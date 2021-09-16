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Огуряев Дмитрий


16.09.2021 На «Госуслугах» заработала новая платформа полномочий 1
14.09.2021 На Госуслугах возможно посмотреть актовые записи ЗАГС 1
02.09.2021 На Госуслугах возможно оформить временную регистрацию без посещения ведомства 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 3
13.07.2021 На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью 1
08.07.2021 Голосовой помощник Сбербанка встроили в «Госуслуги». Он выдает QR-коды и консультирует по разводам 2
05.07.2021 На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР 1
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 2
26.05.2021 На «Госуслугах» организовано взаимодействие микрофинансовых организаций с гражданами 1
20.05.2021 За год работы цифрового профиля дано 3,5 млн согласий на предоставление различных сведений 1
19.05.2021 На Госуслугах доступны выписки из госреестра недвижимости 1
26.04.2021 На Госуслугах можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы 1
22.04.2021 Дмитрий Огуряев объявил о полном отказе от бюрократического языка на Госуслугах 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 3
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
14.04.2021 Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства 2
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
01.04.2021 Нынешний портал госуслуг через полгода прекратит существование 1
31.03.2021 Минцифры России запустило тестовую версию обновленного портала Госуслуг 3
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
26.02.2021 На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР 1
17.02.2021 Минцифры признало сервис, разработанный РЕД СОФТ, самым быстрым на портале «Госуслуги» 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 3
08.02.2021 На Госуслугах стало возможно оформить разрешительные документы 1
04.02.2021 На портале Госуслуг появились сведения о ходе исполнительного производства 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 3
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
03.12.2020 На портале госуслуг запущен механизм сбора согласий на проактивное информирование о мерах соцподдержки 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 3
30.11.2020 Минцифры и ФССП перевели общение с должниками и взыскателями в электронный вид 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 3
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 3
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 3
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 3
23.11.2020 Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 3
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 3

Публикаций - 53, упоминаний - 103

Огуряев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 12
VK - Mail.ru Group 2485 12
Naumen - Наумен 342 11
Dynatrace 46 11
NtechLab - НтехЛаб 78 11
Veeam Software 250 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 4
Ланит ГК 1160 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Telegram Group 702 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Google LLC 7168 2
Nvidia Corp 2036 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Huawei 2733 2
Microsoft Corporation 11143 2
РТЛабс 145 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Xilinx 30 1
Онланта 75 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
РДТЕХ 159 1
Pegasystems 29 1
Biocad - Биокад 38 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
IVA Technologies 33 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Denodo Technologies 2 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Trend Micro 344 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия 4 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Marvel - Марвел КТ 64 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 13
Альфа-Банк 1127 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Почта Банк 289 2
Интер РАО ПАО 159 2
Почта России ПАО 1577 2
Газпром нефть 382 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Уралсиб Банк 390 2
D-Wine - D'Wine 3 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Capital One 15 1
Деловые Линии ГК 36 1
Траско - Trasko 27 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
Lego 84 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Ак Барс Банк 174 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Pony Express 55 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
AliExpress 275 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 47
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 5
Правительство РФ 2207 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Счётная палата РФ 461 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Администрация Президента РФ 269 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 4
Big Data - Большие данные 1136 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Call back - Обратный звонок 15 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 47 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 24
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 13
НКТ - Р7-Офис 73 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
Microsoft Office 365 769 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft Office 1948 2
Nvidia GeForce GTX 2079 2
Microsoft Excel 436 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Ред ОС 239 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4272 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Google Android 10751 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Apple macOS 930 1
Xelent MultiCloud 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Совкомбанк Халва 9 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Epam Digital Workplace 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
MLPerf 5 1
ConTrace 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Microsoft Azure 1171 1
Агафонова Наталия 35 11
Путятинский Сергей 53 11
Кириченко Игорь 41 11
Клявин Владимир 26 11
Савцов Игорь 27 11
Шершнев Георгий 13 11
Абакумов Евгений 103 11
Поляков Сергей 60 11
Чаркин Евгений 182 11
Хомков Игорь 40 11
Васильев Григорий 35 11
Антонов Александр 73 11
Валчев Стоян 44 11
Педоренко Андрей 41 11
Теленков Андрей 21 11
Прохоров Фёдор 78 11
Кисляков Евгений 83 10
Мишустин Михаил 302 8
Носков Константин 201 7
Шадаев Максут 384 6
Волин Алексей 113 6
Бокова Людмила 80 6
Никифоров Николай 1126 6
Пак Олег 90 5
Качанов Олег 58 5
Паршин Максим 142 5
Соколов Алексей 121 5
Черненко Андрей 37 5
Иванов Олег 124 5
Войтенко Олег 24 4
Мамонов Михаил 24 4
Путин Владимир 1828 4
Скляр Алексей 49 4
Телков Алексей 21 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Черкесова Бэлла 8 2
Кулешов Алексей 27 2
Понькин Александр 26 2
Тебеньков Яков 10 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Россия - Российская федерация - РФ 57617 44
Беларусь - Белоруссия 2096 14
Казахстан - Республика 2646 13
Украина 3389 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 13
Грузия 693 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Латинская Америка 725 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Ближний Восток 1478 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Мавритания 6 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Кувейт 51 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Новая Зеландия 293 1
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Республика Крым 626 1
Узбекистан - Республика 826 1
Испания - Королевство 1258 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 1
Россия - Омск 631 1
Россия - Владивосток 866 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Россия - Севастополь 420 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 11
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
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Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 81 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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