Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Огуряев Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 103
Огуряев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Агафонова Наталия 35 11
|Путятинский Сергей 53 11
|Кириченко Игорь 41 11
|Клявин Владимир 26 11
|Савцов Игорь 27 11
|Шершнев Георгий 13 11
|Абакумов Евгений 103 11
|Поляков Сергей 60 11
|Чаркин Евгений 182 11
|Хомков Игорь 40 11
|Васильев Григорий 35 11
|Антонов Александр 73 11
|Валчев Стоян 44 11
|Педоренко Андрей 41 11
|Теленков Андрей 21 11
|Прохоров Фёдор 78 11
|Кисляков Евгений 83 10
|Мишустин Михаил 302 8
|Носков Константин 201 7
|Шадаев Максут 384 6
|Волин Алексей 113 6
|Бокова Людмила 80 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Пак Олег 90 5
|Качанов Олег 58 5
|Паршин Максим 142 5
|Соколов Алексей 121 5
|Черненко Андрей 37 5
|Иванов Олег 124 5
|Войтенко Олег 24 4
|Мамонов Михаил 24 4
|Путин Владимир 1828 4
|Скляр Алексей 49 4
|Телков Алексей 21 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Черкесова Бэлла 8 2
|Кулешов Алексей 27 2
|Понькин Александр 26 2
|Тебеньков Яков 10 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Gartner 2196 3
|IDC - International Data Corporation 2728 2
|CNews Analytics 1991 2
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767905, в очереди разбора - 671590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767905, в очереди разбора - 671590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru