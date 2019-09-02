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МКС Международная космическая станция ISS International Space Station

МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station


02.09.2019 Для чего российский робот отправился на МКС
22.07.2019 «Ростелеком» обеспечил прямое включение с МКС на фестивале «Нашествие»
11.06.2019 NASA разрешит туристам путешествия на МКС
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС
04.03.2019 «Росэлектроника» разрабатывает систему связи нового поколения для МКС
31.10.2018 Российский магнитный биопринтер отправится на МКС
17.12.2017 Ракета SpaceX успешно стартовала повторно, корабль Dragon пристыковался к МКС
18.09.2017 Тестирование российской 3D-биопечати на МКС будет ускорено
04.06.2017 SpaceX впервые повторно запустила грузовой корабль Dragon
19.12.2016 Российские ученые испытают орбитальную систему слежения за птицами
29.11.2016 Первый запуск нового транспортного корабля возможен после 2020 г.
10.10.2016 На МКС появится космобот-соцсеть
06.10.2016 «Ростелеком» обеспечил сеанс видеосвязи с экипажем МКС
07.09.2016 РКК «Энергия» создает новый грузовой космический корабль
02.08.2016 Российские компании готовятся отправить биопринтер на МКС
06.06.2016 Экипаж МКС зашел в надувной модуль BEAM
17.04.2016 Надувной модуль успешно установлен на МКС
23.07.2015 Роскосмос и НАСА исследуют баланс жидкости у экипажа МКС
09.07.2015 Новый российский скафандр отправляется на МКС
26.03.2015 Россия и США готовятся к дальним космическим полетам
16.03.2015 МКС получит надувной модуль к концу года
30.10.2014 Микробы давно летают в космос
22.10.2014 "Матрешка" на борту МКС успокоила по поводу радиации
21.09.2014 На МКС нашли следы темной материи
10.04.2014 Абоненты «Билайн» смогут лично поздравить с профессиональным праздником космонавтов МКС
17.10.2013 «Частник» Cygnus готов упасть с орбиты
01.10.2013 Новый частный корабль достиг МКС
30.09.2013 НАСА готовится запустить в космос 3D-принтер
15.07.2013 В конце года с МКС установят новый вид cвязи
09.07.2013 На МКС научились слышать утечки воздуха
05.07.2013 С МКС управляли наземным роботом
20.06.2013 Странные огни на МКС
13.05.2013 Международная космическая станция перешла с Windows XP на Linux
13.05.2013 Робот справился с дозаправкой спутника: эксперимент на МКС
16.04.2013 В День космонавтики уральцы отправили более 2 тыс. SMS-поздравлений для космонавтов МКС
11.04.2013 Квантовую запутанность "распутают" на МКС
07.03.2013 Японский космонавт прилетит на МКС с роботом
01.02.2013 Научные исследования на МКС: НАСА ждет предложений
29.01.2013 Россияне создали лазер для связи с космосом
18.01.2013 Эксперимент: МКС превратят в заправочную станцию

Публикаций - 1431, упоминаний - 3052

МКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 111
Microsoft Corporation 22497 20
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 311 20
Intel Corporation 11262 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 9
Siemens AG - Siemens Group 2311 8
Google LLC 10352 8
Globalstar - Глобалстар 164 7
Metrocom - Метроком 82 7
Yandex - Яндекс 5015 7
Галактика - Корпорация 1077 7
Ростех - Ростехнологии 2532 7
Apple Inc 10683 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Ростелеком Макомнет 29 6
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 6
HP Inc. 5313 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
VK - Mail.ru Group 3057 5
6072 5
Twitter 2493 5
HP - Hewlett-Packard 3567 5
Раском - Rascom 43 5
Cable & Wireless - C&W 229 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 4
Samsung Electronics 9333 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
АМИ 57 4
Spirit DSP - Спирит Корп 425 4
Nvidia Corp 3118 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 4
Lenovo Group 2077 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 24 3
Yahoo! 3603 3
Lenovo Motorola 3463 3
Huawei 3222 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 197
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 94
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 93
Boeing 957 26
ЕКА Топливная компания 137 25
Lockheed Martin 730 16
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 12
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 11
Банк Зенит 215 8
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 7
Газпром ПАО 1008 6
Звезда НПП имени Г.И. Северина 9 6
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 5
Blue Origin 17 5
Восточный Банк 232 5
NASA Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 27 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 5
Pizza Hut - Пицца Хат 16 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Роснефть НК 434 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
LEGO 202 4
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 376 3
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 3
Orbital Sciences 26 3
ЮКОС НК 138 3
Русский Страховой Центр 8 3
Arianespace 83 2
Газпром нефть 439 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 31 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 2
Родник 81 2
GM - General Motors 434 2
Открытие ФК 2713 2
Airbus Group - Airbus Industries 204 2
Northrop Grumman 200 2
Белый Ветер 340 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 491
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 358
Правительство РФ 8292 21
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 14
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 13
Президент Российской Федерации 3770 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 10
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 8
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 8
Администрация Президента РФ 904 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 6
U.S. Navy - Военно-морские силы США 439 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 3
Федеральное казначейство России 1345 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 22 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
РосКомСвобода - Общественная организация 82 2
San Antonio Astronomical Association - Астрономическая ассоциация Сан-Антонио 1 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
ГИС-Ассоциация 231 1
OSRF - Open Source Robotics Foundation 1 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 81 1
ONF - Open Networking Foundation 18 1
Linux Foundation 167 1
Интернет-видео - ассоциация 15 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 39
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Discovery - Дискавери 51 21
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GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 9
Образование в России 460 8
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 8
Астрономия - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 614 7
Федеральное законодательство 1944 7
Пиратство - Авторское право 592 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
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