Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Роскосмос выйдет из проекта МКС после 2024 г. и начнет формировать станцию РОСС. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Отрасль находится в непростой ситуации, и я вижу свою основную задачу – вместе с моими коллегами не уронить, а поднять планку. И, в первую очередь, обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее, прочее, прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых невозможно представить современную жизнь. Также будем продолжать в соответствии с намеченными и утверждёнными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты сделаны на создание российской орбитальной станции. И не будем забывать о научном космосе. Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведём работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции после 2024 г. приняты. Я думаю, что к этому времени мы начнём формировать Российскую орбитальную станцию. Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе. Для того, чтобы каждый полёт обогащал нас знаниями в области космоса», — отметил Борисов.

В марте 2022 г. тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже предупреждал о прекращении участия госкорпорации в проекте МКС. Первые два модуля «Заря» и «Юнити» летают уже с 1998 г., при этом ресурс станции был заложен на 15 лет. Но у Роскосмоса было разрешение Правительства работать на МКС только до 2024 г. В конце апреля Рогозин сообщил, что Роскосмос уже подготовил предложения по окончанию работы на МКС и направил их Президенту.