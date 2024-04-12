Земля в иллюминаторе: воронежцы увлеклись видео с МКС

Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Воронежской области. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина и в преддверии Дня космонавтики воронежцы стали на 25% чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе исследования обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольший рост трафика зафиксирован на сайт музея-заповедника Юрия Гагарина – воронежцы заходили на него на 40% чаще, чем в начале года. Портал «Роскосмоса» стал популярнее на 20%. Помимо этого, жители Воронежской области увлеклись онлайн-трансляциями с Международной космической станции, а также стали чаще изучать сайт о подготовке космонавтов – трафик на такие ресурсы подрос на 70% и 27% соответственно. Стабильно высоким остается интерес воронежцев к музею космонавтики в Москве.

«Интерес воронежцев к космической теме вполне закономерен. В столице Черноземья производят ракетные двигатели со времен первого полета Гагарина, в честь города названа одна из планет и даже название любимой хоккейной команды “Бура” имеет космические корни. Чтобы жители региона могли открывать для себя новые “звездные” темы, мы работаем над качеством связи – расширяем территорию LTE-покрытия и увеличиваем скорость мобильного интернета. Благодаря этому взрослые и дети могут наблюдать за Землей через камеры МКС или узнавать интересные факты о планетах на онлайн-ресурсах», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Воронежской области Игорь Балашов.

По наблюдениям аналитиков, наибольшая активность жителей региона на русскоязычные сайты космической тематики фиксируется в апреле, августе и сентябре. Повышенное внимание может быть связано с необычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.

О событиях, которые нельзя пропустить в этом году, рассказал инженер Учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев: «В ближайшее время, предположительно, очень часто будут говорить о комете Понта-Брукса. Совсем скоро, 21 апреля, она окажется в ближайшей точке от Солнца и достигнет максимального блеска. Также осенью будут видны планеты Сатурн и Юпитер, а к концу года Земля будет находиться наиболее близко к Марсу».

Отметим, что интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на новостной ресурс о космосе astronews.ru – в 2,3 раза. Интерес к порталу Центра подготовки космонавтов за 2023 г. увеличился на 47% по сравнению с предыдущим годом. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.

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