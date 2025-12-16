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МКС Международная космическая станция ISS International Space Station
Международная космическая станция — автономная станция, располагающаяся на низкой околоземной орбите ― около 400 км над уровнем моря. МКС совершает 16 оборотов вокруг Земли за 24 часа. Коммуникации с Землей запустил самый первый экипаж станции, настроив системы модулей «Звезда», «Юнити» и «Заря» и установив связь с центрами управления полетами.
СОБЫТИЯ
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|16.12.2025
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Ученые СПбГУ сделают дешевле межпланетные полеты и доставку грузов на МКС
х характеристиках. Разработка ученых СПбГУ может использоваться конструкторами аэрокосмических предприятий в расчетах тепловых нагрузок при проектировании многоразовых кораблей для доставки грузов на МКС и в дальнейшем на российскую орбитальную станцию, а также при подготовке полетов к другим небесным объектам. Кроме того, программный комплекс может быть полезен инженерам, которые проектиру
|29.10.2025
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Россияне первыми в мире вырастили в открытом космосе полупроводниковые кристаллы
Эксперимент на МКС Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) — российские к
|29.10.2025
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На модуле МКС «Наука» установлен разработанный в МАИ импульсный плазменный инжектор
давления, электрических и магнитных полей, токов и уровней электрического заряда вблизи поверхности МКС. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Как отметил заместитель директора по развитию
|21.02.2025
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Илон Маск поручил готовиться лететь на Марс, а Международную космическую станцию свести с орбиты
ль компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) призвал свести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и готовить полет на Марс, об этом он написал в социальной сети X. «Пришло время начать п
|27.07.2022
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Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года
Роскосмос выйдет из проекта МКС после 2024 г. и начнет формировать станцию РОСС. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий
|24.03.2022
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IVA MCU связала Международную космическую станцию и Московскую городскую Думу
В заседании столичного парламента с борта Международной космической станции принял участие Герой России, космонавт, депутат МГД Олег Артемьев. Подключение было реализовано на отечественной платформе видеоконференцсвязи IVA MCU, разрабо
|02.09.2019
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Для чего российский робот отправился на МКС
Робот Skybot F-850 прибыл на МКС 27 августа. По сообщению Роскосмоса, космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов приступают к работе с роботом в рамках эксперимента «Испытатель». Робот Skybot F-850 на борту МКС<
|22.07.2019
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«Ростелеком» обеспечил прямое включение с МКС на фестивале «Нашествие»
«Ростелеком» помог провести прямое включение с Международной космической станцией (МКС) на музыкальном фестивале «Нашествие», который в этом году отметил двадцатилетие и прошёл
|11.06.2019
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NASA разрешит туристам путешествия на МКС
ло месяца.Международная космическая станция. Изображение: «Роскосмос»Робин Гейтс, заместитель главы МКС, подтвердил это и сказал, что ежегодно ожидается 1–2 частных миссии.За состав экипажа с т
|22.04.2019
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G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС
тели крупнейшей в мире онлайн-игры в режиме реального времени получали боевые задания прямо с борта МКС. Игры начались с приветствия в прямом эфире от членов экипажа МКС Алексея Овчинина
|04.03.2019
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«Росэлектроника» разрабатывает систему связи нового поколения для МКС
цифрового телевизионного комплекса нового поколения для связи с Международной космической станцией (МКС). Комплекс «Орион-Ц» является новым поколением телевизионной аппаратуры, при создании кот
|31.10.2018
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Российский магнитный биопринтер отправится на МКС
Эксперимент под названием «Магнитный 3D-биопринтер», аппаратура для которого будет запущена на МКС осенью нынешнего года, проводится для проверки процесса создания тканей и органов в условиях невесомости. Проект организован совместно российским стартапом «3D Биопринтинг Солюшенс», Роскос
|17.12.2017
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Ракета SpaceX успешно стартовала повторно, корабль Dragon пристыковался к МКС
ла возможность успешной эксплуатации многоразовой ракетной системы. Старт «подержанной» ракеты Falcon 9. Фотография НАСА Ракета вывела в космос космический корабль Dragon, который был пристыкован к МКС в воскресенье. Корабль привез на МКС более 2100 кг грузов, необходимых для продолжения десятков экспериментов. В частности, корабль доставил на станцию важные эксперименты по изучени
|18.09.2017
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Тестирование российской 3D-биопечати на МКС будет ускорено
мые сегодня биопринтеры работают по принципу послойного нанесения, но в условиях микрогравитации на МКС возможно использовать способ формативного производства тканевых конструкторов и органоидо
|04.06.2017
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SpaceX впервые повторно запустила грузовой корабль Dragon
от корабль уже бывал в космосе. В рамках миссии НАСА SpX-11 грузовой космический корабль доставит к МКС более 2700 кг научного оборудования. Стыковка должна произойти в 17:00 мск в понедельник
|19.12.2016
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Российские ученые испытают орбитальную систему слежения за птицами
ународную космическую станцию, где начнутся наблюдения. Расположение оборудования ICARUS на борту МКС Уникальность проекта ICARUS в том, что он позволяет отработать на МКС и перенести
|29.11.2016
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Первый запуск нового транспортного корабля возможен после 2020 г.
Новый российский транспортный грузовой корабль повышенной грузоподъемности (ТГК ПГ), который будет осуществлять транспортно-техническое обеспечение МКС, впервые сможет стартовать после 2020 г. По словам представителей РКК «Энергия», эскизное проектирование ТГК ПГ планируется закончить до конца нынешнего года. Разработка версии, способной в
|10.10.2016
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На МКС появится космобот-соцсеть
Госкорпорацией «Роскосмос». В рамках проекта в марте 2017 г. на Международную космическую станцию (МКС) будет отправлен космобот Spotty, благодаря которому пользователи социальной сети будут о
|06.10.2016
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«Ростелеком» обеспечил сеанс видеосвязи с экипажем МКС
10 октября, «Ростелеком» организовал сеанс видеосвязи с экипажем Международной космической станции (МКС). Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта была организована видеоконференцсвязь
|07.09.2016
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РКК «Энергия» создает новый грузовой космический корабль
и маршевый двигатель повышенной тяги позволят эффективно использовать корабль для коррекции орбиты МКС и обеспечат возможность сведения орбитальной станции с орбиты после завершения срока ее с
|02.08.2016
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Российские компании готовятся отправить биопринтер на МКС
ию «РОМКОСМОС») и резидент «Сколково» компания «3Д Биопринтинг Солюшенс» планируют создать уникальный биопринтер для магнитной биофабрикации тканей и конструирования органов в условиях невесомости на МКС. В перспективе печать органов во время пилотируемых полетов в дальний космос приблизит человечество к путешествиям на другие планеты, так как при необходимости позволит оказывать сложную ме
|06.06.2016
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Экипаж МКС зашел в надувной модуль BEAM
На Международной космической станции приступили к работам в надувном модуле BEAM, который был развернут 28 мая. Астронавт Джеффри Уильямс и космонавт Олег Скрипочка первыми вошли внутрь модуля для
|29.05.2016
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Надувной модуль на МКС заполнен воздухом и готов к испытаниям
меет диаметр всего 2,4 м. Благодаря компактным размерам BEAM можно запустить в качестве вторичной полезной нагрузки вместе с космическим кораблем Dragon. Процесс заполнения воздухом надувного модуля МКС BEAM В субботу 28 мая модуль впервые заполнили воздухом. Заполнение всех восьми резервуаров жилого модуля BEAM воздухом заняло 7 часов. В разложенном виде модуль создает около 16 кубически
|17.04.2016
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Надувной модуль успешно установлен на МКС
Надувной обитаемый модуль Bigelow Expandable Activity Module (BEAM) успешно пристыковали к МКС и подготовили к наполнению воздухом. Модуль рассчитан на два года работы и станет первым экспериментом по эксплуатации подобных устройств, способных ускорить освоение космоса. Модуль BEAM п
|23.07.2015
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Роскосмос и НАСА исследуют баланс жидкости у экипажа МКС
В рамках эксперимента Fluid Shift investigation один российский и один американский космонавты проведут на борту МКС один год — гораздо больше, чем обычно. Эксперимент позволит изучить баланс жидкости в организме человека, длительное время пребывающего в невесомости. Это исследование поможет понять, как ч
|09.07.2015
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Новый российский скафандр отправляется на МКС
Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех сообщил, что скафандры нового поколения "Орлан МКС" отправятся на МКС в течение 2015 г. Скафандры уже прошли все испытания и готовы к работе в открытом космосе. Благодаря использованию новых материалов и электронных систем, российски
|26.03.2015
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Россия и США готовятся к дальним космическим полетам
иканского астронавта Скотта Келли. Они вместе будут работать на Международной космической станции (МКС) до 3 марта 2016 г. В настоящее время на МКС особое внимание уделяется исследовани
|16.03.2015
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МКС получит надувной модуль к концу года
ют отправить в космос первый надувной жилой модуль BEAM (Bigelow Expandable Activity Module). Модуль будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в ходе восьмой поставки грузов на МКС. В сложенном виде надувной модуль занимает очень мало места и может запускаться с помощью легких ракет или в качестве попутного груза Надувной модуль BEAM радикально отличается от обычных о
|30.10.2014
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Микробы давно летают в космос
й программой работы Международной космической станции на период 2010-2014 г. на российском сегменте МКС провели эксперимент "Тест" по изучению жизнедеятельности микрофлоры на поверхности гермет
|22.10.2014
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"Матрешка" на борту МКС успокоила по поводу радиации
полиуретана, который поглощает радиацию примерно так же, как и человеческое тело. Манекены пробыли МКС дольше, чем любой человек и с помощью специальных датчиков все это время непрерывно контр
|21.09.2014
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На МКС нашли следы темной материи
Группа исследователей под руководством ученых из Массачусетского технологического института подвела итоги очередного этапа работы магнитного альфа-спектрометра AMS, установленного на борту МКС в мае 2011 года. Новые результаты работы AMS помогут ученым сузить зону поиска частиц загадочной темной материи, которая составляет 85% Вселенной, но до сих пор не обнаружена. Факт сущес
|10.04.2014
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Абоненты «Билайн» смогут лично поздравить с профессиональным праздником космонавтов МКС
омной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом» объявляют о совместном проведении акции «SMS на МКС», посвященной Всемирному Дню авиации и космонавтики. 12 апреля во всех регионах России вп
|17.10.2013
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«Частник» Cygnus готов упасть с орбиты
Частный космический корабль Cygnus, который впервые стыковался с МКС,, готов к возврату на Землю. Отстыковка от космической станции запланирована на 22 октября. Экипаж станции задраит люк Cygnus-а 21 октября, после чего через 2 дня корабль отделится от модул
|01.10.2013
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Новый частный корабль достиг МКС
битальных станций, теоретически включая и планируемые в НАСА дальние поселения, размещенные за орбитой Луны. Космический корабль Cygnus захвачен роботизированным манипулятором Canadarm 2 Член экипажа МКС Люка Пармитано (Luca Parmitano) пристыковал беспилотный грузовой корабль Cygnus к орбитальной лаборатории с помощью роботизированного манипулятора Canadarm 2. Этот способ стыковки уже практ
|30.09.2013
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НАСА готовится запустить в космос 3D-принтер
Специалисты НАСА планируют осенью 2014 года отправить на Международную космическую станцию (МКС) миниатюрный 3D-принтер размером с тостер. Это устройство существенно расширит возможност
|15.07.2013
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В конце года с МКС установят новый вид cвязи
т по использованию лазерной связи продлится 90 дней. Система лазерной связи OPALS будет испытана на МКС в конце 2013 года. Если все пройдет успешно, появится технологи сверхскоростной космическ
|09.07.2013
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На МКС научились слышать утечки воздуха
Лэнгли в городе Хэмптон, обнаружить утечку воздуха на космическом корабле можно с помощью специальных датчиков-микрофонов. Эта идея настолько проста, что кажется странным, что ее начали проверять на МКС только сейчас. Не нужно лишний раз объяснять, чем чревата утечка воздуха в космосе. Разумеется, через маленькое отверстие весь воздух из крупной космической станции не сможет улетучиться за
|05.07.2013
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С МКС управляли наземным роботом
Специалисты НАСА провели уникальный эксперимент, в ходе которого астронавты с борта МКС управляли роботом, который работал на земной поверхности - на испытательном полигоне в Калифорнии. Астронавт Крис Кэссиди использовали компьютер космической станции, чтобы отдать команду ро
|20.06.2013
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Странные огни на МКС
сомости все происходит иначе. В ходе эксперимента под названием FLEX, ученые изучали огонь на борту МКС, чтобы разработать технологии тушения пожаров в невесомости. Исследователи поджигали небо
|13.05.2013
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Международная космическая станция перешла с Windows XP на Linux
ераций Международной космической станции, принял решение перевести десятки ноутбуков, работающих на МКС, с Windows XP на Debian 6. Linux используется в компьютерной инфраструктуре МКС с
МКС и организации, системы, технологии, персоны:
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