Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МКС Международная космическая станция ISS International Space Station
Публикаций - 1431, упоминаний - 3052
МКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Маленченко Юрий 55 52
|Кононенко Олег 38 33
|Волков Сергей 59 32
|Тюрин Михаил 35 31
|Котов Олег 48 30
|Юрчихин Федор 36 29
|Виноградов Павел 30 28
|Перминов Анатолий 125 27
|Лончаков Юрий 23 22
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 22
|Крикалев Сергей 24 21
|Корзун Валерий 17 17
|Сураев Максим 19 17
|Калери Александр 17 16
|Падалка Геннадий 17 16
|Phillips Jon - Филлипс Джон 16 15
|Путин Владимир 2542 14
|Токарев Валерий 19 13
|Романенко Роман 17 13
|Корниенко Михаил 19 12
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 11
|Коптев Юрий 27 11
|Трещев Сергей 10 10
|Bush George - Буш Джордж 301 9
|Левкевич Михаил 60 9
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 7
|Novak Lisa - Новак Лиза 24 7
|Гагарин Юрий 42 7
|Скворцов Александр 7 6
|Бударин Николай 6 6
|Тресчев Сергей 6 6
|Петров Сергей 57 5
|Севастьянов Николай 11 5
|Гидзенко Юрий 5 5
|Kelly Scott - Келли Скотт 11 5
|Краснов Алексей 6 5
|Михайлов Владимир 30 4
|Володин Вячеслав 67 4
|Семенов Юрий 7 4
|Иванов Сергей 360 4
|IDC - International Data Corporation 4671 8
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
|Gartner - Гартнер 3301 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
|PCMark 104 1
|IDC Украина 2 1
|Cinebench 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1183272, в очереди разбора - 963020.
Создано именных указателей - 77471.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1183272, в очереди разбора - 963020.
Создано именных указателей - 77471.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru