Огуряев Дмитрий

На Госуслугах возможно посмотреть актовые записи ЗАГС 1

На Госуслугах возможно оформить временную регистрацию без посещения ведомства 1

На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью 1

На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР 1

Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1

На Госуслугах доступны выписки из госреестра недвижимости 1

Дмитрий Огуряев объявил о полном отказе от бюрократического языка на Госуслугах 1

Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 3

Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства 2

Нынешний портал госуслуг через полгода прекратит существование 1

Минцифры России запустило тестовую версию обновленного портала Госуслуг 3

В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1

На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР 1

Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 3

На Госуслугах стало возможно оформить разрешительные документы 1

На портале Госуслуг появились сведения о ходе исполнительного производства 1

Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1

На портале госуслуг запущен механизм сбора согласий на проактивное информирование о мерах соцподдержки 1

Минцифры и ФССП перевели общение с должниками и взыскателями в электронный вид 1

Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 3

Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 3

Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 3

Как регионы переходят к управлению на основе данных 3