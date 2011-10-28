Получите все материалы CNews по ключевому слову
|28.10.2011
Генштаб: ГЛОНАСС догонит GPS по точности к 2015 г.
ционных систем ГЛОНАСС и GPS будет достигнут к 2015 г. за счет разрабатываемой в России космической геодезической системы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника военно-топографическог
|01.04.2011
Промышленный печатный комплекс Xerox внедрён в Сибирской государственной геодезической академии
Компания Xerox сообщила о внедрении промышленного печатного комплекса на базе полноцветной цифровой печатной машины Xerox 700 PRO и МФУ Xerox WorkCentre 4112 в Сибирской государственной геодезической академии (СГГА). Комплекс позволит академии снизить затраты на производство учебных и периодических материалов, а также откроет новые возможности для создания рекламно — информаци
|26.05.2010
Геодезия в РФ станет ещё более либеральной
ния спутниковых методов и технологий, основанных на системе ГЛОНАСС, модернизация системы картографического обеспечения страны с использованием цифровых технологий, а также изменение госрегулирования геодезической и картографической деятельности в сторону либерализации", - сказал вице-премьер. По его словам, эти изменения направлены на обеспечение свободы конкуренции в данной сфере, гаранти
|14.04.2008
СК Глонасс: работа над ошибками
Описание геодезической системы ПЗ-90.02, введённой Распоряжением Правительства РФ от 20.06.07 г. №797-
|19.06.2003
Россия на пороге геодезической спутниковой революции
овых ведомствах, то есть о месте ГИС «на поле боя». Были представлены новейшие разработки в области геодезической аппаратуры, программных средств и ГИС-комплексов отечественных и ведущих мировы
|19.06.2003
