МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station

Ученые СПбГУ сделают дешевле межпланетные полеты и доставку грузов на МКС х характеристиках. Разработка ученых СПбГУ может использоваться конструкторами аэрокосмических предприятий в расчетах тепловых нагрузок при проектировании многоразовых кораблей для доставки грузов на МКС и в дальнейшем на российскую орбитальную станцию, а также при подготовке полетов к другим небесным объектам. Кроме того, программный комплекс может быть полезен инженерам, которые проектиру

Россияне первыми в мире вырастили в открытом космосе полупроводниковые кристаллы Эксперимент на МКС Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) — российские к

На модуле МКС «Наука» установлен разработанный в МАИ импульсный плазменный инжектор давления, электрических и магнитных полей, токов и уровней электрического заряда вблизи поверхности МКС. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Как отметил заместитель директора по развитию

Илон Маск поручил готовиться лететь на Марс, а Международную космическую станцию свести с орбиты ль компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) призвал свести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и готовить полет на Марс, об этом он написал в социальной сети X. «Пришло время начать п

Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года Роскосмос выйдет из проекта МКС после 2024 г. и начнет формировать станцию РОСС. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий

IVA MCU связала Международную космическую станцию и Московскую городскую Думу В заседании столичного парламента с борта Международной космической станции принял участие Герой России, космонавт, депутат МГД Олег Артемьев. Подключение было реализовано на отечественной платформе видеоконференцсвязи IVA MCU, разрабо

Для чего российский робот отправился на МКС Робот Skybot F-850 прибыл на МКС 27 августа. По сообщению Роскосмоса, космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов приступают к работе с роботом в рамках эксперимента «Испытатель». Робот Skybot F-850 на борту МКС<

«Ростелеком» обеспечил прямое включение с МКС на фестивале «Нашествие» «Ростелеком» помог провести прямое включение с Международной космической станцией (МКС) на музыкальном фестивале «Нашествие», который в этом году отметил двадцатилетие и прошёл

NASA разрешит туристам путешествия на МКС ло месяца.Международная космическая станция. Изображение: «Роскосмос»Робин Гейтс, заместитель главы МКС, подтвердил это и сказал, что ежегодно ожидается 1–2 частных миссии.За состав экипажа с т

G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС тели крупнейшей в мире онлайн-игры в режиме реального времени получали боевые задания прямо с борта МКС. Игры начались с приветствия в прямом эфире от членов экипажа МКС Алексея Овчинина

«Росэлектроника» разрабатывает систему связи нового поколения для МКС цифрового телевизионного комплекса нового поколения для связи с Международной космической станцией (МКС). Комплекс «Орион-Ц» является новым поколением телевизионной аппаратуры, при создании кот

Российский магнитный биопринтер отправится на МКС Эксперимент под названием «Магнитный 3D-биопринтер», аппаратура для которого будет запущена на МКС осенью нынешнего года, проводится для проверки процесса создания тканей и органов в условиях невесомости. Проект организован совместно российским стартапом «3D Биопринтинг Солюшенс», Роскос

Ракета SpaceX успешно стартовала повторно, корабль Dragon пристыковался к МКС ла возможность успешной эксплуатации многоразовой ракетной системы. Старт «подержанной» ракеты Falcon 9. Фотография НАСА Ракета вывела в космос космический корабль Dragon, который был пристыкован к МКС в воскресенье. Корабль привез на МКС более 2100 кг грузов, необходимых для продолжения десятков экспериментов. В частности, корабль доставил на станцию важные эксперименты по изучени

Тестирование российской 3D-биопечати на МКС будет ускорено мые сегодня биопринтеры работают по принципу послойного нанесения, но в условиях микрогравитации на МКС возможно использовать способ формативного производства тканевых конструкторов и органоидо

SpaceX впервые повторно запустила грузовой корабль Dragon от корабль уже бывал в космосе. В рамках миссии НАСА SpX-11 грузовой космический корабль доставит к МКС более 2700 кг научного оборудования. Стыковка должна произойти в 17:00 мск в понедельник

Российские ученые испытают орбитальную систему слежения за птицами ународную космическую станцию, где начнутся наблюдения. Расположение оборудования ICARUS на борту МКС Уникальность проекта ICARUS в том, что он позволяет отработать на МКС и перенести

Первый запуск нового транспортного корабля возможен после 2020 г. Новый российский транспортный грузовой корабль повышенной грузоподъемности (ТГК ПГ), который будет осуществлять транспортно-техническое обеспечение МКС, впервые сможет стартовать после 2020 г. По словам представителей РКК «Энергия», эскизное проектирование ТГК ПГ планируется закончить до конца нынешнего года. Разработка версии, способной в

На МКС появится космобот-соцсеть Госкорпорацией «Роскосмос». В рамках проекта в марте 2017 г. на Международную космическую станцию (МКС) будет отправлен космобот Spotty, благодаря которому пользователи социальной сети будут о

«Ростелеком» обеспечил сеанс видеосвязи с экипажем МКС 10 октября, «Ростелеком» организовал сеанс видеосвязи с экипажем Международной космической станции (МКС). Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта была организована видеоконференцсвязь

РКК «Энергия» создает новый грузовой космический корабль и маршевый двигатель повышенной тяги позволят эффективно использовать корабль для коррекции орбиты МКС и обеспечат возможность сведения орбитальной станции с орбиты после завершения срока ее с

Российские компании готовятся отправить биопринтер на МКС ию «РОМКОСМОС») и резидент «Сколково» компания «3Д Биопринтинг Солюшенс» планируют создать уникальный биопринтер для магнитной биофабрикации тканей и конструирования органов в условиях невесомости на МКС. В перспективе печать органов во время пилотируемых полетов в дальний космос приблизит человечество к путешествиям на другие планеты, так как при необходимости позволит оказывать сложную ме

Экипаж МКС зашел в надувной модуль BEAM На Международной космической станции приступили к работам в надувном модуле BEAM, который был развернут 28 мая. Астронавт Джеффри Уильямс и космонавт Олег Скрипочка первыми вошли внутрь модуля для

Надувной модуль на МКС заполнен воздухом и готов к испытаниям меет диаметр всего 2,4 м. Благодаря компактным размерам BEAM можно запустить в качестве вторичной полезной нагрузки вместе с космическим кораблем Dragon. Процесс заполнения воздухом надувного модуля МКС BEAM В субботу 28 мая модуль впервые заполнили воздухом. Заполнение всех восьми резервуаров жилого модуля BEAM воздухом заняло 7 часов. В разложенном виде модуль создает около 16 кубически

Надувной модуль успешно установлен на МКС Надувной обитаемый модуль Bigelow Expandable Activity Module (BEAM) успешно пристыковали к МКС и подготовили к наполнению воздухом. Модуль рассчитан на два года работы и станет первым экспериментом по эксплуатации подобных устройств, способных ускорить освоение космоса. Модуль BEAM п

Роскосмос и НАСА исследуют баланс жидкости у экипажа МКС В рамках эксперимента Fluid Shift investigation один российский и один американский космонавты проведут на борту МКС один год — гораздо больше, чем обычно. Эксперимент позволит изучить баланс жидкости в организме человека, длительное время пребывающего в невесомости. Это исследование поможет понять, как ч

Новый российский скафандр отправляется на МКС Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех сообщил, что скафандры нового поколения "Орлан МКС" отправятся на МКС в течение 2015 г. Скафандры уже прошли все испытания и готовы к работе в открытом космосе. Благодаря использованию новых материалов и электронных систем, российски

Россия и США готовятся к дальним космическим полетам иканского астронавта Скотта Келли. Они вместе будут работать на Международной космической станции (МКС) до 3 марта 2016 г. В настоящее время на МКС особое внимание уделяется исследовани

МКС получит надувной модуль к концу года ют отправить в космос первый надувной жилой модуль BEAM (Bigelow Expandable Activity Module). Модуль будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в ходе восьмой поставки грузов на МКС. В сложенном виде надувной модуль занимает очень мало места и может запускаться с помощью легких ракет или в качестве попутного груза Надувной модуль BEAM радикально отличается от обычных о

Микробы давно летают в космос й программой работы Международной космической станции на период 2010-2014 г. на российском сегменте МКС провели эксперимент "Тест" по изучению жизнедеятельности микрофлоры на поверхности гермет

"Матрешка" на борту МКС успокоила по поводу радиации полиуретана, который поглощает радиацию примерно так же, как и человеческое тело. Манекены пробыли МКС дольше, чем любой человек и с помощью специальных датчиков все это время непрерывно контр

На МКС нашли следы темной материи Группа исследователей под руководством ученых из Массачусетского технологического института подвела итоги очередного этапа работы магнитного альфа-спектрометра AMS, установленного на борту МКС в мае 2011 года. Новые результаты работы AMS помогут ученым сузить зону поиска частиц загадочной темной материи, которая составляет 85% Вселенной, но до сих пор не обнаружена. Факт сущес

Абоненты «Билайн» смогут лично поздравить с профессиональным праздником космонавтов МКС омной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом» объявляют о совместном проведении акции «SMS на МКС», посвященной Всемирному Дню авиации и космонавтики. 12 апреля во всех регионах России вп

«Частник» Cygnus готов упасть с орбиты Частный космический корабль Cygnus, который впервые стыковался с МКС,, готов к возврату на Землю. Отстыковка от космической станции запланирована на 22 октября. Экипаж станции задраит люк Cygnus-а 21 октября, после чего через 2 дня корабль отделится от модул

Новый частный корабль достиг МКС битальных станций, теоретически включая и планируемые в НАСА дальние поселения, размещенные за орбитой Луны. Космический корабль Cygnus захвачен роботизированным манипулятором Canadarm 2 Член экипажа МКС Люка Пармитано (Luca Parmitano) пристыковал беспилотный грузовой корабль Cygnus к орбитальной лаборатории с помощью роботизированного манипулятора Canadarm 2. Этот способ стыковки уже практ

НАСА готовится запустить в космос 3D-принтер Специалисты НАСА планируют осенью 2014 года отправить на Международную космическую станцию (МКС) миниатюрный 3D-принтер размером с тостер. Это устройство существенно расширит возможност

В конце года с МКС установят новый вид cвязи т по использованию лазерной связи продлится 90 дней. Система лазерной связи OPALS будет испытана на МКС в конце 2013 года. Если все пройдет успешно, появится технологи сверхскоростной космическ

На МКС научились слышать утечки воздуха Лэнгли в городе Хэмптон, обнаружить утечку воздуха на космическом корабле можно с помощью специальных датчиков-микрофонов. Эта идея настолько проста, что кажется странным, что ее начали проверять на МКС только сейчас. Не нужно лишний раз объяснять, чем чревата утечка воздуха в космосе. Разумеется, через маленькое отверстие весь воздух из крупной космической станции не сможет улетучиться за

С МКС управляли наземным роботом Специалисты НАСА провели уникальный эксперимент, в ходе которого астронавты с борта МКС управляли роботом, который работал на земной поверхности - на испытательном полигоне в Калифорнии. Астронавт Крис Кэссиди использовали компьютер космической станции, чтобы отдать команду ро

Странные огни на МКС сомости все происходит иначе. В ходе эксперимента под названием FLEX, ученые изучали огонь на борту МКС, чтобы разработать технологии тушения пожаров в невесомости. Исследователи поджигали небо