкзоМарс 34 7
Google Android 15243 7
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 6
Маленченко Юрий 58 55
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 48
Волков Сергей 108 37
Кононенко Олег 41 36
Williams Jeffrey - Уильямс Джеффри 41 34
Тюрин Михаил 37 32
Fink Michael - Финк Майкл 33 32
Котов Олег 49 31
Перминов Анатолий 131 30
Юрчихин Федор 37 30
Виноградов Павел 31 28
Лончаков Юрий 29 28
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 27
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 25
Reiter Thomas - Райтер Томас - Рейтер Томас 25 25
Крикалев Сергей 26 24
Падалка Геннадий 22 22
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 22
López-Alegría Michael - Лопес-Алегрия Майкл 24 22
Сураев Максим 24 21
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 21
Гагарин Юрий 98 20
Токарев Валерий 19 19
Lu Edward - Лу Эдвард 19 19
Шарипов Салижан 19 19
Калери Александр 19 18
Foale Michael - Фоул Майкл 19 18
De Winne Frank - Де Винн Франк 18 18
Корзун Валерий 17 17
Phillips Jon - Филлипс Джон 17 16
Романенко Роман 21 16
McArthur William - МакАртур Уильям 16 16
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 38 15
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 15
Путин Владимир 3454 15
Stott Nicole - Стотт Николь 14 14
Olsen Gregory - Олсен Грегори 14 14
Barratt Michael - Барратт Майкл 14 14
Robinson Stephen - Робинсон Стивен 28 14
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 13
Россия - РФ - Российская федерация 166164 746
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 646
Земля - планета Солнечной системы 10865 542
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 380
Европа 24963 194
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 160
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 122
Япония 13807 117
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 104
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 91
Казахстан - Республика 6047 88
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 72
США - Флорида 786 71
Канада 5081 67
Германия - Федеративная Республика 13221 66
Солнечная система - Solar system 2569 64
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 55
Франция - Французская Республика 8177 54
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 48
США - Калифорния 4829 45
Колумбия - Республика 551 42
США - Техас - Хьюстон 260 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 32
Италия - Итальянская Республика 4508 31
США - Техас 1048 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Южная Корея - Республика 7051 25
Украина 7928 25
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 19
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 17
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 17
Казахстан - Костанайская область - Аркалык 19 17
Юпитер - планета Солнечной системы 557 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 16
Индия - Bharat 5869 15
Бразилия - Федеративная Республика 2520 15
Иран - Исламская Республика Иран 1155 15
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 631
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 246
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 190
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 139
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 122
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 102
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 90
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 88
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 69
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 53
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 52
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 47
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 140 39
Физика - Physics - область естествознания 2940 38
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 37
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 36
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 35
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 34
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 32
Атлантис 85 31
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 31
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 30
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 28
Английский язык 7030 28
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 28
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 25
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 25
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 20
Энергетика - Energy - Energetically 5855 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 19
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 18
Ботаника - Растения - Plantae 1167 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 194
Казахстан Сегодня 310 54
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 43
AP - Associated Press 2007 40
New Scientist 1448 33
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 23
Space Daily 528 20
NEWSru.com 229 19
CNews RND - R&D.CNews 2274 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
Phys.org 972 14
Future - Space.com 200 14
Известия ИД 770 10
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 10
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 9
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 7
SpaceNews 73 7
SpaceDaily - Space Daily 187 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
РИА Новости 1033 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
ABC News 52 4
Euronews - телеканал 52 4
FT - Financial Times 1295 4
NYT - The New York Times 1100 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Nature 832 3
Радио России - радиостанция 49 3
Optics 143 3
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 3
Казинформ 30 3
Казахстан cегодня 9 3
Bloomberg 1627 3
Ведомости 1466 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Комсомольская правда ИД 83 2
EE Times 160 2
Science Advances 35 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
IDC - International Data Corporation 4975 12
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
IDC Ukraine - IDC Украина 7 3
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews Мишень 186 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Cinebench 29 1
GSMA Intelligence 11 1
Vanson Bourne 49 1
S&P 500 565 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
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РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 3
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
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